Übersicht zu Krebs im Kindesalter

In den Vereinigten Staaten ist die Häufigkeit von Krebs bei Kindern und Jugendlichen insgesamt mit der Zeit gestiegen. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich etwa 10.000 Krebsfälle bei Kindern von der Geburt bis zum 14. Lebensjahr diagnostiziert, und etwa 5.300 Krebsfälle werden voraussichtlich bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren diagnostiziert. Die Sterberaten sind von 1970 bis 2020 bei Kindern um 70 Prozent und bei Jugendlichen um 64 Prozent gesunken.

Trotz Verbesserungen der Überlebensraten bleibt Krebs eine Haupttodesursache bei Kindern. In den USA ist Krebs die zweithäufigste Todesursache bei Kindern im Alter von 1 bis 14 Jahren (nur von Unfällen übertroffen) und die vierthäufigste Todesursache bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren.

Einige der häufigsten Krebsarten, die bei Kindern oder Jugendlichen (Geburt bis zum 14. Lebensjahr) auftreten, kommen auch bei Erwachsenen vor:

Krebserkrankungen, die nur bei Kindern auftreten (Geburt bis zum 14. Lebensjahr) sind

Im Gegensatz zu vielen Krebsarten, die Erwachsene betreffen, können Krebsarten, die hauptsächlich Kinder betreffen, viel eher geheilt werden. Über 85 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Krebs überleben mindestens 5 Jahre. In den USA wird geschätzt, dass es im Jahr 2020 ungefähr 500.000 erwachsene Überlebende von Krebserkrankungen im Kindesalter gab (d. h. hier handelte es sich um Erwachsene, die vor ihrem 20. Lebensjahr an Krebs erkrankt waren).

Komplikationen der Krebsbehandlung Ähnlich wie bei der Krebsbehandlung von Erwachsenen nehmen Ärzte auch bei Kindern mit Krebs verschiedene Behandlungen vor, unter anderem Operation, Chemotherapie, Stammzelltransplantation und Strahlentherapie. Immuntherapie (eine neuere Art der Behandlung, bei der das eigene Immunsystem zur Krebsbekämpfung eingesetzt wird) und gezielte Therapie (Medikamente, die bestimmte spezifische Genmutationen in Krebszellen ansteuern und diese zerstören) werden untersucht und immer häufiger zur Krebsbehandlung bei Kindern eingesetzt. Da Kinder noch wachsen, können diese Therapien, hauptsächlich Chemotherapie und Strahlentherapie, bei ihnen jedoch unerwünschte Nebenwirkungen verursachen, die bei Erwachsenen typischerweise nicht vorkommen. Zum Beispiel kann bei Kindern ein Arm oder ein Bein, das mit Strahlung behandelt wird, nicht bis zur vollen Größe wachsen, oder wenn das Gehirn mit Strahlung behandelt wird, kann die kognitive Entwicklung gestört werden. (Siehe auch Behandlungsgrundsätze bei Krebs.) Nach einer erfolgreich überstandenen Krebstherapie haben Kinder mehr Jahre vor sich, in denen sie Langzeitschäden durch eine Chemotherapie, Operation und Strahlentherapie entwickeln können. Dazu zählen: Unfruchtbarkeit

Wachstumsstörungen

Verzögerte oder keine Pubertät

Schädigung des Herzens und anderer Organe

Entstehung einer zweiten Krebserkrankung (bei 3 bis 12 Prozent der Kinder, die ihre erste Krebserkrankung überleben)

Psychische und soziale Probleme

Entwicklungsstörungen und/oder neurologische Störungen Da solche ernsten Folgen möglich und die Behandlungen komplex sind, sollten Kinder mit Krebs am besten in Zentren behandelt werden, in denen die Experten Erfahrung mit Krebserkrankungen im Kindesalter haben. Das Risiko einer weiteren Krebserkrankung hängt von der Art der ersten Krebserkrankung ab. Das Risiko hängt auch davon ab, ob die erste Krebserkrankung mit einer Strahlentherapie behandelt oder welche Art von Chemotherapie eingesetzt wurde.

Versorgungsteam für die Krebsbehandlung Die Diagnose Krebs in Verbindung mit der dann einsetzenden intensiven Therapie können für das Kind und seine Familie eine erhebliche Belastung darstellen. Das Kind kann es schwer haben, einen normalen Alltag zu leben, vor allem, weil es zur Behandlung der Krebserkrankung regelmäßig ins Krankenhaus eingewiesen werden muss oder häufige ambulante Termine beim Arzt oder in der Klinik hat. Häufig stellt es für die Eltern eine große Herausforderung dar, weiterhin zur Arbeit zu gehen, sich um die Geschwister zu kümmern und den vielen Bedürfnissen des krebserkrankten Kindes nachzukommen (siehe Chronische Erkrankungen bei Kindern). Die Situation verschlimmert sich noch mehr, wenn das Kind in einer entfernt gelegenen Spezialklinik behandelt wird. Wussten Sie ... Eltern und Kinder benötigen ein Behandlungsteam, das auf Kinder spezialisiert ist, um bei der Versorgung zu unterstützen. Pädiater sind Ärzte, die sich auf die Versorgung und Behandlung von Babys, Kindern und Jugendlichen spezialisiert haben. Folgende Personen sollten generell im Team sein: Pädiatrische Krebsspezialisten (pädiatrischer Onkologe und Strahlenonkologe)

Pädiatrische Onkologiepflegekraft, eine eingetragene Pflegekraft, die sich um Kinder mit Krebs sowie deren Familien kümmert und diesen Wissen über die Krankheit vermittelt

Andere benötigte Spezialisten, wie ein Kinderchirurg mit Erfahrung im Biopsieren und der Entfernung von Tumoren bei Kindern, ein pädiatrischer Strahlenonkologe mit Erfahrung bei der Prüfung radiologischer (bildgebender) Untersuchungen und ein Pathologe mit Erfahrung beim Diagnostizieren von Krebs bei Kindern

Der Hausarzt (Kinderarzt)

Pädiatrische Gesundheitsfachkräfte (Child Life Specialists), die darauf geschult sind, Kindern und deren Familien zu helfen, mit den Herausforderungen des Krankenhausaufenthaltes, der Erkrankung und der Behinderung umzugehen

Ein Sozialarbeiter, der emotionale Unterstützung bietet und bei den finanziellen Aspekten der Pflege helfen kann

Ein Lehrer, der mit dem Kind, der Schule und dem Behandlungsteam zusammenarbeiten kann und sicherstellt, dass die Schulbildung des Kindes fortgeführt wird

Eine Kontaktperson an der Schule, die die Beziehung zwischen Kind und Familie auf der einen und Lehrer und Schule auf der anderen Seite unterstützen kann

Ein Psychologe, der das Kind, die Geschwister und Eltern während der Behandlung psychologisch betreut In vielen Behandlungsteams gibt es zudem einen Elternvertreter. Dabei handelt es sich um ein Elternteil, das ebenfalls ein an Krebs erkranktes Kind hat und Familienmitglieder beraten kann. Kinder, die neu mit Krebs diagnostiziert werden, sollten von einem Team, das auf genbedingte Krebserkrankungen spezialisiert ist, auf Genmutationen untersucht werden, die Menschen für Krebs anfällig machen oder sich auf die Behandlung auswirken können.