Viele Pflegeheime bieten Dienste, die bisher nur Krankenhäusern zugeschrieben wurden, z. B. eine kontinuierliche Verabreichung von Sauerstoff und Flüssigkeiten oder die venöse Gabe von Medikamenten (intravenös).

Nahezu alle Pflegeheime bieten Rehabilitation, einschließlich Physio-, Ergo- und manchmal Atem- und Sprachtherapie. Viele Menschen werden in Pflegeheimen speziell zur Rehabilitation aufgenommen und dann nach einigen Wochen wieder nach Hause entlassen.

Zahnärzte und Fachärzte/Fachkräfte, wie z. B. Podologen, Ophthalmologen, Neurologen oder Psychiater, können Bewohner vor Ort untersuchen und behandeln. Jedoch müssen Personen mit einem spezifischen Problem meist zur Behandlung an einen anderen Ort transportiert werden. In den USA sollten alle Transportkosten für medizinisch notwendige Besuche durch Medicare abgedeckt sein.

Manche Pflegeheime haben spezielle Einheiten für Personen mit Demenz. In diesen Einheiten arbeiten speziell ausgebildete Krankenpflegekräfte. Viele Pflegeheime stellen für Menschen, die bald sterben werden, Hospizpflege bereit.

Alle Pflegeheime stellen den Zugang zu den Mitgliedern ihres interdisziplinären Teams sicher, zu dem u. a. Ärzte, Pflegekräfte, Sozialarbeiter und Apotheker gehören. Sozialarbeiter helfen den Bewohnern dabei, sich an das Pflegeheim zu gewöhnen und, sofern möglich, wieder in ihr eigenes Zuhause zurückzukehren oder auf eine niedrigere Pflegestufe zurückgestuft zu werden. Sie identifizieren einsame und zurückgezogene Bewohner und helfen Bewohnern, Mitarbeitern und Familienangehörigen, miteinander zu kommunizieren. Sie können den Bewohnern und Familienangehörigen eventuell auch bei finanziellen Aspekten helfen. Sie können zum Beispiel Familienangehörigen zeigen, wie man in den USA die Kostenübernahme durch Medicare und Medicaid beantragt. Sozialarbeiter helfen oft bei der Koordination der durch die unterschiedlichen medizinischen Fachkräfte und Ärzte in einem Pflegeheim bereitgestellten Versorgung. Diese Fachärzte arbeiten zusammen, um jedem Bewohner die bestmögliche Leistungsfähigkeit und Lebensqualität zu ermöglichen.

Obwohl manche Pflegeheime eher Krankenhäusern als Heimen ähneln, versuchen viele Pflegeheime, sich von einer eher institutionellen Umgebung mit Regeln und Vorschriften hin zu einer wohnlicheren Umgebung zu wandeln, in der den Bewohnern mehr Kontrolle über ihre eigene Versorgung gegeben wird. In manchen Pflegeheimen sind Haustiere erlaubt, werden die Bewohner angehalten, weiterhin ihren Hobbys nachzugehen oder neue zu entwickeln, und viele Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zwischen den Bewohnern und Personen aller Altersgruppen angeboten, die in der Gemeinde wohnen, in der das Pflegeheim liegt. Die Bereitstellung einer solchen Umgebung ist kompliziert, weil die Bewohner von Pflegeheimen in der Regel krank und gebrechlich sind. Viele Pflegeheime haben Speisesäle, Aufenthaltsräume, Friseursalons, Innenhöfe und Gärten. Alle Pflegeheime bieten Freizeit- und soziale Aktivitäten an.

Pflegeheime werden von der Regierung beaufsichtigt. Die Gesundheitsbehörden der einzelnen US-Bundesstaaten führen Umfragen und Inspektionen durch und befragen die Bewohner und das Personal, um die Qualität in Pflegeheimen zu überwachen und zu beurteilen. Eine Kopie dieser Beurteilung wird im Pflegeheim aufbewahrt und kann durch die Bewohner und ihre Familienangehörigen eingesehen werden. Pflegeheime nutzen auch andere Programme zur Kontrolle und Unterstützung bei der Verbesserung der Lebensqualität.

Die COVID-19-Pandemie hob eine Reihe von Problemen mit der Versorgungsqualität in Pflegeheimen hervor und hat dazu geführt, dass staatliche Gutachter die Versorgung in Pflegeheimen genauer unter die Lupe nehmen. Als Reaktion darauf verstärkten die Gutachter die Schulungsangebote für das Pflegepersonal in Bezug auf die Infektionskontrolle, und einige US-Bundesstaaten verlangen von Pflegeheimen, dass sie Vollzeitpersonal mit Erfahrung in der Infektionsprävention haben.