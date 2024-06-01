Ernährungsbedingte und toxische Optikusneuropathien

Eine Optikusneuropathie, die durch einen Nährstoffmangel verursacht wird (insbesondere durch die Vitamine B1 und B12 oder Folsäure [Folsäure; siehe auch Vitamine im Überblick]), wird als ernährungsbedingte Optikusneuropathie bezeichnet. Menschen, die sich einer bariatrischen Operation (Operation zur Gewichtsabnahme) unterzogen hatten, und Menschen mit einer Alkoholkrankheit sind besonders anfällig für ernährungsbedingte Optikusneuropathien. Die eigentliche Ursache bei Personen mit Alkoholkrankheit liegt wahrscheinlich eher in einer Unterernährung als in den Auswirkungen des Alkohols.

In seltenen Fällen wird eine Optikusneuropathie durch Medikamente (etwa Chloramphenicol, Isoniazid, Ethambutol und Digoxin) oder Giftstoffe wie Blei, Ethylenglykol (Frostschutzmittel) oder Methanol (Holzgeist oder Methylalkohol) ausgelöst. Wenn sie durch eine Substanz, ein Medikament oder einen Giftstoff (Toxin) verursacht wird, spricht man von einer toxischen Optikusneuropathie.