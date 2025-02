Glaukom (Grüner Star)

Ein chirurgischer Eingriff kann für Menschen erforderlich sein, deren Augendruck extrem hoch ist, deren Augendruck durch die Augentropfen nicht wirksam kontrolliert wird, die keine Augentropfen anwenden können, die von den Augentropfen nicht tolerierbare Nebenwirkungen entwickeln oder die bei ihrem ersten Arztbesuch bereits einen schweren Gesichtsfeldschaden aufweisen.

Laserchirurgie kann angewendet werden, um bei Patienten mit einem Offenwinkelglaukom den Abfluss zu erhöhen (Lasertrabekuloplastik) oder bei Patienten mit einem akuten oder chronischen Engwinkelglaukom eine Öffnung in der Iris anzubringen (periphere Laseriridotomie). Laserchirurgie wird in der Arztpraxis oder in einem Krankenhaus bzw. einer Klinik durchgeführt. Es werden Augentropfen zur lokalen Betäubung verwendet, um Schmerzen zu verhindern. Für gewöhnlich können Betroffene am Tag des Verfahrens wieder nach Hause gehen. Empirische Daten sprechen dafür, dass die Behandlung mit Laserchirurgie bei einem Offenwinkelglaukom mindestens so wirksam ist wie die medikamentöse Therapie. Es ist akzeptabel und oft ratsam, bei neu diagnostizierten Patienten die Behandlung mit einer Lasertrabekuloplastik zu beginnen.

Die häufigste Komplikation der Glaukom-Laserchirurgie ist ein zeitweiliger Anstieg des Augendrucks, der mit Glaukom-Augentropfen behandelt wird. In seltenen Fällen kann der bei der Laserchirurgie verwendete Laser die Hornhaut verbrennen, diese Verbrennungen heilen jedoch für gewöhnlich schnell.

Die Filtrationschirurgie ist die andere Form operativer Eingriffe, die Ärzte zur Behandlung des Glaukoms einsetzen. Bei der herkömmlichen Filtrationschirurgie zur Behandlung des Glaukoms formen Ärzte manuell ein neues Abflusssystem (Trabekulektomie oder Shunt), damit die Flüssigkeit die verstopften oder blockierten Kanäle umgehen und aus dem Auge abfließen kann. Die herkömmliche Filtrationschirurgie zur Behandlung des Glaukoms wird in der Regel in einem Krankenhaus durchgeführt. Normalerweise können die Patienten noch am gleichen Tag nach Hause gehen.

Lamelläre Maßnahmen (Viskokanalostomie, tiefe Sklerektomie und Kanaloplastik) sind alternative Filtrationsverfahren, bei denen ein Teil des Abflusssystems entfernt wird, um den Abfluss von Flüssigkeit zu verbessern. Diese Maßnahmen können in einem Krankenhaus oder in einer ambulanten chirurgischen Einrichtung durchgeführt werden. Normalerweise können die Patienten noch am gleichen Tag nach Hause gehen.

Das Trabekulektomie-Filtrationsverfahren kann in seltenen Fällen eine schwere Infektion im Auge (Endophthalmitis) hervorrufen. Die Glaukom-Filtrationschirurgie kann zur Beschleunigung des Wachstums von Katarakten, zu einem zu niedrigen Augendruck oder zu Schwellungen am hinteren Teil des Auges führen.