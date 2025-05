Akute lymphatische Leukämie (ALL)

Die Chemotherapie ist hochwirksam und wird in Phasen verabreicht.

Induktion

Behandlung des Gehirns

Konsolidierung und Intensivierung

Erhaltung

Induktionschemotherapie ist die erste Phase der Behandlung. Das Ziel der Behandlung besteht darin, eine Remission zu erreichen, indem die leukämisch veränderten Zellen komplett zerstört werden, damit das Knochenmark wieder ausreichend viele normale Blutzellen bilden kann. Während der Chemotherapie müssen die Patienten ein paar Tage oder Wochen im Krankenhaus bleiben, je nachdem, wie schnell das Knochenmark seine normale Funktion wiedererlangt.

Eine von mehreren Medikamentenkombinationen wird verwendet, und die Behandlung wird mehrere Tage oder Wochen lang wiederholt. Die spezifische Kombination hängt von den Ergebnissen der Diagnoseuntersuchungen ab. Eine Kombination besteht aus dem Kortikosteroid Prednison, das eingenommen wird, und wöchentlichen intravenösen Gaben von Vincristin (einem Chemotherapeutikum) zusammen mit einem Anthracyclin (meistens Daunorubicin), Asparaginase und manchmal Cyclophosphamid. Bei manchen ALL‑Patienten können Immuntherapien (Behandlungen, bei denen das körpereigene Immunsystem zur Abtötung der Krebszellen verwendet wird) und gezielte Therapien (Medikamente, die gegen auffällige Gene oder Proteine in Krebszellen gerichtet sind) angewendet werden.

Die Behandlung des Gehirns beginnt in der Regel während der Induktion und kann während aller Behandlungsphasen fortgesetzt werden. Da eine ALL wahrscheinlich das Gehirn befällt, konzentriert sich die Behandlung darauf, Leukämie, die das Gehirn befallen hat, zu behandeln, oder darauf, den Befall des Gehirns zu verhindern. Leukämische Zellen in den Hirnhäuten und im Rückenmark (Meningen) werden üblicherweise mit Methotrexat, Cytarabin, Kortikosteroiden oder einer Kombination behandelt, wobei die Medikamente jeweils direkt in die Rückenmarksflüssigkeit gespritzt werden oder eine hohe Dosis dieser Medikamente in eine Vene (intravenös) verabreicht wird. Diese Chemotherapie kann mit einer Strahlenbehandlung des Gehirns kombiniert werden.

Die Behandlung des Knochenmarks wird mit der Konsolidierungs- und Intensivierungsphase fortgesetzt. Zusätzliche Chemotherapeutika oder dieselben Medikamente, die in der Induktionsphase eingesetzt wurden, können über mehrere Wochen eingesetzt werden. Bei manchen Patienten mit einem hohen Rückfallrisiko aufgrund bestimmter chromosomaler Veränderungen in den Leukämiezellen wird eine Stammzelltransplantation durchgeführt, sobald es zu einer Remission gekommen ist.

Eine Erhaltungschemotherapie, die meistens aus weniger Medikamenten bei gelegentlicher geringerer Dosierung besteht, wird bis zu 2 oder 3 Jahre lang fortgesetzt.

Ältere ALL‑Patienten vertragen ggf. das intensive Behandlungsschema nicht, das für jüngere Patienten angewendet wird. Bei diesen Patienten sind schonendere Induktionsbehandlungen allein (ohne nachfolgende Konsolidierung, Intensivierung oder Erhaltungstherapie) eine Möglichkeit. Manchmal kann eine Immuntherapie oder eine schonendere Form der Stammzelltransplantation für manche älteren Patienten infrage kommen.

Während aller oben genannten Phasen können Blut- und Blutplättchentransfusionen ggf. erforderlich sein, um die Anämie zu behandeln und Blutungen zu verhindern. Außerdem können antimikrobielle Mittel zur Bekämpfung von Infektionen erforderlich sein. Außerdem werden intravenöse Flüssigkeiten und eine Behandlung mit Allopurinol oder Rasburicase ggf. eingesetzt, um die schädlichen Stoffe im Körper zu entfernen, wie z. B. Harnsäure, die freigesetzt werden, wenn die Leukämiezellen zerstört werden.