Thiaminmangel

Dabei entwickeln sich Nerven- und Muskelanomalien. Zu den Symptomen gehören Prickeln (Kribbeln) an den Zehen, Brennen an den Füßen, das in der Nacht besonders schlimm ist, sowie Krämpfe und Schmerzen in den Beinen. Die Muskeln werden schwach und nach und nach abgebaut (Atrophie). Nimmt die Mangelerscheinung zu, sind auch die Arme betroffen.