Übersicht über Blutgerinnungsstörungen

Blutgerinnsel helfen bei der Blutstillung. Blutgerinnungsstörungen (Koagulationsstörungen) sind Störungen der Fähigkeit des Körpers, die Bildung von Blutplättchen zu kontrollieren. Diese Störungen können zu Folgendem führen:

Zu geringe Blutgerinnung, was zu ungewöhnlichen Blutungen (Hämorrhagie) führt

Zu starke Blutgerinnung, was zur übermäßigen Bildung von Blutgerinnseln (einer Thrombose) führt

Der Begriff „ungewöhnliche Blutungen“ bezieht sich auf die Tatsache, dass Menschen eine Neigung zu blauen Flecken und Blutungen haben (siehe auch Blutergüsse und Blutungen und Wie gerinnt Blut). Diese abnormen Blutungen können durch eine Erkrankung der folgenden Dinge verursacht werden:

Blutgerinnungssystem (Koagulationssystem)

Blutgefäße

Blutplättchen (zellähnliche Bestandteile, die den Gerinnungsprozess unterstützen)

Blutgerinnungsstörungen treten auf, wenn der Körper keine ausreichende Menge an Proteinen bilden kann, die notwendig sind, um die Blutgerinnung zu unterstützen und so Blutungen zu stillen. Diese Proteine werden als Gerinnungsfaktoren (Koagulationsfaktoren) bezeichnet. Alle Gerinnungsfaktoren werden in der Leber gebildet. Zur Bildung einiger dieser Gerinnungsfaktoren benötigt die Leber Vitamin K.

Manchmal liegt eine Anomalie der Blutgerinnung vor, die das Risiko von Blutgerinnseln erhöht (dies wird als übermäßige Gerinnung oder Thrombophilie bezeichnet).

Gerinnungsstörungen sind:

Erblich

Das Ergebnis einer anderen Erkrankung

Gerinnungsstörungen entstehen gelegentlich auch von selbst (spontan).

Die häufigsten erblichen Gerinnungsstörungen sind:

Die Hauptursache der Gerinnungsstörungen, die infolge einer anderen Erkrankung entstehen, sind Folgende: