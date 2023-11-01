Schilddrüsenerkrankungen in der Schwangerschaft

Bei der Basedow-Krankheit (eine Autoimmunerkrankung) stimulieren abweichende Antikörper die Schilddrüse zur übermäßigen Produktion von Schilddrüsenhormon. Diese Antikörper können durch die Plazenta zum Fötus gelangen und auch dort die Schilddrüse anregen. Dadurch kann es beim Fötus zu einer beschleunigten Herzfrequenz und unzureichendem Wachstum kommen. Die Schilddrüse des Fötus kann sich vergrößern und zu einem Kropf entwickeln. In seltenen Fällen ist der Kropf so groß, dass der Fötus nur mit Mühe schlucken kann, zu viel Flüssigkeit in der Fruchtblase angesammelt wird (Polyhydramnion) oder die Wehen vorzeitig einsetzen.

Die Basedow-Krankheit wird während einer Schwangerschaft mit der oralen Verabreichung einer möglichst niedrigen Dosis Propylthiouracil behandelt. Körperliche Untersuchungen und Messungen der Schilddrüsenhormonwerte werden regelmäßig durchgeführt, da das Propylthiouracil die Plazenta passiert. Durch das Medikament kann es zu einer Verlangsamung der Aktivität der Schilddrüse kommen. Es kann auch sein, dass der Fötus nicht mehr genügend Schilddrüsenhormone produziert. Eine weitere Folge kann die Bildung eines Kropfes beim Ungeborenen sein. Synthetische Schilddrüsenhormone, die gewöhnlich ebenfalls zur Behandlung dieser Erkrankung verwendet werden, werden bei einer bestehenden Schwangerschaft nicht mit Propylthiouracil verwendet. Diese Hormone können Probleme verdecken, die bei zu hohen Dosen von Propylthiouracil auftreten, und sie können beim Fötus eine Schilddrüsenunterfunktion hervorrufen. Anstelle von Propylthiouracil kann Methimazol verabreicht werden.

Im letzten Drittel der Schwangerschaft bessert sich die Basedow-Krankheit oft so weit, dass die Dosis des Medikaments verringert oder es ganz abgesetzt werden kann.

Radioaktives Jod, das gewöhnlich zur Diagnose oder Behandlung der Basedow-Krankheit verwendet wird, wird in der Schwangerschaft nicht eingesetzt, da es Schäden an der Schilddrüse des Kindes verursachen kann.

Kommt es zu einer thyreotoxischen Krise (plötzliche extreme Überfunktion der Schilddrüse) oder einer Verschlimmerung der Symptome, werden den Frauen unter Umständen Betablocker verabreicht (die gewöhnlich zur Behandlung von Bluthochdruck eingesetzt werden).

Wenn nötig, wird die Schilddrüse der schwangeren Frau während des zweiten Trimesters entfernt. Die betroffenen Frauen müssen 24 Stunden nach der Operation mit der Einnahme synthetischer Schilddrüsenhormone beginnen. Bei diesen Frauen verursachen die Hormone keine Komplikationen beim Fötus.