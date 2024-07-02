Bei einer Keratitis superficialis punctata schmerzen und tränen die Augen normalerweise, sind empfindlich gegenüber hellem Licht und blutunterlaufen, und die Sicht kann leicht verschwommen sein. Oft besteht ein brennendes, kratzendes Gefühl oder es fühlt sich an, als hätte man einen Fremdkörper im Auge.

Wurde die Erkrankung durch die Einwirkung von ultraviolettem Licht hervorgerufen, stellen sich die Symptome im Allgemeinen erst mehrere Stunden nach dem Kontakt ein und halten ein bis zwei Tage an.

Sind Viren die Ursache der Erkrankung, so kann der Lymphknoten vor dem Ohr auf der betroffenen Seite schmerzen und angeschwollen sein.