Die Lederhaut (Sklera) ist die derbe, weiße äußere Hülle des Augapfels. Skleritis bezeichnet eine schwere, schmerzhafte Entzündung der Sklera.

Sie kann in einem oder in beiden Augen sowie in einzelnen Bereichen oder auf der gesamten Sklera auftreten.

Durch eine schwere Skleritis kann die Sklera zerstört und das Sehvermögen beeinträchtigt werden.

Eine Skleritis tritt manchmal auf, wenn Betroffene an einer bestimmten Autoimmunerkrankung wie rheumatoider Arthritis oder systemischem Lupus erythematodes leiden oder wenn eine Augenoperation wegen eines anderen Augenproblems oder einer bestimmten Augeninfektion durchgeführt wurde.

Eine Skleritis ist unter Frauen zwischen 30 und 50 Jahren am meisten verbreitet.

Unter Umständen treten starke, stechende Schmerzen in einem oder in beiden Augen auf.