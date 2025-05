Untersuchungen für Augenerkrankungen

Mithilfe einer Elektroretinografie kann der Arzt die Funktion der Lichtsinneszellen (Photorezeptoren) in der Netzhaut untersuchen, indem er die Reaktion der Retina auf Lichtblitze misst. Augentropfen betäuben das Auge und erweitern die Pupille. Anschließend wird eine Ableitelektrode in Form einer Kontaktlinse auf die Hornhaut und eine zweite Elektrode auf die Gesichtshaut in der Nähe des Auges gesetzt. Dann werden die Augen offengehalten. Der Raum wird verdunkelt, und der Patient starrt in ein blinkendes Licht. Die elektrische Aktivität, die die Netzhaut als Antwort auf die Lichtblitze erzeugt, wird von den Elektroden registriert.

Die Elektroretinografie ist besonders wichtig, um Erkrankungen wie Retinitis pigmentosa zu diagnostizieren, bei denen die Photorezeptoren geschädigt sind.