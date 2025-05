Vorbeugung und Prävention von Brustkrebs

Brustkrebs verursacht selten Symptome in frühen Stadien, aber eine frühe Behandlung hat mehr Aussicht auf Erfolg, daher ist eine Untersuchung (Screening) zur Früherkennung wichtig. Bei Früherkennungsuntersuchungen wird auf Erkrankungen geprüft, bevor sich Symptome zeigen. Screening-Tests auf Brustkrebs werden allen Frauen in den USA empfohlen, aber große medizinische Organisationen haben unterschiedliche Empfehlungen in Bezug auf das Anfangsalter und die Häufigkeit des Screenings.

Früherkennung von Brustkrebs Mögliche Maßnahmen zur Früherkennung von Brustkrebs: Jährliche Brustuntersuchung durch eine medizinische Fachkraft

Mammographie

Magnetresonanztomografie (MRT) bei Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko Bedenken zur Früherkennung von Brustkrebs Die Empfehlungen für Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchungen ändern sich häufig, z. B. das Alter, in dem mit Mammogrammen begonnen werden sollte. Auch medizinische Organisationen können ihre Empfehlungen im Laufe der Zeit ändern, und verschiedene Organisationen können unterschiedliche Empfehlungen geben. Manche sind der Meinung, dass mehr Tests besser sind, aber Tests können auch Nachteile haben. Beispielsweise liegt manchmal laut den Ergebnissen von Screening-Tests zum Feststellen von Brustkrebs eine Krebserkrankung vor, selbst wenn kein Karzinom vorhanden ist (sog. falsch positives Ergebnis). Fallen die Ergebnisse der Screening-Tests positiv aus, wird in der Regel eine Brustbiopsie durchgeführt. Ein falsch positives Ergebnis bedeutet, dass unnötigerweise eine Biopsie durchgeführt wird und die Patientin unnötigen Ängsten, Schmerzen und Kosten ausgesetzt wird. Aufgrund dieser potenziellen Probleme empfehlen Gesundheitsorganisationen manchen Personen keine Screening-Tests. Dazu gehören Personen, die jünger oder älter als ein bestimmtes Alter sind (siehe Randleiste Brustkrebs: Wann sollten die Vorsorgeuntersuchungen mittels Mammografie beginnen?). Frauen sollten mit ihrem Arzt über die aktuellen Empfehlungen und ihr eigenes Risiko sowie ihre Prioritäten sprechen und entscheiden, welche Art von Screening für sie geeignet ist. Mammographie Die Mammografie ist die effektivste Methode zur Früherkennung von Brustkrebs. Die Mammografie wurde so konzipiert, dass sie empfindlich genug ist, eine mögliche Krebsentwicklung im Frühstadium, manchmal Jahre bevor diese ertastet werden kann, zu erkennen. Da die Mammografie so empfindlich ist, kann sie Krebs anzeigen, wenn gar keiner vorhanden ist (dies wird als ein falsch positives Resultat bezeichnet). Ungefähr 85 bis 90 Prozent der Abweichungen, die während der Früherkennungsuntersuchung ermittelt werden (das heißt, bei den Frauen ohne Symptome oder Knoten) sind kein Krebs. Bei einem positiven Ergebnis werden weitere spezifischere Untersuchungen zur Diagnosestellung anberaumt, unter anderem eine Biopsie der Brust. Bis zu 15 Prozent aller Mammakarzinome bleiben bei einer Mammografie unentdeckt. Bei Frauen mit dichtem Brustgewebe ist sie weniger genau. Daher können bei diesen Frauen zusätzliche Tests erforderlich sein, wie z. B. eine Brustsonografie, eine dreidimensionale Mammografie (Tomosynthese) oder eine Magnetresonanztomografie (MRT). Für eine Mammografie werden Röntgenstrahlen eingesetzt, um nach anormalen Bereichen in der Brust zu suchen. Ein Techniker bringt die Brust der Frau auf einer Röntgenstrahlplatte in Position. Die Brust wird mit einer von oben herab geschobenen Kunststoffplatte fest zusammengedrückt. So wird die Brust flachgedrückt, damit die maximale Menge des Gewebes abgebildet sein und untersucht werden kann. Röntgenstrahlen werden abwärts durch die Brust geschickt und produzieren ein Bild auf der Röntgenstrahlplatte. Von jeder Brust werden zwei Aufnahmen gemacht. Anschließend werden die Platten seitlich angebracht, um Aufnahmen aus einer anderen Ebene zu bekommen. Diese Position erstellt eine Seitenansicht der Brust. Eine Brusttomosynthese (dreidimensionale Mammografie) kann zusammen mit der Mammografie eingesetzt werden, um ein klares, hochkonzentriertes dreidimensionales Bild der Brust zu erstellen. Durch diese Technik ist es etwas leichter, Krebs zu entdecken, insbesondere bei Frauen mit dichtem Brustgewebe. Bei dieser Form der Mammografie werden Frauen jedoch mehr Strahlung als bei der traditionellen Mammografie ausgesetzt. Die Empfehlungen zum Screening mittels Mammografie variieren. Es besteht Uneinigkeit darüber, wann mit dem Screening begonnen werden soll

