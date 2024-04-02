Was ist Unfruchtbarkeit?
Unfruchtbarkeit ist ein Leiden, das definiert ist als die Unfähigkeit, schwanger zu werden, oder die Notwendigkeit medizinischer Hilfe, um schwanger zu werden.
Bei den meisten Paaren führt häufiger Geschlechtsverkehr ohne Verhütungsmittel innerhalb von einem Jahr zu einer Schwangerschaft. Bei mehr als der Hälfte der Paare kommt es innerhalb der ersten 3 Monate zu einer Schwangerschaft.
Wenn keine Schwangerschaft zustande kommt, kann das Problem beim Mann, bei der Frau oder bei beiden liegen
Bei Frauen kann es sein, dass keine Eizellen von den Eierstöcken freigesetzt werden oder dass die Eizellen nicht durch die Eileiter bis zur Gebärmutter gelangen.
Bei Männern kann es sein, dass ein Problem bei der Spermienproduktion vorliegt oder dass die Spermien nicht durch Spritzkanal oder Samenleiter zum Penis gelangen
Ärzte können Tests durchführen, um der Ursache der Unfruchtbarkeit auf den Grund zu gehen
Die höchste Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft besteht dann, wenn Paare in den 3 Tagen vor dem Eisprung Geschlechtsverkehr haben
Wenn Geschlechtsverkehr zum richtigen Zeitpunkt nicht zu einer Schwangerschaft führt, gibt es Medikamente und medizinische Verfahren, durch die Frauen schwanger werden können
Lage der weiblichen Fortpflanzungsorgane
Was ist Ovulation (Eisprung)?
Die Ovulation ist die Freisetzung einer Eizelle aus dem Eierstock der Frau.
Normalerweise kommt es bei Frauen ungefähr in der Mitte zwischen zwei Perioden zum Eisprung. Wenn Ihr Menstruationszyklus beispielsweise 28 Tage dauert (vom ersten Tag einer Periode bis zum ersten Tag der nächsten Periode), haben Sie also einen Eisprung um den 14. Tag herum.
Die höchste Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft besteht dann, wenn eine Frau in den 3 Tagen vor dem Eisprung häufig Geschlechtsverkehr hat. Zu diesem Zeitpunkt besteht die größte Chance, dass die Eizelle mit Spermien in Kontakt kommt.
Wenn Sie herausfinden möchten, wann es bei Ihnen zum Eisprung kommt, gibt es bessere Möglichkeiten als das Zählen der Tage. Die folgenden Methoden sind genauer:
Messung der Körpertemperatur
Anwendung einer Methode zur Ovulationsvorhersage für zu Hause
Körpertemperatur: Messen Sie Ihre Temperatur jeden Morgen zur selben Zeit, bevor Sie aufstehen. Dies ist Ihre Basaltemperatur. Ihre Temperatur ist ab ein paar Tagen vor dem Eisprung etwas niedriger. Wenn der Eisprung stattfindet, erhöht sich Ihre Temperatur und bleibt auf diesem Wert bis zu Ihrer nächsten Periode.
Methoden zur Ovulationsvorhersage: In Drogerien und Apotheken können Sie Methoden zur Ovulationsvorhersage kaufen. Dabei wird in Ihrem Urin ein Hormon festgestellt, das kurz vor dem Eisprung ansteigt. Dieser Test ist noch genauer als die Körpertemperaturmethode.
Was sind die Ursachen von Unfruchtbarkeit?
Unfruchtbarkeit bei Frauen wird am häufigsten durch Folgendes verursacht:
Probleme mit dem Eisprung – in manchen Fällen setzen die Eierstöcke der Frau nicht jeden Monat eine Eizelle frei.
Blockierte oder beschädigte Eileiter (die Gänge, durch welche die Eizellen von den Eierstöcken zur Gebärmutter gelangen)
Probleme im Bauchbereich oder in der Gebärmutter (Uterus)
Probleme mit dem Eisprung können auf zahlreiche mögliche Ursachen zurückgeführt werden. Sie können beispielsweise durch hormonelle Probleme, polyzystische Eierstöcke, Essstörungen, frühzeitige Menopause, übermäßige sportliche Betätigung und die Einnahme gewisser Medikamente ausgelöst werden.
Blockierte Eileiter verhindern, dass die Spermien die Eizelle erreichen oder dass sich eine befruchtete Eizelle in der Gebärmutter einnisten kann. Die Eileiter können durch Narbengewebe blockiert werden. Narbengewebe kann die Folge von Infektionen wie einer Beckenentzündung, einem Blinddarmdurchbruch oder einer Eileiterschwangerschaft (ektope Schwangerschaft) sein.
Probleme im Bauchbereich oder in der Gebärmutter können verhindern, dass eine Eizelle in die Eileiter gelangt oder dass sich eine befruchtete Eizelle in der Gebärmutter einnistet. Probleme im Bauchbereich oder in der Gebärmutter umfassen Narbengewebe von einem früheren chirurgischen Eingriff, Fehlbildungen der Gebärmutter und anormale Wucherungen wie z. B. Endometriose oder Myome.
