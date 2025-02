University of Arkansas for Medical Sciences

Ein Vitamin-B12-Mangel kann bei Veganern auftreten, die keine Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, oder aufgrund einer Resorptionsstörung.

Eine Anämie entwickelt sich und führt zu Blässe, Schwäche, Müdigkeit und bei schwerer Ausprägung zu Kurzatmigkeit und Schwindel.

Ein schwerer Vitamin-B12-Mangel kann die Nerven schädigen und ein Kribbeln oder einen Gefühlsverlust an Händen und Füßen, Muskelschwäche, Verlust von Reflexen, Gehschwierigkeiten, Verwirrung und Demenz verursachen.

Die Diagnose eines Vitamin-B12-Mangels basiert auf Bluttests.

Werden Vitamin B12-Präparate hochdosiert eingenommen, verschwinden die durch die Anämie verursachten Symptome.

Die durch die Nervenschädigung verursachten Symptome und Demenz bei älteren Menschen bleiben möglicherweise bestehen.

Vitamin B12 (Cobalamin) ist zusammen mit Folsäure notwendig für die Bildung und Reifung der roten Blutkörperchen und die Synthese von DNA (Desoxyribonukleinsäure), dem Genmaterial der Zellen. Vitamin B12 ist auch für eine normale Nervenfunktion wichtig. Gute Vitamin-B12-Lieferanten sind unter anderem Fleisch (insbesondere Rind, Schwein, Leber und andere Innereien), Eier, angereicherte Getreideprodukte, Milch, Muscheln, Austern, Lachs und Thunfisch. (Siehe hierzu auch Vitamine im Überblick.)

Anders als die meisten anderen Vitamine wird Vitamin B12 in beträchtlicher Menge hauptsächlich in der Leber gespeichert, bis es der Körper benötigt. Wenn die Einnahme des Vitamins unterbrochen wird, reichen die Körpervorräte normalerweise für 3 bis 5 Jahre.

Vitamin B12 sollte nicht in hohen Dosen als Allheilmittel eingenommen werden, obwohl es andererseits nicht toxisch zu wirken scheint. Dennoch wird von einem übermäßigen Verzehr von B12 abgeraten.

Vitamin B12 ist in Lebensmitteln tierischen Ursprungs enthalten. Normalerweise wird Vitamin B12 im letzten Abschnitt des Dünndarms (Ileum), der in den Dickdarm mündet, aufgenommen. Allerdings muss das Vitamin dafür an den Intrinsic-Faktor gekoppelt werden. Dieses Eiweiß wird im Magen hergestellt. Ohne Intrinsic-Faktor wird Vitamin B12 durch den Darm transportiert und mit dem Stuhl ausgeschieden.

Da Vitamin B12 für die Bildung von reifen Blutkörperchen notwendig ist, kann ein Mangel dieses Vitamins zu einer Anämie führen. Die Anämie ist durch abnorm große rote Blutkörperchen (Makrozyten) und abnorme weiße Blutkörperchen gekennzeichnet. Sie entwickelt sich möglicherweise erst 3 bis 5 Jahre nach Beginn des Mangels, da in der Leber eine große Menge Vitamin B12 gespeichert ist.

Ein Defizit an Vitamin B12 kann selbst dann zu Nervenschäden (Neuropathie) führen, wenn keine Anämie auftritt.

Ursachen für Vitamin-B12-Mangel Vitamin-B12-Mangel kann durch Folgendes entstehen: Keine ausreichende Versorgung mit Vitamin B12.

Der Körper absorbiert das Vitamin nicht oder speichert nicht ausreichende Mengen davon. Unzureichende Aufnahme Ein Vitamin-B12-Mangel entwickelt sich bei Personen, die keine Produkte tierischen Ursprungs essen (Veganer), es sei denn, sie nehmen Ergänzungspräparate ein. Wenn eine Mutter, die sich vegan ernährt, ihr Kind stillt, besteht für das Kind das Risiko, einen Vitamin-B12-Mangel zu entwickeln. Ein Mangel aufgrund einer Mangelernährung ist bei anderen Menschen unwahrscheinlich. Unzureichende Resorption Die häufigste Ursache eines Vitamin-B12-Mangels besteht in der unzureichenden Aufnahme (Resorption). Eine unzureichende Resorption kann durch das Folgende entstehen: Übermäßiges Wachstum von Bakterien in einem Teil des Dünndarms

Gestörte Resorption (Malabsorption wie Zöliakie oder bestimmte Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse)

Entzündliche Darmerkrankung, die sich auf den letzten Abschnitt des Dünndarms auswirkt

Fischbandwurm-Infektion

Fortgeschrittene HIV-Infektion

Einen bariatrische Operation zur Gewichtsreduktion

Eine Operation mit Entfernung eines Teils des Dünndarms, in dem Vitamin B12 resorbiert wird

Medikamente wie Antazida und Metformin (zur Behandlung von Diabetes)

Wiederholte Belastung in der Freizeit mit Stickoxiden (Lachgas)

Fehlender Intrinsic-Faktor

Zu wenig Magensäure, häufig bei älteren Menschen Der Intrinsic-Faktor kann fehlen, da durch ein überaktives Immunsystem produzierte, anomale Antikörper die Magenzellen angreifen und zerstören, die den Intrinsic-Faktor herstellen. Diese Autoimmunreaktion wird als autoimmune metaplastische atrophische Gastritis bezeichnet. Auch kann ein Mangel des Intrinsic-Faktors vorliegen, wenn der Teil des Magens, in dem er produziert wird, operativ entfernt wurde. Ein aufgrund des fehlenden Intrinsic-Faktors verursachter Vitamin-B12-Mangel führt zu einer sogenannten perniziösen Anämie. Bei älteren Menschen kann die Resorption unzureichend sein, weil die Magensäuremenge sich verringert. Eine verringerte Magensäuremenge reduziert die Fähigkeit des Körpers, Vitamin B12 aus dem Fleischprotein zu entfernen. Das in Vitamin Ergänzungspräparaten enthaltene Vitamin B12 kann jedoch sogar von Personen mit verminderter Magensäuremenge weiterhin gut resorbiert werden. Unzureichende Speicherung Leberkrankheiten können die Speicherung von Vitamin B12 stören, da der größte Anteil von Vitamin B12 in der Leber gespeichert wird.

