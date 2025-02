Vitamin-E-Mangel Von University of Arkansas for Medical Sciences Larry E. Johnson , MD, PhD , Überprüft/überarbeitet Aug. 2024 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Ein Vitamin-E-Mangel, der durch eine Vitamin-E-arme Ernährung verursacht wird, tritt häufig in Ländern mit Nahrungsmittelunsicherheit auf. In Ländern, in denen die Ernährung nicht gesichert ist, ist die Ursache in der Regel eine Resorptionsstörung. Manche Säuglinge werden mit einem Vitamin-E-Mangel geboren, der sich im Normalfall mit zunehmendem Alter bessert.