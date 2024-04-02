Was ist Skleritis?
Die Lederhaut (Sklera) ist die derbe, weiße äußere Hülle des Augapfels. Skleritis bezeichnet eine schwere, schmerzhafte Entzündung der Sklera.
Sie kann in einem oder in beiden Augen sowie in einzelnen Bereichen oder auf der gesamten Sklera auftreten.
Durch eine schwere Skleritis kann die Sklera zerstört und das Sehvermögen beeinträchtigt werden.
Eine Skleritis tritt manchmal auf, wenn Betroffene an einer bestimmten Autoimmunerkrankung wie rheumatoider Arthritis oder systemischem Lupus erythematodes leiden oder wenn eine Augenoperation wegen eines anderen Augenproblems oder einer bestimmten Augeninfektion durchgeführt wurde.
Eine Skleritis ist unter Frauen zwischen 30 und 50 Jahren am meisten verbreitet.
Unter Umständen treten starke, stechende Schmerzen in einem oder in beiden Augen auf.
Die Behandlung umfasst Kortikosteroide und Medikamente zur Stärkung des Immunsystems.
Teile des Auges
Was sind die Symptome einer Skleritis?
Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:
Schmerzen im Auge, die tief und stechend sind und nicht aufhören – nachts kann man davon aufwachen
Berührungsempfindlichkeit des Auges
Rötliche oder violette Färbung einzelner Bereiche oder des gesamten Augenweiß
Tränendes Auge
Verschwommenes Sehen
Lichtempfindlichkeit gegen helles Licht
Eine schwere Skleritis kann zu anderen ernsten Augenproblemen führen, die das Sehvermögen beeinträchtigen können, wie z. B. ein Katarakt oder Glaukom. In seltenen Fällen kann es durch die Skleritis zu einem kleinen Loch (Perforierung) im Augapfel kommen.
Woran erkennt der Arzt eine Skleritis?
Der Arzt fragt nach den Symptomen und untersucht die Augen.
Wenn der Arzt der Meinung ist, dass der hintere Teil des Auges entzündet ist, müssen möglicherweise weitere Tests durchgeführt werden. Es können folgende Untersuchungen durchgeführt werden:
Wie wird die Skleritis vom Arzt behandelt?
Ärztliche Maßnahmen:
Ihnen wird ein entzündungshemmendes Schmerzmedikament, wie z. B. Ibuprofen, verschrieben.
Sie erhalten Kortikosteroid als Tablette zum Einnehmen oder mit einer Spritze in die Sklera.
Sie erhalten Medikamente zur Unterstützung Ihres Immunsystems, wenn Sie an einer Autoimmunkrankheit leiden.