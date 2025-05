Wachstumshormonmangel bei Kindern

The Children's Hospital of Philadelphia

Ein Wachstumshormonmangel entsteht, wenn die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) nicht genug Wachstumshormone bildet.

Der Wachstumshormonmangel ist der am häufigsten vorkommende Mangel an Hypophysenhormonen, der mit einer allgemeinen Wachstumsstörung und Kleinwuchs einhergeht.

Andere Symptome des Wachstumshormonmangels hängen vom Alter des Kindes und der Ursache der Störung ab.

Häufig finden die Ärzte keine Ursache für einen Wachstumshormonmangel, manchmal wird er jedoch durch eine angeborene Erkrankung oder einen Hirntumor verursacht.

Die Diagnose basiert auf einer körperlichen Untersuchung, einer Überprüfung der Wachstumstabellen des Kindes und Tests, die Röntgenaufnahmen, Bluttests, genetische Tests, Stimulationstests und bildgebende Verfahren umfassen können.

Zu den Behandlungen zählt typischerweise eine Hormonersatztherapie.

Hormone sind chemische Botenstoffe, die die Aktivität eines anderen Körperbereichs beeinflussen. Wachstumshormone regulieren das Wachstum und die körperliche Entwicklung und werden von der Hirnanhangsdrüse gebildet, die im unteren Gehirnbereich liegt.

Hypophyse: Die Hauptdrüse *Diese Hormone werden im Hypothalamus gebildet, aber in der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) gespeichert und ausgeschüttet.

Produziert die Hirnanhangsdrüse nicht genug Wachstumshormone, kann die Folge ein ungewöhnlich langsames Wachstum und Kleinwuchs sein. Kinder mit einem Mangel an Wachstumshormonen können auch in anderen Hypophysenhormonen einen Mangel haben, wie z. B. beim schilddrüsenstimulierenden Hormon, adrenokortikotropen Hormon, follikelstimulierenden Hormon und luteinisierenden Hormon (diese Erkrankung wird als Hypopituitarismus bezeichnet).

Von Kleinwüchsigkeit spricht man, wenn die Körpergröße das 3. Perzentil der Wachstumskurve für das entsprechende Alter in den Standard-Wachstumstabellen unterschreitet. Neben einem Wachstumshormonmangel kann Kleinwüchsigkeit aus anderen Gründen auftreten. Die meisten Kinder und Jugendlichen sind zum Beispiel kleinwüchsig, weil es in der Familie liegt oder ihr Wachstumsschub gegen Ende des für eine solche Entwicklung normalen Zeitrahmens stattfindet. Manche Kinder sind klein, weil sie schlecht an Gewicht zunehmen, schlecht ernährt werden oder aufgrund bestimmter chronischer Krankheiten, die die Schilddrüse, das Herz, die Lunge, Nieren oder den Darm betreffen. Andere Kinder haben genetische Störungen, die sich auf das Knochenwachstum auswirken, wie etwa das Turner-Syndrom oder die Skelettdysplasie.

Ein Mangel an Wachstumshormonproduktion ohne andere Hormonanomalien haben meist eine unbekannte Ursache. Etwa 25 Prozent der Fälle haben jedoch eine identifizierbare Ursache, unter anderem:

einen Gendefekt

Hirnanomalien, Tumoren, Infektionen (wie Meningitis) oder Verletzungen

Strahlentherapie

Histiozytose (eine Lungenerkrankung)

