Harnröhrenfehlbildungen

Mehrere Arten von Geburtsfehlern können die Harnröhre blockieren.

Posteriore Harnröhrenklappen treten nur bei Jungen auf. Bei posterioren Harnröhrenklappen blockieren Lappen veränderten Gewebes in der Harnröhre den Harnfluss von der Blase. Posteriore Harnröhrenklappen treten fast immer nur bei Jungen auf. Die Blockade erhöht den Druck in der Blase und kann Schwierigkeiten beim Wasserlassen und einen schwachen Urinstrahl verursachen. In schwereren Fällen beeinträchtigt die Blockade die Entwicklung des Fötus. Der durch die Blockade erhöhte Urindruck kann die Entwicklung der Blase und Nieren beeinträchtigen. Die Blockade kann auch die Menge an Urin reduzieren, die der Fötus in das Fruchtwasser abgibt (die Flüssigkeit, die den Fötus in der Gebärmutter umgibt). Wenn der Fötus nicht genug Urin in das Fruchtwasser abgibt, wird die Fruchtwassermenge reduziert. Ist zu wenig Fruchtwasser vorhanden, können Probleme bei der Entwicklung der Lungen, des Herzens und der Gliedmaßen des Fötus auftreten. Eine schlechte Lungenentwicklung kann kurz vor oder nach der Geburt zum Tode führen. Nach der Geburt haben betroffene Säuglinge Symptome eines schlechten Blasenabflusses oder einer schlechten Nierenfunktion.

Eine Harnröhrenverengung ist eine Verengung der Harnröhre, die gewöhnlich durch eine Verletzung verursacht wird. Sie tritt meist durch eine Quetschverletzung auf, wenn Jungen bei einem Sturz auf einen harten Gegenstand fallen. Manchmal ist eine Harnröhrenverengung die Folge eines Geburtsfehlers oder sie tritt nach einer Operation zur Korrektur eines Defekts am Penis auf, der Hypospadie genannt wird. Sie ist verbreiteter unter Jungen.

Bei der Meatusstenose ist die Harnröhrenmündung (Meatus) verengt und verringert und leitet den Harnfluss falsch. Dies tritt meistens bei Jungen auf, die bereits eine Operation an ihrem Penis hatten oder als Säuglinge beschnitten wurden.