Röteln sind eine ansteckende Virusinfektion, die typischerweise bei Kindern leichte Symptome wie Gelenkschmerzen und Ausschlag verursacht. Röteln können zum Tod eines Fötus oder zu schweren Geburtsfehlern führen, wenn sich die Mutter während der frühen Schwangerschaft infiziert.

Röteln werden durch ein Virus ausgelöst.

Zu den typischen Symptomen zählen geschwollene Lymphknoten, rote Flecken am Gaumen und ein charakteristischer Ausschlag.

Die Diagnose gründet auf den Symptomen.

Die Behandlung der Röteln zielt auf eine Linderung der Symptome ab.

Röteln können mit einer Routineimpfung verhindert werden.

(Siehe auch Röteln bei Neugeborenen.)

Röteln verläuft im Kindesalter in der Regel als leichte Infektion. Röteln können jedoch schwerwiegende Folgen haben, wenn ein Kind vor der Geburt infiziert wird. Infiziert sich eine schwangere Frau während der ersten 16 Schwangerschaftswochen (vor allem in den ersten 8 bis 10 Wochen) mit Röteln, wird die Infektion häufig auf den Fötus übertragen. Mögliche Folgen sind Fehlgeburt, Totgeburt oder multiple, schwere Fehlbildungen beim Kleinkind (als kongenitale Röteln bezeichnet).

Röteln wurden früher als „3-Tage-Masern“ bezeichnet, da diese einen Ausschlag verursachen, der dem Ausschlag von Masern ähnelt. Sie werden jedoch von einem anderen Virus verursacht.

Röteln werden in erster Linie durch das Einatmen virushaltiger Tröpfchen, die eine infizierte Person ausgehustet hat, übertragen. Enger Kontakt mit einer infizierten Person kann ebenso zu einer Infektion führen. Personen mit Röteln sind 1 Woche vor Ausbruch bis 1 Woche nach Abklingen eines Ausschlags besonders ansteckend, und eine Ansteckung erfolgt in der Regel, während der Ausschlag vorhanden ist. Personen, die keinen Ausschlag oder Symptome haben, können das Virus jedoch auch auf andere Menschen übertragen. Ein Säugling, der vor der Geburt infiziert wurde, kann noch Monate nach der Geburt ansteckend sein.

Eine Person, die einmal an Röteln erkrankt ist, ist lebenslang immun und kann für gewöhnlich nicht wieder daran erkranken.

Früher kam es im Frühling häufig zu Röteln-Epidemien, bei denen sich alle 6 bis 9 Jahre Millionen von Menschen infizierten. Dank der guten Durchimpfungsrate ist die Infektion in den USA heute selten geworden. Dennoch gibt es immer wieder erwachsene Frauen, die nie an Röteln erkrankt sind und nie dagegen geimpft wurden. Diese Frauen haben ein erhöhtes Risiko, Kinder mit schweren Geburtsfehlern zur Welt zu bringen, wenn sie sich in der Anfangsphase der Schwangerschaft mit Röteln anstecken.

Seit 2004 wurden in den USA alle Fälle von Röteln von Personen importiert, die aus Gebieten einreisten, in denen Röteln häufiger vorkommen, oder von Personen, und die sich Röteln im Ausland zuzogen, bevor sie in die USA zurückkehrten.

Wussten Sie ...

Röteln-Symptome Die Symptome bei Röteln unterscheiden sich etwas zwischen Kindern und Erwachsenen. Viele Fälle verlaufen mild. Die Rötelnsymptome beginnen etwa 14 bis 21 Tage nach der Infektion. Bei Kindern verursachen Röteln in der Regel leichte oder kaum merkliche Symptome. Leichte Symptome können bei Kindern 1 bis 5 Tage vor Ausbruch des Ausschlags auftreten: Niedriges Fieber (unter 39 °C)

Allgemeine Beschwerden

Augenentzündung

Geschwollene Lymphknoten an Hals und Nacken

Geröteter oder gereizter Rachen

Die Gelenke schmerzen. Der Ausschlag bei Röteln ist ähnlich dem Ausschlag bei Masern, er hat jedoch keine so kräftige rote Farbe und bildet keine großen roten Flächen aus. Der Ausschlag beginnt im Gesicht und am Hals und dehnt sich schnell auf Rumpf, Arme und Beine aus. Bei beginnendem Ausschlag kann eine leichte Rötung der Haut, vor allem im Gesicht, auftreten. Auf der Rückseite des Gaumens und Rachens (Forchheimer-Flecken) können schmerzlose rote Flecken auftreten. Der Ausschlag dauert gewöhnlich etwa 3 Tage, kann aber noch mehrere Tage anhalten. In seltenen Fällen entsteht eine Mittelohrentzündung (Otitis media) oder eine niedrige Blutplättchenzahl (Blutplättchenmangel). Eine Infektion des Gehirns (Enzephalitis) ist eine sehr seltene, gelegentlich tödlich verlaufende Komplikation. Rötelnausschlag Einzelheiten ausblenden Dieses Bild zeigt einen Rötelnausschlag. Der Ausschlag bei Röteln ist ähnlich dem Ausschlag bei Masern, er hat jedoch keine so kräftige rote Farbe und bildet keine großen roten Flächen aus. Bild mit freundlicher Genehmigung der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.

Diagnose der Röteln Untersuchung durch den Arzt

Tests auf Antikörper bei Personen mit hohem Risiko Verdacht auf Röteln besteht bei geschwollenen Lymphknoten im Nacken und dem charakteristischen Ausschlag. Bei Schwangeren, Personen mit Enzephalitis und Neugeborenen ist eine eindeutige Diagnose von Röteln erforderlich. Die Diagnose kann durch Messung des Antikörperspiegels gegen das Rubella-Virus im Blut oder durch Tests von Proben aus Rachen, Nase oder Urin bestätigt werden. Vor der Geburt kann die Diagnose beim Fötus gestellt werden, indem das Fruchtwasser oder das Blut des Fötus untersucht wird. Schwangere werden in der Frühschwangerschaft routinemäßig getestet, um eine Immunität gegen Röteln nachzuweisen.

Behandlung der Röteln Paracetamol oder Ibuprofen bei Fieber und Schmerzen zur Symptomlinderung Es gibt keine Behandlung für die Röteln-Infektion. Die meisten Patienten werden ohne Behandlung wieder vollständig gesund. Gegen Fieber und Schmerzen können sie Paracetamol oder nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen erhalten. Es gibt keine Behandlung für Enzephalitis; die Krankheit nimmt ihren Lauf und das Kind kann lediglich unterstützend gepflegt werden.