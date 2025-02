Das metabolische Syndrom ist durch einen großen Taillenumfang aufgrund überschüssigen Bauchfetts, Bluthochdruck, fehlendes Ansprechen auf Insulin (Insulin-Resistenz) oder Diabetes und auffällige Cholesterinspiegel und Spiegel anderer Blutfettwerte (Dyslipidämie) gekennzeichnet.

Überschüssiges Bauchfett erhöht das Risiko für Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit und Typ-2-Diabetes.

Für die Diagnose eines metabolischen Syndroms werden Taillenumfang, Blutdruck und Nüchtern-Blutzucker und -Blutfette (Lipide) gemessen.

Mit körperlicher Bewegung, Änderung der Ernährungsgewohnheiten, mit Verhaltenstechniken und Medikamenten werden Patienten bei der Gewichtsreduktion unterstützt.

Diabetes, Bluthochdruck und anomale Cholesterin- und Lipidspiegel (Dyslipidämie) im Blut werden behandelt.

Beim metabolischen Syndrom handelt es sich um ein schwerwiegendes Problem. In den USA leiden mehr als 40 Prozent der Menschen über 50 Jahre darunter. Sogar Kinder und Heranwachsende können ein metabolisches Syndrom entwickeln, doch wie viele davon betroffen sind, ist nicht bekannt.

Das metabolische Syndrom entsteht mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn sich überschüssiges Fett am Bauch ansammelt (Apfelform), als wenn es sich an den Hüften anlagert (Birnenform). Folgende Personengruppen lagern Fett eher am Bauch an:

Den meisten Männern

Frauen nach den Wechseljahren

Die Ansammlung von Fett am Bauch erhöht das Risiko für folgende Krankheiten:

Chronischer Stress kann das Risiko erhöhen, ein metabolisches Syndrom zu entwickeln. Es kann auch hormonelle Veränderungen verursachen, die zu einer Ansammlung von überschüssigem Fett im Bauch beitragen und dazu führen, dass der Körper aufhört, normal auf Insulin zu reagieren (sogenannte Insulin-Resistenz). Chronischer Stress kann zu einem Rückgang des High-Density-Lipoproteins (HDL – des „guten“) Cholesterins führen. Abnorme Lipidspiegel (z. B. ein niedriger HDL-Spiegel) können das Risiko für ein metabolisches Syndrom erhöhen.

Das metabolische Syndrom tritt häufiger bei Rauchern auf als bei Menschen, die nicht rauchen. Rauchen kann den Triglyzeridspiegel erhöhen und den HDL-Spiegel senken.

Das metabolische Syndrom selbst verursacht keine Symptome.

(Siehe auch Adipositas).

Diagnose eines metabolischen Syndroms Taillenumfang

Blutdruckmessen

Bluttests zur Messung der Konzentrationen von Zucker und Lipiden im Blut (Nüchternwerte) Der Taillenumfang sollte bei allen Patienten gemessen werden, da sogar Menschen, die nicht übergewichtig sind oder schlank erscheinen, überschüssiges Fett am Bauch speichern können. Je größer der Taillenumfang, desto größer ist das Risiko, dass sich ein metabolisches Syndrom und dessen Komplikationen entwickeln. Der Taillenumfang, der das Risiko für Komplikationen aufgrund von Adipositas erhöht, ist je nach ethnischer Gruppe und Geschlecht unterschiedlich. Ist der Wert des Taillenumfangs hoch, sollten auch Blutdruck-, Nüchtern-Blutzucker- und -Blutfettwerte bestimmt werden. Die Blutzucker- und Fettspiegel liegen oft außerhalb des Normbereichs. Es gibt viele verschiedene Definitionen des metabolischen Syndroms, aber am häufigsten wird es diagnostiziert, wenn der Taillenumfang bei Männern über 102 Zentimeter oder bei Frauen über 88 Zentimeter beträgt, da diese Werte anzeigen, dass sich Fett im Bauchraum angesammelt hat. Außerdem wird diese Diagnose gestellt, wenn Patienten zusätzlich aufgrund von mindestens zwei der folgenden Auffälligkeiten behandelt werden oder wurden: Nüchtern-Blutzucker von 100 mg/dl (Milligramm pro Deziliter) oder mehr

Blutdruck von 130/85 mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) oder mehr

Nüchternblut-Triglycerid (ein Fett) von 150 mg/dl oder höher

Ein Cholesterinwert (High Density Lipoprotein, HDL, das „gute Cholesterin“) von weniger als 40 mg/dl bei Männern oder weniger als 50 mg/dl bei Frauen