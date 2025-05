Fruchtbarkeitsprobleme mit den Eileitern und Auffälligkeiten im Becken

Probleme mit den Eileitern gehen mit Krankheiten einher, die den Eileiter blockieren und beschädigen, unter anderem:

Endometriose

Beckeninfektionen (z. B. eine Beckenentzündung)

Eine frühere Schwangerschaft in den Eileitern (ektope Schwangerschaft).

Ein Blinddarmdurchbruch

Operation am Becken oder im Unterbauch

Entzündungen, die zur Schädigung der Gebärmutter und der Eileiter führen (z. B. durch Tuberkulose oder chronisch-entzündliche Darmerkrankung)

Bakterien, die bei einer sexuellen Aktivität mit einem Partner mit einer sexuell übertragbaren Infektion, z. B. Gonorrhö (Tripper), in die Scheide gelangen Sie können sich von dort in den Gebärmutterhals ausbreiten und diesen infizieren. Dort können sie bis in die Gebärmutter und manchmal in die Eileiter gelangen. Einige Bakterien, wie Chlamydien, können die Eileiter befallen, ohne Symptome zu verursachen. Diese Infektionen können die Eileiter dauerhaft schädigen. Narbengewebe kann entstehen und die Eileiter blockieren.

Abnormitäten im Becken können die Eileiter blockieren und die Eizelle daran hindern, sich in die Gebärmutter einzunisten. Hierzu zählen folgende:

Endometriose

Myome oder Polypen in der Gebärmutter

Bänder aus Narbengewebe (Adhäsionen) zwischen normalerweise nicht verbundenen Strukturen in der Gebärmutter oder im Becken (Asherman-Syndrom)

Geburtsfehler der Gebärmutter und Eileiter

Adhäsionen in der Gebärmutter, die in der Regel durch Infektionen oder eine Verletzung während der Operation entstehen, gewöhnlich während einer Dilatation und Kürettage (D und K). Narben können auch den Gebärmutterhals betreffen, insbesondere nach einer Infektion, Verletzung oder Operation am Gebärmutterhals.