Überblick über Unfruchtbarkeit

Unfruchtbarkeit ist eine Erkrankung, die vorliegt, wenn es unmöglich ist, eine Schwangerschaft zu erreichen, oder eine medizinische Intervention erforderlich ist, um schwanger zu werden.

Unfruchtbarkeit wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der American Society for Reproductive Medicine (ASRM) als Krankheit definiert. Wenn eine Frau unter 35 Jahren ohne bekannte Ursache für Unfruchtbarkeit bei ihr oder ihrem Partner nach 12 Monaten regelmäßigem, ungeschütztem Geschlechtsverkehr nicht schwanger wird, sollte sie sich von einem Arzt untersuchen lassen. Frauen ab 35 Jahren sollten nach 6 Monaten untersucht werden.

Häufiger Geschlechtsverkehr ohne Verhütungsmittel führt normalerweise zu einer Schwangerschaft:

Bei 70 Prozent der Paare innerhalb von 3 Monaten

Bei 80 Prozent innerhalb von 6 Monaten

Bei 90 Prozent innerhalb eines Jahres

Um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen, sollten Paare in den letzten 6 Tagen – und insbesondere in den letzten 3 Tagen –, bevor die Eierstöcke eine Eizelle abgeben (Eisprung oder Ovulation), häufig Geschlechtsverkehr haben. Der Eisprung erfolgt gewöhnlich in der Mitte des Menstruationszyklus, was etwa 14 Tage vor dem ersten Tag der nächsten Periode der Frau ist.

Zwei der häufigsten Methoden, mit deren Hilfe Frauen feststellen können, wann ihr Eisprung erfolgt, sind:

Ovulationstests für zuhause (was wahrscheinlich die sicherste Art ist)

Messung der Körpertemperatur im Ruhezustand (Basaltemperatur)

Ovulationstests für zuhause sind die genaueste Methode, die man in den eigenen vier Wänden anwenden kann. Aber da sie sind nicht zu 100 Prozent sicher sind, könnten Eisprünge verpasst werden. Diese Methoden werden verwendet, um einen Anstieg des luteinisierenden Hormons im Urin festzustellen. (Das luteinisierende Hormon regt die Eierstöcke zum Eisprung an.) Gewöhnlich erfolgt dieser Anstieg 24 bis 36 Stunden vor dem Eisprung. Frauen müssen den Test an mehreren aufeinander folgenden Tagen wiederholen, daher enthalten die Packungen 5 bis 7 Stäbchen. Die Stäbchen werden in den Urinstrom gehalten oder kurz in den Urin getaucht, der in einem sauberen Behälter aufgefangen wird.

Eine weitere Option ist die Messung der Basaltemperatur. Wenn die Periode regelmäßig ist, kann die Frau selbst abschätzen, wann der Eisprung stattfindet, indem sie jeden Tag vor dem Aufstehen ihre Temperatur misst. Eine Absenkung deutet darauf hin, dass der Eisprung unmittelbar bevorsteht. Eine Erhöhung um 0,5 °C oder mehr zeigt an, dass der Eisprung soeben stattgefunden hat. Diese Methode ist jedoch zeitaufwendig und nicht verlässlich oder präzise. Damit lässt sich der Eisprung bestenfalls zwei Tage im Voraus vorhersagen.

Basaltemperatur Bild

Die Schätzung des Zeitpunktes für einen Eisprung (und damit die Schätzung für die beste Zeit für Geschlechtsverkehr) könnte besonders hilfreich für Paare sein, die keinen regelmäßigen Geschlechtsverkehr haben.

Ursachen von Unfruchtbarkeit Die Ursache für Unfruchtbarkeit kann beim weiblichen, beim männlichen Partner oder bei beiden liegen: Die Ursache kann eine Krankheit oder ein anderes Problem mit der Fortpflanzungsfähigkeit einer Person sein, wie z. B. Probleme mit: Sperma (20 bis 35 Prozent der Paare)

Eisprung (20 bis 25 Prozent)

Anzahl gesunder Eizellen in den Eierstöcken (steigt mit zunehmendem Alter)

Endometriose (bis zu 40 Prozent)

Eileiter (bis zu 65 Prozent)

Anomalien der Gebärmutter (z. B. bei Gebärmuttermyomen) oder andere Beckenanomalien (2 Prozent oder mehr)

Gebärmutterhalsschleim (etwa 3 Prozent)

Nicht identifizierte Faktoren (15 bis 25 Prozent) Der Konsum von viel Koffein oder Alkohol und/oder übermäßiger Tabakkonsum kann die Fruchtbarkeit von Frauen beeinträchtigen und sollte vermieden werden. Einige Studien haben berichtet, dass die meisten Männer über 45 Jahren weniger fruchtbar sind als jüngere Männer.

