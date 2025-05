Starke Uterusblutungen bei der Entbindung

Massage der Gebärmutter

Medikamente zur Unterstützung der Kontraktion der Gebärmutter

Venöse Gabe von Flüssigkeit (intravenös)

Manchmal eine Bluttransfusion

Entfernung verbliebener Reste der Plazenta

Manchmal ein Verfahren zum Verschluss der Arterien, die Blut zur Gebärmutter zuführen

Bei übermäßig starken Blutungen wird die Gebärmutter einer Frau durch Druck auf ihren Unterbauch massiert und es wird ihr kontinuierlich intravenös Oxytocin verabreicht. Diese Maßnahmen unterstützen die Kontraktion der Gebärmutter. Einer Frau werden intravenös Flüssigkeiten zugeführt, um die Flüssigkeitsmenge im Blutkreislauf wiederherzustellen. Wenn die Blutungen fortdauern, wird ein weiteres Medikament verabreicht, das die Gebärmutter zu Kontraktionen anregt. Dieses Medikament kann in einen Muskel gespritzt, als Tablette in den Mastdarm eingeführt oder während eines Kaiserschnitts der Frau in die Gebärmutter injiziert werden.

Zuweilen benötigt eine Frau eine Bluttransfusion.

Die Ärzte versuchen, die Ursache der starken Blutung zu finden. Die Gebärmutter wird untersucht, um nach zurückgebliebenen Resten der Plazenta zu suchen. Alle Reste, die in der Gebärmutter verbleiben, werden manuell entfernt. In seltenen Fällen ist eine Dilatation und Kürettage erforderlich, um die verbliebenen Reste zu entfernen. Bei diesem Verfahren wird ein kleines, scharfes Instrument (Kürette) durch den Gebärmutterhals geführt (der in der Regel noch von der Geburt geöffnet ist). Die Kürette wird zum Entfernen von Restgewebe eingesetzt. Für dieses Verfahren ist eine Betäubung erforderlich. Außerdem werden Gebärmutterhals und Scheide auf Risse untersucht.

Wenn sich die Gebärmutter trotz aller Eingriffe nicht zusammenzieht und die Blutung nicht aufhört, müssen möglicherweise die blutzuführenden Arterien zur Gebärmutter verschlossen werden, um den Blutfluss zu stoppen. Zu den Verfahren, die eingesetzt werden können, gehören:

Einsetzen eines Ballons in die Gebärmutter, der gefüllt wird.

Einführen eines Füllkörpers in die Gebärmutter.

Setzen einer Naht (Sutur) im unteren Bereich der Gebärmutter – ein Verfahren, das eine Bauchoperation erfordert.

Ein Gerät kann in die Gebärmutter eingesetzt werden, das diese durch sanfte Stimulation dazu anregt, sich zusammenzuziehen.

Die Verfahren haben gewöhnlich keine Unfruchtbarkeit, Veränderungen der Menstruation oder andere nachhaltige Probleme zur Folge.

Manchmal müssen die zur Gebärmutter Blut zuführenden Arterien operativ oder durch das Einführen von Material in die Arterien über die Katheter verschlossen werden.

In seltenen Fällen lässt sich die Blutung nur durch die Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie) beenden.