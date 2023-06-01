Virusinfektionen des zentralen Nervensystems bei Kindern

Die Symptome einer viralen Meningitis und Enzephalitis bei älteren Kindern und Jugendlichen ähneln denen bei Erwachsenen: Fieber, Husten, Muskelschmerzen, Erbrechen, Appetitlosigkeit und Kopfschmerzen, gefolgt von Symptomen einer Meningitis (Kopfschmerzen, Fieber und steifer Nacken) oder einer Enzephalitis (Fieber, Kopfschmerzen, Persönlichkeitsveränderungen oder Verwirrtheit, Krampfanfälle, Lähmung oder Taubheit und Schlaflosigkeit).

Da Säuglinge nicht direkt kommunizieren können, sind ihre Symptome schwer zu verstehen. Meist rufen Infektionen des zentralen Nervensystems bei Säuglingen jedoch einige der unten beschriebenen Symptome hervor.

Viral bedingte Infektionen des zentralen Nervensystems beginnen bei Neugeborenen und Säuglingen meist mit Fieber. Neugeborene haben häufig keine anderen Symptome und wirken anfangs auch nicht krank. Infizierte Säuglinge über einem Monat sind gewöhnlich reizbar und unruhig und wollen nicht trinken. Häufig erbrechen sie. Manchmal tritt die weiche Stelle am Kopf des Neugeborenen (Fontanelle) hervor, wenn er aufrecht sitzt, was auf einen erhöhten Hirndruck hinweist. Da Bewegung die Reizung der Hirnhäute (Meningen) verschlimmert, lässt sich der Säugling auch nicht durch Hochnehmen und sanftes Wiegen beruhigen. Im Gegenteil, dies bringt ihn möglicherweise noch mehr zum Schreien. Manche Säuglinge stoßen seltsame schrille Schreie aus.

Säuglinge mit Enzephalitis leiden oft an Krampfanfällen oder führen andere auffällige Bewegungen aus. Säuglinge mit schwerer Enzephalitis können teilnahmslos werden, ins Koma fallen und sterben.

Eine Infektion mit Herpes-simplex-Viren, die sich oft nur auf einen Teil des Gehirns konzentriert, kann zu Krampfanfällen und Muskelschwäche führen, die auf einen bestimmten Teil des Körpers beschränkt sind. Bei einem Kind mit einer Enzephalitis aufgrund des Herpes-simplex-Virus kann es auch zu einem Ausschlag der Haut, der Augen oder im Mund kommen. Der Ausschlag besteht aus roten Flecken mit flüssigkeitsgefüllten Blasen, die verkrusten oder Schorf bilden, bevor sie abheilen (siehe Infektion mit Herpes-simplex-Viren (HSV) bei Neugeborenen).

Die postinfektiöse Enzephalomyelitis kann viele neurologische Probleme verursachen, abhängig davon, welcher Teil des Gehirns geschädigt ist. Es kann zu Muskelschwäche in einem Arm oder Bein, Seh- und Hörverlust, Gehschwierigkeiten, Verhaltensveränderungen, geistiger Behinderung oder wiederkehrenden Krampfanfällen kommen. Einige dieser Symptome werden sofort bemerkt. Manche Symptome werden erst später festgestellt, beispielsweise bei routinemäßigen Hör-, Seh- und/oder Intelligenztests. Die Symptome klingen mit der Zeit oft wieder ab, manchmal bleiben sie aber auch dauerhaft bestehen.