Weitere Faktoren, die eine Schwangerschaft erschweren, sind fortschreitendes Alter, Diabetes, Übergewicht, starker Kaffeekonsum (mehr als 5 bis 6 Tassen pro Tag) und Rauchen.
Unfruchtbarkeit bei Männern wird am häufigsten durch Folgendes verursacht:
Geringe Spermienzahl oder zu langsame Spermien
Probleme beim Samentransport von den Hoden zum Penis
Eine geringe Spermienzahl hat viele mögliche Ursachen. Sie kann auf hormonelle Probleme, zu starke Hitzeeinwirkung auf die Hoden, Infektionen wie Mumps, Hodenhochstand und Hodenkrampfadern zurückzuführen sein. Auch gewisse medizinische Behandlungen, beispielsweise mit vielerlei Medikamenten, Chemotherapie und Bestrahlung, können die Spermienzahl beeinträchtigen. Zu viel Alkohol oder Marihuana kann die Spermienzahl ebenfalls senken.
Probleme beim Samentransport von den Hoden zum Penis können auftreten, wenn der Weg durch frühere chirurgische Eingriffe oder bestimmte Fehlbildungen blockiert ist oder beschädigt wurde. Diabetes oder neurologische Störungen können sich ebenfalls auf den Transport der Spermien von den Hoden zum Penis auswirken.
Manchmal bleibt es unklar, warum ein Paar unfruchtbar ist.
Wann sollte ich wegen Unfruchtbarkeit einen Arzt aufsuchen?
Bei einer Diagnose von Unfruchtbarkeit müssen beide Partner genau untersucht werden. Die Untersuchung wird normalerweise nach mindestens 1 Jahr erfolgloser Versuche, schwanger zu werden, durchgeführt. Sie wird in den folgenden Fällen früher durchgeführt:
Eine Frau ab 35 Jahren, die seit mehr als 6 Monaten schwanger werden möchte
Eine Frau, deren Perioden unregelmäßig oder sehr schmerzhaft sind
Eine Frau, bei der ein bekanntes Problem mit der Gebärmutter, den Eileitern oder Eierstöcken besteht
Wenn die Ärzte im Sperma des Mannes Probleme festgestellt haben oder vermuten
Welche Tests unternimmt der Arzt?
Unter anderem können die folgenden Tests durchgeführt werden:
Bluttests, inklusive Hormontests
Röntgen, Ultraschall und andere bildgebende Untersuchungen der Gebärmutter und Eileiter der Frau oder der Geschlechtsorgane des Mannes
Einsatz eines Beobachtungsschlauchs zur Betrachtung des Inneren des weiblichen Beckens oder der Gebärmutter
Spermienzählung und Untersuchung der Spermien unter dem Mikroskop, um festzustellen, ob sie normal geformt sind und sich normal bewegen
Manchmal genetische Tests
Wie wird Unfruchtbarkeit behandelt?
Die Ärzte behandeln die Ursache der Unfruchtbarkeit, falls sie festgestellt werden kann. Sie raten dem Paar, das Rauchen aufzugeben und nicht zu viel Alkohol zu trinken, auf ihr Gewicht zu achten und regelmäßig Sport zu treiben.
In manchen Fällen kann die Ursache der Unfruchtbarkeit nicht bestimmt werden. Die Ärzte können Sie aber dennoch behandeln, um Ihre Chancen einer baldigen Schwangerschaft zu steigern.
Der Arzt kann Folgendes vornehmen:
Verabreichung eines Arzneimittels an die Frau, das die Eierstöcke zur Freisetzung von Eizellen anregt
Durchführung einer intrauterinen Insemination (IUI), eines Verfahrens, bei dem die Ärzte Spermien mit einer Spritze in die Gebärmutter einführen
Durchführung eines chirurgischen Eingriffs zur Behandlung blockierter Gänge oder sonstiger Probleme
In manchen Fällen empfehlen die Ärzte möglicherweise Methoden zur assistierten Reproduktion (assisted reproductive technologies, ART). Bei der ART werden die Eizellen der Frau im Labor mit den Spermien des Mannes befruchtet, wobei ein oder mehrere Embryonen entstehen. Die Befruchtung von Eizellen im Labor wird In-vitro-Fertilisation genannt. Der so entstehende Embryo kann dann in die Gebärmutter der Frau eingesetzt werden.
Diese Behandlungen sind nicht immer erfolgreich. Als Alternative zu einer Schwangerschaft können sich Paare auch eine Adoption überlegen.
Die Behandlung bei Unfruchtbarkeit kann sehr belastend sein. Sie können Frust, Ärger oder Schuldgefühle empfinden. Das kann auch Ihre Beziehung belasten. Behandlungen gegen Unfruchtbarkeit können zudem sehr teuer sein und viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Belastung kann Angst-, Schlaf- oder Essstörungen mit sich bringen und sich ungünstig auf Ihr Privat- und Arbeitsleben auswirken. Dies sind normale Begleiterscheinungen. Eine psychologische Beratung und Selbsthilfegruppen können dagegen helfen.