Symptome von Vitamin-B12-Mangel Die Anämie durch einen Vitamin-B12-Mangel entwickelt sich allmählich, sodass der Körper sich ein wenig anpassen kann. Folglich können die Symptome noch wenig ausgeprägt sein, auch wenn bereits eine schwere Anämie vorliegt. Symptome der Anämie sind Blässe

Schwäche

Erschöpfung Schwere Anämie führt zu Kurzatmigkeit, Benommenheit und einem schnellen Puls. Gelegentlich vergrößern sich Milz und Leber. Jüngere Erwachsene, die unter einer perniziösen Anämie aufgrund eines Mangels an Intrinsic-Faktor leiden, entwickeln mit größerer Wahrscheinlichkeit Magenkrebs oder andere gastrointestinale Krebsformen. Bei Personen mit Nervenschäden sind die Beine (besonders die Füße) früher und häufiger betroffen als die Arme. Ein Kribbeln ist an den Füßen und Händen zu spüren; Beine, Füße und Hände werden gefühllos. Ihre Arme und Beine können sich schwach anfühlen. Die Betroffenen können nicht mehr genau sagen, wie ihre Arme und Beine liegen (Lagesinn) und keine Vibrationen fühlen. Leichte bis mittlere Muskelschwäche entwickelt sich, und die Reflexe können verloren gehen. Das Gehen bereitet Schwierigkeiten. Manche Menschen werden verwirrt, reizbar und leicht depressiv. Ein fortgeschrittener Vitamin-B12-Mangel kann zu Delir, Paranoia (Denken, dass andere einem schaden wollen) und gestörter geistiger Funktion, einschließlich Demenz, führen.

Diagnose eines Vitamin-B12-Mangels Bluttests

Manchmal Endoskopie Gewöhnlich wird Vitamin-B12-Mangel vermutet, wenn bei Routine-Blutuntersuchungen vergrößerte rote Blutkörperchen entdeckt werden. Auch wenn sich typische Symptome einer Nervenschädigung wie Kribbeln oder Gefühllosigkeit an Händen und Füßen zeigen, besteht der Verdacht auf Vitamin-B12-Mangel. In solchen Fällen misst man den Vitamin-B12-Spiegel im Blut. In der Regel wird in Bluttests auch ein Folsäuremangel ausgeschlossen, da dieser ebenfalls zu einer Vergrößerung der roten Blutkörperchen führen kann. Bestätigt sich ein Vitamin-B12-Mangel bei älteren Menschen, werden in der Regel keine weiteren Tests durchgeführt, da die Ursache dieses Mangels, beispielsweise wenig Magensäure, meist nicht schwerwiegend ist. Bei jüngeren Menschen werden teilweise weitere Untersuchungen, darunter zusätzliche Bluttests, zur Ursachenbestimmung vorgenommen. Endoskopie (einem flexiblen Betrachtungsschlauch zur direkten Untersuchung von Strukturen im Körperinneren) kann durchgeführt werden, um zu prüfen, ob Magenzellen abgebaut werden, die den Intrinsic-Faktor herstellen.

Behandlung eines Vitamin-B12-Mangels Vitamin-B12-Nahrungsergänzungsmittel

Bei Menschen mit Nervenschäden wird Vitamin B12 als Injektion verabreicht. Älteren Menschen mit Vitamin-B12-Mangel kommen Ergänzungspräparate zugute, da der Mangel meist daher rührt, dass das Vitamin nicht aus Fleisch aufgenommen werden kann. Aus den Ergänzungspräparaten können ältere Menschen das Vitamin dann leichter resorbieren. Die Behandlung eines Vitamin-B12-Mangels oder einer perniziösen Anämie besteht aus hochdosierten Vitamin-B12-Präparaten. Besteht ein Mangel ohne Symptome, kann das Vitamin oral eingenommen werden. In regelmäßigen Abständen werden Bluttests durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Vitamin-B12-Spiegel sich wieder normalisiert und normal bleibt. Menschen mit sehr niedrigen Vitamin-B12-Spiegeln oder Symptomen aufgrund eines Nervenschadens wird Vitamin B12 normalerweise in einen Muskel injiziert. Diese Spritzen, die Patienten sich auch selbst verabreichen können, werden über mehrere Wochen täglich oder wöchentlich injiziert, bis der Vitamin-B12-Spiegel sich normalisiert hat. Wenn sich die Ursache für den Mangel nicht beseitigen lässt, werden die Injektionen anschließend auf unbestimmte Zeit einmal monatlich verabreicht. Eine Anämie liegt normalerweise nach 6 Wochen nicht mehr vor. Wenn jedoch schwere Symptome aufgrund von Nervenschäden über Monate oder Jahre anhalten, kann sie chronisch werden. Bei den meisten älteren Menschen mit Vitamin-B12-Mangel und Demenz verbessert sich die geistige Funktionsfähigkeit nach der Behandlung nicht.