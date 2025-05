Hyperemesis bedeutet, dass Sie sich während der Schwangerschaft häufig erbrechen müssen

Sie erbrechen so viel, dass Sie an Gewicht verlieren und dehydrieren (nicht ausreichend Wasser oder andere Flüssigkeiten in Ihrem Körper haben)

Schwangerschaftserbrechen in Maßen kommt häufig vor. Oft spricht man dann von der „Morgenübelkeit“. Wenn Sie an Morgenübelkeit leiden, fühlen Sie sich zwar nicht wohl, aber Sie nehmen weiterhin an Gewicht zu und sind ausreichend hydriert. Ärzte wissen nicht genau, warum manche Frauen so schwer erbrechen müssen.