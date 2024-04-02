Die Ovulation ist die Freisetzung einer Eizelle aus dem Eierstock der Frau.

Normalerweise kommt es bei Frauen ungefähr in der Mitte zwischen zwei Perioden zum Eisprung. Wenn Ihr Menstruationszyklus beispielsweise 28 Tage dauert (vom ersten Tag einer Periode bis zum ersten Tag der nächsten Periode), haben Sie also einen Eisprung um den 14. Tag herum.

Die höchste Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft besteht dann, wenn eine Frau in den 3 Tagen vor dem Eisprung häufig Geschlechtsverkehr hat. Zu diesem Zeitpunkt besteht die größte Chance, dass die Eizelle mit Spermien in Kontakt kommt.

Wenn Sie herausfinden möchten, wann es bei Ihnen zum Eisprung kommt, gibt es bessere Möglichkeiten als das Zählen der Tage. Die folgenden Methoden sind genauer:

Messung der Körpertemperatur

Anwendung einer Methode zur Ovulationsvorhersage für zu Hause

Körpertemperatur: Messen Sie Ihre Temperatur jeden Morgen zur selben Zeit, bevor Sie aufstehen. Dies ist Ihre Basaltemperatur. Ihre Temperatur ist ab ein paar Tagen vor dem Eisprung etwas niedriger. Wenn der Eisprung stattfindet, erhöht sich Ihre Temperatur und bleibt auf diesem Wert bis zu Ihrer nächsten Periode.

Methoden zur Ovulationsvorhersage: In Drogerien und Apotheken können Sie Methoden zur Ovulationsvorhersage kaufen. Dabei wird in Ihrem Urin ein Hormon festgestellt, das kurz vor dem Eisprung ansteigt. Dieser Test ist noch genauer als die Körpertemperaturmethode.