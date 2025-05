Vaginaler Juckreiz oder Scheidenausfluss

Eine Vaginitis kann durch eine Infektion oder eine Veränderung des Gleichgewichts der Bakterien oder anderen Organismen entstehen, die normalerweise in der Scheide leben (vaginales Mikrobiom). In der Scheide leben in der Regel viele verschiedene Arten von Bakterien, die den Säuregehalt der Scheide im Normalbereich halten; eine der Hauptarten sind Laktobazillen. Wenn der Säuregrad in der Scheide abnimmt, nimmt auch die Anzahl der „guten“ Bakterien ab, und die Anzahl der schädlichen Bakterien steigt.

Das Wachstum schädlicher Bakterien wird durch Folgendes wahrscheinlicher:

Verwendung von Antibiotika (da diese die Anzahl „guten“ Bakterien vermindern können)

Menstruationsblut oder Samen in der Scheide (da sie den Säuregrad der Scheide senken)

Scheidenspülungen (da dies den Säuregrad der Scheide senken kann)

Schwangerschaft

Diabetes

Ein Fremdkörper, wie z. B. ein im Unterleib zurückgelassener Tampon (weil Tampons meist für ein warmes, feuchtes Umfeld sorgen, in dem Bakterien gedeihen können)

Zu den häufigsten Formen von Vaginitis, die durch Organismen verursacht werden, zählen:

Bakterielle Vaginose

Candidose (eine Hefepilzinfektion)

Trichomoniasis (eine Infektion mit Erregern, die als Protozoen bezeichnet werden) wird normalerweise sexuell übertragen.

Andere sexuell übertragbare Infektionen (wie Gonorrhö und Chlamydien) können Ausfluss verursachen. Wenn sich diese Infektionen auf die Gebärmutter oder in den Unterleib ausbreiten, können sie sich zu einer Beckenentzündung entwickeln. Genitalherpes verursacht manchmal Juckreiz, Kribbeln oder Brennen der Scheide.