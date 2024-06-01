Ein ernährungsbedingter Mangel oder eine toxische Substanz ist manchmal die Ursache einer Optikusneuropathie.
Normalerweise nimmt das Sehvermögen hier graduell ab.
Patienten sollten den weiteren Kontakt mit giftigen Substanzen vermeiden oder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen.
(Siehe auch Überblick über Erkrankungen des Sehnervs.)
Ursachen für ernährungsbedingte und toxische Optikusneuropathien
Eine Optikusneuropathie, die durch einen Nährstoffmangel verursacht wird (insbesondere durch die Vitamine B1 und B12 oder Folsäure [Folsäure; siehe auch Vitamine im Überblick]), wird als ernährungsbedingte Optikusneuropathie bezeichnet. Menschen, die sich einer bariatrischen Operation (Operation zur Gewichtsabnahme) unterzogen hatten, und Menschen mit einer Alkoholkrankheit sind besonders anfällig für ernährungsbedingte Optikusneuropathien. Die eigentliche Ursache bei Personen mit Alkoholkrankheit liegt wahrscheinlich eher in einer Unterernährung als in den Auswirkungen des Alkohols.
In seltenen Fällen wird eine Optikusneuropathie durch Medikamente (etwa Chloramphenicol, Isoniazid, Ethambutol und Digoxin) oder Giftstoffe wie Blei, Ethylenglykol (Frostschutzmittel) oder Methanol (Holzgeist oder Methylalkohol) ausgelöst. Wenn sie durch eine Substanz, ein Medikament oder einen Giftstoff (Toxin) verursacht wird, spricht man von einer toxischen Optikusneuropathie.
Symptome von ernährungsbedingten und toxischen Optikusneuropathien
Bei Patienten mit ernährungsbedingten oder toxischen Optikusneuropathien nimmt die Sehkraft in der Regel über mehrere Tage oder Wochen allmählich ab. Es kann zunächst ein blinder Fleck entstehen, der sich allmählich vergrößert, in der Regel im Zentrum des Sehvermögens. Er kann zunächst unbemerkt bleiben. Das Farbsehen kann stärker beeinträchtigt sein als die Sehschärfe (der Visus). Beide Augen sind normalerweise davon betroffen.
Eine Vergiftung mit Ethylenglykol oder besonders mit Methanol kann einen plötzlichen und vollständigen Verlust des Sehvermögens zur Folge haben. Beide Substanzen können andere ernsthafte Symptome, wie etwa Koma, Atembeschwerden, Erbrechen und Bauchschmerzen verursachen.
Diagnose von ernährungsbedingten und toxischen Optikusneuropathien
Untersuchung durch den Arzt und gelegentlich weitere Tests
Die Diagnose von ernährungsbedingten und toxischen Neuropathien stützt sich auf die Krankengeschichte des Patienten im Hinblick auf Unterernährung, Kontakt mit giftigen oder chemischen Substanzen, auf Augensymptome und die Ergebnisse eines Sehtests. Manchmal werden Tests auf Gifte oder Vitaminmangel durchgeführt.
Behandlung von ernährungsbedingten und toxischen Optikusneuropathien
Bei Unterernährung oder Alkoholkonsum: Vitaminpräparate und Alkoholabstinenz
Behandlung von arzneimittel- oder giftstoffbedingten Ursachen (beispielsweise Chelatbildner für Blei oder Hämodialyse und Fomepizol für Ethylenglykol oder Methanol)
Optische Sehhilfen
Wenn Alkoholkonsum oder Unterernährung der Grund einer Optikusneuropathie ist, sollten die Betroffenen auf eine ausgewogene Ernährung umstellen, auf Alkohol verzichten und Vitaminpräparate zu sich nehmen, die Folsäure und B-Vitamine enthalten. Falls die Ursache jedoch ein Mangel an Vitamin B12 ist, reicht eine Behandlung mit Nahrungsergänzungsmitteln allein nicht aus. Ein Mangel an Vitamin B12 wird typischerweise mit Injektionen von Vitamin B12 behandelt.
Patienten mit toxischen Optikusneuropathien sollten Alkohol und andere Chemikalien, Medikamente oder Substanzen, die toxisch sein können, meiden. Bei einer toxischen Optikusneuropathie durch Bleivergiftung kann der Arzt eine Entgiftung des Körpers mit Chelatbildnern (wie etwa Succimer oder Dimercaprol) durchführen. Wenn der Grund eine Vergiftung mit Ethylenglykol oder Methanol ist, könnte eine schnelle Behandlung mit einer Hämodialyse zum Ausspülen dieser Toxine und dem Gegenmittel Fomepizol helfen. Ethylalkohol (auch Ethanol, Trinkalkohol oder einfach Alkohol genannt) kann ebenfalls helfen, indem er die Umwandlung des Giftstoffs (Ethylenglykol oder Methanol) in ein schädliches Nebenprodukt verringert.
Vergrößerungsgläser, Geräte zur Vergrößerung von Druckschrift und sprechende Uhren (optische Sehhilfen) können sehschwachen Patienten helfen.
Prognose bei ernährungsbedingten und toxischen Optikusneuropathien
Bei sofortiger Behandlung einer ernährungsbedingten oder toxischen Optikusneuropathie gewinnen die meisten Betroffenen einen Teil des verlorenen Sehvermögens zurück.