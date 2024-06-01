Vaginaler Juckreiz oder Scheidenausfluss bei Kindern

Bei Kindern kann es zu Juckreiz an der Vulva oder zu Juckreiz in der Scheide und/oder Ausfluss kommen. Zu den Symptomen können auch Reizung und Brennen gehören.

Genitalsymptome können bei Frauen vor der Pubertät, während und zwischen den Menstruationsperioden, während der Schwangerschaft und nach den Wechseljahren auftreten.

Bei Kindern ist Scheidenausfluss in der Regel ein Symptom einer Entzündung oder Infektion, und ein anhaltender, blutiger oder von anderen Symptomen begleiteter Ausfluss muss ärztlich abgeklärt werden. Scheidenausfluss ist in den folgenden Fällen jedoch normal:

während der ersten 2 Lebenswochen

ein paar Monate vor der ersten Periode eines Mädchens

Hier werden Juckreiz an der Vulva und Scheidenausfluss bei Kindern besprochen. Vulvovaginaler Juckreiz oder Ausfluss bei erwachsenen Frauen wird separat besprochen. (Siehe auch Scheidenblutungen.)

Anatomie der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane

Ursachen für vaginalen Juckreiz oder Ausfluss bei Kindern Während der Kindheit sind häufige Ursachen für vaginalen Juckreiz und Ausfluss: Chemikalien in Schaumbädern oder Seifen

Ein Fremdkörper (wie ein Stück Toilettenpapier oder manchmal ein Spielzeug) in der Scheide

Eine Infektion durch Bakterien oder Parasiten aus dem After Eine Infektion oder Reizung kann durch schlechte Hygiene entstehen. Beispielsweise können kleine Mädchen, vor allem Mädchen im Alter zwischen 2 bis 6 Jahren, Bakterien oder Parasiten aus dem After in den Genitalbereich bringen, wenn sie nach dem Stuhlgang von hinten nach vorne wischen oder sich nicht die Hände waschen. Hefepilzinfektionen sind bei Kindern selten. Wenn der Grund ein Fremdkörper ist, kann der Ausfluss kleine Mengen Blut enthalten. Sexueller Missbrauch kann die Ursache für vaginalen Juckreiz oder Ausfluss sein. Dieser Missbrauch kann zu Verletzungen oder sexuell übertragbaren Infektionen führen. Tabelle Einige Ursachen für vaginalen Juckreiz oder Ausfluss bei Kindern Tabelle

Beurteilung von Juckreiz oder Ausfluss im Genitalbereich bei Kindern Der Arzt kann üblicherweise den Grund für den Juckreiz oder Ausfluss im Genitalbereich feststellen, indem er Fragen zu den Symptomen stellt und die Vulva und die Scheide untersucht. Warnsignale Scheidenausfluss bei Kindern ist in der Regel auffällig. Bestimmte Merkmale geben Grund zur Besorgnis: Fieber

Gelber oder grüner Ausfluss

Blutiger Ausfluss Juckreiz an der Vulva in Verbindung mit Raumforderungen oder Läsionen der Vulva ist besorgniserregend. Wann ein Arzt zu konsultieren ist: Kinder mit Warnzeichen sollten innerhalb eines Tages von einem Arzt untersucht werden. Was der Arzt unternimmt: Die Ärzte fragen nach den Symptomen und der Krankengeschichte des Kindes. Bei Säuglingen fragt der Arzt nach, ob während der Schwangerschaft oder der Geburt Komplikationen aufgetreten sind. Die Krankengeschichte wird von den Eltern (oder der Betreuungsperson) und dem Kind, sofern es alt genug dafür ist, eingeholt. Wenn Scheidenausfluss vorliegt, fragen Ärzte: Wie er aussieht und riecht

Ob andere Symptome (wie Juckreiz) aufgetreten sind Ärzte fragen auch nach anderen Symptomen, wie Scheidenblutungen, Schmerzen, Fieber und Schüttelfrost. Darauf folgt eine allgemeine körperliche Untersuchung. Wenn eine gynäkologische Untersuchung erforderlich ist, spricht der Arzt mit dem Elternteil und dem Kind über die Untersuchung, damit sie wissen, was sie erwartet, und um Vertrauen zwischen dem Kind und dem Arzt aufzubauen. Das Ziel der Untersuchung sollte sein, die notwendigen Informationen zu erhalten, ohne Angst oder unnötiges Leid beim Kind zu verursachen. Es kann eine äußere gynäkologische Untersuchung durchgeführt werden, wobei die Vulva (Schamlippen) und die Scheidenöffnung untersucht werden. Wenn eine interne gynäkologische Untersuchung erforderlich ist, erhält das Kind in der Regel eine Narkose, damit die Untersuchung ohne Beschwerden durchgeführt werden kann. Wenn ein Scheidenausfluss vorliegt, kann eine Probe davon mit für Kinder geeigneten Methoden entnommen werden, um diese zu testen. Informationen aus der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung deuten häufig auf eine Ursache und zusätzliche Tests hin, die möglicherweise erforderlich sind. Wenn sexueller Missbrauch vermutet wird, wird dies anhand der körperlichen Untersuchung und den lokalen medizinischen und rechtlichen Anforderungen für Opfer sexueller Übergriffe dokumentiert. Kinder sollten während und nach der Beurteilung von geschulten medizinische Fachkräfte untersucht und unterstützt werden.

Behandlung von Juckreiz oder Ausfluss im Genitalbereich bei Kindern Liegt eine spezifische Ursache für den Juckreiz oder den Ausfluss vor, wird diese behandelt. Zu den allgemeinen Maßnahmen, die helfen können, eine Reizung der Vulva oder Scheide zu vermeiden, gehören: Tragen von Unterwäsche aus Baumwolle anstelle von synthetischen Stoffen

Vulva und Leistengegend nach dem Baden vollständig trocknen lassen, bevor die Kleidung angelegt wird

Kleidung wechseln, wenn sie über einen längeren Zeitraum feucht ist (z. B. ein nasser Badeanzug)

Verwendung von unparfümierten Seifen, Waschmitteln und Toilettenpapier Eispackungen auf dem Genitalbereich oder warme Sitzbäder können Wundsein und Juckreiz lindern. Ein Sitzbad erfolgt in der sitzenden Position, wobei das Wasser nur den Genitalbereich bedeckt. Sitzbäder können in der Badewanne oder in einem großen Bassin erfolgen. Eltern und Betreuungspersonen sollten darauf achten, dass das Bad nicht zu kalt oder zu heiß ist, damit sich das Kind nicht verletzt. Mädchen sollte die Hygiene im Schambereich beigebracht werden (z. B. nach dem Stuhlgang und beim Wasserlassen von vorne nach hinten abwischen). Manchmal können Medikamente erforderlich sein, wenn allgemeine Maßnahmen nicht erfolgreich sind.