Symptome von Wachstumshormonmangel Die Symptome eines Wachstumshormonmangels hängen von verschiedenen Faktoren wie dem Alter des Kindes und der Ursache ab. Die Kinder haben insgesamt schlechte Wachstumsraten. Sie wachsen normalerweise weniger als 6 Zentimeter pro Jahr vor dem 4. Lebensjahr, weniger als 5 Zentimeter pro Jahr ab dem 4. bis 8. Lebensjahr und weniger als 4 Zentimeter pro Jahr vor der Pubertät. Die meisten sind kleinwüchsig, aber mit einem normalen Verhältnis zwischen Ober- und Unterkörper. Bei manchen Kindern kann die Zahnentwicklung verzögert sein. Weitere Auffälligkeiten können abhängig von der Ursache des Wachstumshormonmangels vorliegen. Neugeborene mit Wachstumshormonmangel können einen niedrigen Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie), Gelbsucht (Hyperbilirubinämie) oder andere angeborene Anomalien wie einen kleinen Penis (Mikropenis) bei Männern oder Gesichtsfehler (wie z. B. Gaumenspalte) aufweisen. Es kann sein, dass die Kinder nicht in die Pubertät kommen oder dass sie eine verzögerte Pubertät haben, und die Gewichtszunahme kann im falschen Verhältnis zum Wachstum stehen, was zu Fettleibigkeit führt. Kinder können auch Symptome von anderen Hormonmängeln aufweisen, wie eine Schilddrüsenunterfunktion.

Diagnose eines Wachstumshormonmangels Die Beurteilung der Wachstumskriterien und Krankengeschichte bezüglich Erkrankungen, die bekanntermaßen das Wachstum verlangsamen

Röntgenaufnahmen

Bluttests und andere Laboruntersuchungen

Manchmal genetische Tests

Magnetresonanztomographie

Normalerweise Stimulationstests Die Spiegel der Wachstumshormone variieren stark und sind nicht so hilfreich wie andere Hormonspiegel, um die Ursache des verminderten Wachstums zu bestimmen. Daher wird die Diagnose aufgrund mehrerer Befunde gestellt. Zunächst werden Körpergröße und Körpergewicht des Kindes gemessen und die Werte auf altersspezifischen Wachstumskurven eingetragen, um festzustellen, ob es zu langsam wächst. Anschließend werden häufig Röntgenaufnahmen der Hand gemacht (Röntgenuntersuchung zur Bestimmung des Knochenalters). Auf solchen Röntgenbildern kann man sehen, ob sich die Knochen für das Alter des Kindes normal entwickeln. Kinder, die einfach nur klein sind, zeigen eine altersgemäße Entwicklung der Knochen, wogegen sie bei Kindern mit Wachstumshormonmangel verzögert ist. Eine verzögerte Knochenentwicklung kann auch unter anderen Umständen eintreten, z. B. bei einer Schilddrüsenunterfunktion und verzögerten Pubertät. Da die Produktion der Wachstumshormone während des Tages schwankt, ist sie schwer zu beurteilen. Daher ist die Messung zufälliger Wachstumshormonspiegel oft nicht hilfreich. Stattdessen werden Bluttests durchgeführt, um die Werte anderer Substanzen im Blut zu messen, die durch Wachstumshormone stimuliert werden, darunter der Insulin-ähnliche Wachstumsfaktor 1 und das Insulin-ähnlicher-Wachstumsfaktor-bindende Protein 3. Diese Substanzen können jedoch von anderen Voraussetzungen, wie Schilddrüsenunterfunktion, Zöliakie und Unterernährung beeinflusst werden, daher müssen diese Erkrankungen anhand von Tests ausgeschlossen werden. Weitere Laboruntersuchungen werden durchgeführt, um nach anderen Ursachen für die Wachstumsstörung zu suchen (wie Erkrankungen der Schilddrüse, des Blutes, der Nieren, entzündliche Erkrankungen sowie Immunstörungen). Bei Verdacht auf ein bestimmtes Syndrom (wie das Turner-Syndrom) können auch genetische Untersuchungen durchgeführt werden. Wenn die Tests auf eine Erkrankung der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) hindeuten, kann eine Computertomografie Magnetresonanztomografie (MRT) des Gehirns durchgeführt werden, um nach anatomischen Auffälligkeiten der Hirnanhangsdrüse und nach Tumoren zu suchen. Wenn keine andere Ursache für die Wachstumsverzögerung vorliegt und die Wachstumshormonwerte niedrig sind, wird normalerweise ein Stimulationstest durchgeführt. Dazu werden Medikamente zur Stimulation der Wachstumshormonproduktion gegeben, anschließend werden die Werte über mehrere Stunden gemessen.