Diagnose der Unfruchtbarkeit Untersuchung durch den Arzt

Verschiedene Tests, je nach der vermuteten Ursache Bei einer Diagnose von Unfruchtbarkeit müssen beide Partner genau untersucht werden. Die Bewertung wird normalerweise nach mindestens einem Jahr erfolgloser Versuche, schwanger zu werden, durchgeführt. Sie wird in den folgenden Fällen früher durchgeführt: Wenn die Frau über 35 Jahre alt ist (normalerweise nachdem 6 Monate lang eine Schwangerschaft angestrebt wurde)

Die Menstruationsperioden einer Frau treten unregelmäßig auf.

Wenn eine Frau bereits diagnostizierte Auffälligkeiten der Gebärmutter, Eileiter oder Eierstöcke aufweist (einschließlich, z. B. bei nur 1 Eierstock)

Wenn die Ärzte im Sperma des Mannes Probleme festgestellt haben oder vermuten Tests werden in der Regel bei beiden Partnern durchgeführt, um die Ursache herauszufinden. Tests können Folgendes umfassen: Bluttests: Zur Messung der Hormone, die an der Freisetzung von Eizellen (Eisprung) beteiligt sind, wie z. B. das follikelstimulierende Hormon

Ultraschall oder andere bildgebende Verfahren: Um nach Auffälligkeiten der Gebärmutter oder der Eileiter zu suchen

Samenanalyse: Zur Überprüfung auf Spermienerkrankungen

Behandlung der Unfruchtbarkeit Behandlung der Krankheitsursache

Manchmal Medikamente

Manchmal Methoden zur künstlichen Befruchtung

Änderungen vornehmen, um die Auswirkungen von Risikofaktoren zu beseitigen oder zu verringern, z. B. durch Raucherentwöhnung Selbst wenn keine spezifische Ursache für die Unfruchtbarkeit festgestellt werden kann, können zukünftige Eltern dennoch von einer Behandlung profitieren. In solchen Fällen werden Frauen Medikamente verabreicht, die die Reifung und Freisetzung mehrerer Eizellen anregen – so genannte Fruchtbarkeitsmedikamente. Clomifen, Letrozol und humane Gonadotropine sind nur einige Beispiele. Diese Medikamente sind vor allem für Frauen sehr nützlich, die Probleme mit dem Eisprung haben. Alternativ können Ärzte auch Methoden zur assistierten Reproduktion oder andere Verfahren einsetzen, wie etwa: Intrauterine Insemination, wobei nur die aktivsten Spermien ausgewählt und dann direkt in die Gebärmutter eingesetzt werden

In-vitro-Fertilisation (IVF), bei der die Eierstöcke zur Reifung von Eizellen angeregt, reife Eizellen entnommen und mit Sperma in Kulturschalen (in vitro) befruchtet werden. 1 oder mehrere der in der Kultur gewachsenen Embryos werden dann in die Gebärmutter einer Frau eingesetzt. Fruchtbarkeitsmedikamente und Methoden zur assistierten Reproduktion können zu einer Mehrlingsgeburt führen (z. B. Zwillinge oder Drillinge). Unfruchtbare Menschen können auch Änderungen ihrer Lebensgewohnheiten vornehmen, um bestimmte Risikofaktoren zu minimieren. Zum Beispiel werden Raucherentwöhnung für Raucher, Gewichtsverlust für übergewichtige Patienten, kein oder mäßiger Alkoholkonsum und eine ausgewogene Ernährung (bei Bedarf mit Vitaminen) empfohlen. Während einer Fruchtbarkeitsbehandlung fühlen sich 1 oder beide Partner mitunter frustriert, emotional angespannt, schuldig oder als Versager. Sie schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Wenn ein Gefühl der Isolation hinzukommt und nicht darüber gesprochen wird, können Wut oder Trotz gegenüber dem Partner, Familienmitgliedern, Freunden und Ärzten die Folge sein. Die emotionale Anspannung kann zu Erschöpfung, Ängsten, Schlaf- und Essstörungen und Konzentrationsproblemen führen. Darüber hinaus können die finanziellen Kosten und die Zeit, die für Diagnose und Behandlung erforderlich ist, die Beziehung belasten. Die Belastungen durch die Fruchtbarkeitsbehandlungen können reduziert werden, wenn beide Partner an dem Prozess beteiligt sind und Informationen über den Behandlungsprozess erhalten (einschließlich der Dauer). Zu wissen, was einen erwartet und welche Erfolgschancen es gibt, kann zukünftigen Eltern helfen, mit dem Stress umzugehen. Einige Fragen, die vor oder während der Behandlung gestellt werden sollten, sind: Wann die Behandlung beendet werden sollte

Wann eine zweite Meinung eingeholt werden sollte

Wann eine Adoption in Betracht gezogen werden sollte Wenn beispielsweise sich nach 3 Jahren mit Versuchen oder nach 2 Jahren mit Behandlungen der Unfruchtbarkeit keine Schwangerschaft eingestellt hat, sind die Chancen für eine Schwangerschaft sehr gering. Öffentliche Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen wie RESOLVE und Family Equality können durch Informationen und seelischen Beistand Unterstützung leisten.