Übermäßige Gerinnung

Bei den meisten vererbten Krankheiten steigt das Thromboserisiko erst im jungen Erwachsenenalter. Allerdings können sich in jedem Alter Gerinnsel bilden.

Die Symptome variieren je nach dem Ort des Blutgerinnsels. Ein Blutgerinnsel in einem Bein (tiefe Venenthrombose genannt) verursacht Schmerzen in der Wade oder im Oberschenkel sowie Wärmegefühl, Rötung und Schwellungen im Bein. Wenn das Blutgerinnsel zur Lunge wandert (eine sogenannte Lungenembolie), leidet der Betroffene an Kurzatmigkeit und Schmerzen im Brustkorb (was oft durch das Atmen ausgelöst wird).

Nach mehreren tiefen Venenthrombosen können starke Schwellungen und Hautverfärbungen auftreten (chronische tiefe Venenschwäche). Manchmal entstehen die Gerinnsel in oberflächlichen Beinvenen (Venen, die in der Nähe der Hautoberfläche sind) und verursachen Schmerzen sowie Rötungen (oberflächliche Thrombophlebitis). Nur selten entstehen Blutgerinnsel in Arm- und Bauchvenen sowie in Venen innerhalb des Schädels. Das Antiphospholipid-Syndrom kann zu Blutgerinnseln in den Arterien oder Venen führen.

Wenn Blutgerinnsel den Blutfluss in den Arterien blockieren, wird die Blutzufuhr zum Gewebe verringert und das Gewebe kann beschädigt oder zerstört werden, wodurch möglicherweise ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall verursacht wird. Blutgerinnsel in den Bein- oder Armarterien verursachen Kälte, Schmerzen und manchmal Taubheit im Bein bzw. Arm.

Blutgerinnungsstörungen können bei Frauen zu wiederholten Fehlgeburten führen.