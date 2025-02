Eine Sinus-cavernosus-Thrombose (CST) wird normalerweise durch die Ausbreitung von Bakterien (oft Staphylococcus aureus) aus einer Infektion im Gesicht, an den Zähnen oder der Nasennebenhöhlen hervorgerufen. Eine CST kann durch gewöhnliche Gesichtsinfektionen, wie etwa kleine Nasengeschwüre an den Haarfollikeln (Furunkeln), einer Orbitalphlegmone oder einer Sinusitis der Keilbeinhöhle oder der Siebbeinhöhlen verursacht werden. Da die CST eine mögliche Komplikation darstellt, nehmen Ärzte Infektionen in der Umgebung der Nase und bis zu den Augenrändern sehr ernst.