wie häufig ein Screening durchgeführt werden soll

wann (oder ob) ein Screening beendet werden soll Experten haben unterschiedliche Empfehlungen darüber, wann eine routinemäßige Mammografie durchgeführt werden sollte. Die meisten medizinischen Organisationen empfehlen eine Screening-Mammografie für einige Frauen ab einem Alter von 40 bis 49 Jahren und für alle Frauen ab einem Alter von 50 Jahren. Empfohlen wird der Beginn ab einem Alter von 50 Jahren, da die Vorsorge-Mammografie bei Frauen ab 50 Jahren genauer ist. Der Grund dafür ist, dass mit zunehmendem Alter der Frau das fibroglanduläre Gewebe in der Brust durch Fettgewebe ersetzt wird. Anomalien in der Nähe von Fettgewebe lassen sich mit einem Mammogramm leichter erkennen. Der Nutzen der Vorsorgeuntersuchung ist bei Frauen im Alter von 40 bis 49 Jahren nicht so klar. Fachärzte haben Bedenken hinsichtlich Angst, falschpositiven Ergebnissen und einem zu frühen Beginn oder einer zu häufigen Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen, weil die Strahlenbelastung damit erhöht würde. Bei Frauen mit Risikofaktoren für Brustkrebs ist es wahrscheinlicher, dass sie einen Nutzen davon haben, mit der Mammografie vor dem 50. Lebensjahr zu beginnen. Sie sollten die Risiken und den Nutzen vorsorglicher Mammografien mit ihrem Arzt besprechen. Nach der ersten Mammografie, wann immer sie durchgeführt wurde, wird alle 1 bis 2 Jahre eine weitere Mammografie vorgenommen. Erreicht eine Frau ein Alter von 75 Jahren, kann die vorsorgliche Mammografie je nach Lebenserwartung der Frau und danach, ob sie mit dem Screening fortfahren möchte, eingestellt werden. Die für die Mammografie verwendete Strahlung ist sehr niedrig und gilt als sicher. Die Mammografie kann etwas unangenehm sein, aber dieses unangenehme Gefühl dauert nur wenige Sekunden an. Wenn die Mammografie kurz nach der Monatsblutung durchgeführt wird, sind die Brüste weniger empfindlich. Deodorants und Puder sollten am Tag des Verfahrens nicht verwendet werden, weil sie die Bilderstellung beeinträchtigen können. Das gesamte Verfahren nimmt ungefähr 15 Minuten in Anspruch. Mammografie: Früherkennung von Brustkrebs Wussten Sie ... Brustkrebs: Wann sollte mit den Vorsorgeuntersuchungen mittels Mammografie begonnen werden? Selbstbeobachtung der Brust Frauen sollten sich damit vertraut machen, wie ihre Brüste normalerweise aussehen und sich anfühlen. Da Brustkrebs auch Männer betrifft, sollten auch Männer auf Veränderungen in oder um ihre Brustwarzen herum achten. Wenn eine Frau eine Veränderung bemerkt, kann sie eine Selbstuntersuchung der Brust durchführen. Frauen sollten alle Veränderungen umgehend einem Arzt mitteilen. In der Vergangenheit wurde von den Ärzten empfohlen, dass Frauen ihre Brüste jeden Monat auf Knoten untersuchen. Die meisten medizinischen Organisationen empfehlen keine monatliche oder wöchentliche Selbstuntersuchung der Brust mehr als Routinemethode, um Krebs zu festzustellen. Diese Selbstuntersuchungen, wenn keine Knoten oder andere Veränderungen vorliegen, helfen nicht bei der Früherkennung von Brustkrebs bei Frauen, die sich einem Mammogramm zur Vorsorge unterziehen. Selbstuntersuchung der Brust Bild Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY Brustuntersuchung durch einen Arzt Eine Brustuntersuchung ist Teil einer routinemäßigen körperlichen Untersuchung. Jedoch kann ein Krebsgeschwür bei ärztlichen Untersuchungen, wie auch bei Selbstuntersuchungen der Brust, übersehen werden. Wenn Frauen ein Screening benötigen oder wünschen, sollte ein empfindlicherer Test, z. B. eine Mammografie, durchgeführt werden, selbst wenn bei einer ärztlichen Untersuchung keine Anomalien festgestellt wurden. Viele Ärzte und medizinische Organisationen fordern keine jährlichen Brustuntersuchungen durch einen Arzt mehr an. Während der Untersuchung prüft der Arzt die Brust auf Unregelmäßigkeiten wie Grübchen, gespannte Haut, Knoten und Ausfluss. Er tastet (palpiert) jede Brust mit einer flachen Hand ab und prüft, ob die Lymphknoten in der Achselhöhle – dem Bereich, in dem die meisten Brusterkrankungen zuerst streuen – oder über dem Schlüsselbein vergrößert sind. Normale Lymphknoten können nicht durch die Haut ertastet werden, daher geht man davon aus, dass die, die gefunden werden können, auch vergrößert sind. Jedoch können gutartige Bedingungen Lymphknoten auch veranlassen, sich zu vergrößern. Bei ertastbaren Lymphknoten wird eine Biopsieprobe entnommen, um diese auf Auffälligkeiten zu untersuchen. Magnetresonanztomographie Eine MRT kommt bei Frauen mit einem hohen Brustkrebsrisiko zum Einsatz, zum Beispiel bei Vorliegen einer BRCA-Mutation. Das Screening sollte hier auch eine Mammografie und eine Brustuntersuchung durch einen Arzt beinhalten. Eine MRT kann für Frauen mit dichtem Brustgewebe im Rahmen einer Gesamtbeurteilung empfohlen werden, die eine Risikobewertung umfasst.