ما هي أسبابُ العُقم لدى الرجال؟
السَّبب
أمثلة
انخفاض إنتاج الحيوانات المنويَّة
زيادة درجة حَرارة الخُصيَتين
حَرارة زائدة
الاضطرابات التي تسبِّب حمَّى لفترات طويلة
الاضطرابات الهُرمونِيَّة
اضطرابات الغُدَّة الكظرية (هذه الغُدَّة تنتج التستوستيرون وهرمونات أخرى)
فرط برولاكتين الدَّم Hyperprolactinemia (ارتفاع مستويات البرولاكتين، وهو هرمون ينبّه إنتاجَ الحليب)
تتعلَّق قصورُ الغدد التناسلية (انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون أو ضعف إنتاج الحيوانات المنوية)، بالسمنة أحيَانًا
اضطرابات وطائيَّة (تحت المهاد أو الوطاء هو جزء من الدماغ الذي يسيطر على الغُدَّة النخامية، والتي تسيطر على إنتاج هرمون التستوستيرون)
الاضطرابات الوراثيَّة
اضطرابات أخرى تسبِّب شذوذًا في الصبغيات الجنسيَّة
اضطرابات الخُصيَتين
العدوى
إصابة الخُصيَتين
النكاف الذي يُصيب الخُصيَتين (التهاب الخصية النُّكافي)
انكماش الخُصيَتين (مثلما يمكن أن يحدثَ عندما يَجرِي استهلاك الكحول المفرط بانتظام)
الأورام في الخُصيَتين
الخصيتان غير النازلتين (الخُصيَتان اللتان تبقيان في البطن بدلًا من النزول إلى كيس الصفن)
الدَّوالي في الخُصيَتين (دوالي الخصية)
الأدوية والمواد الأخرى
الكحول، عندما يُستهلك بكمياتٍ كبيرة
الستيرويدات الابتنائية Anabolic steroids
الأندروجينات (هرمونات الذكورة، مثل التستوستيرون)
مضادَّات الأندروجينات (الأدوية التي تعارض آثار الاندروجين، مثل بيكالوتاميد، وسيبروتيرون، وفلوتاميد)
الأدوية المُضادَّة للملاريا
الأسبرين عندما يُؤخَذ لفترة طويلة
الكافيين عندما يُستهلَك بكميات مفرطة (ربَّما)
القنب الهندي
الكلورامبوسيل (دواء كيميائي)
سيميتيدين (يُستخدَم لعلاج قرحة المعدة)
الكولشيسين (يُستخدَم لعلاج النقرس)
الكورتيكوستيرويدات التي تُؤخَذ عن طريق الفم (مثل بريدنيزون)
الكوتريموكسازول Cotrimoxazole (مُضادّ حَيَويّ)
سيكلوفوسفاميد (دواء كيميائي)
أدوية تُستعمل لعِلاج الملاريا
المركبات المشابهة للإِسترُوجين الذي يُؤخذ لعلاج سرطان البروستات
منبِّهات الهرمون المطلِق لموجِّهة الغدد التناسلية (أدوية هرمونية تُستخدَم لعلاج سرطان البروستات، والأورام الليفية، وانتباذ بطانة الرحم، واضطرابات أخرى)
كيتوكونازول ketoconazole
ميدروكسي بروجيستيرون (هرمون أنثوي اصطناعي)
الميثوتريكسات (وهو دواء يثبِّط الجهاز المناعي)
مثبطات أوكسيداز أحادي الأمين (نوع من مضادَّات الاكتئاب)
النتروفورانتوين Nitrofurantoin (مُضادّ حَيَويّ)
المواد الأفيونية (الأدوية)
سبيرونولاكتون Spironolactone (مدرّ للبول)
سلفاسالازين (مضاد حيوي يُستخدم في علاج داء المعي المتهيج)
التعرض للسُّموم الصناعية أو البيئية
المعَادن الثقيلة، مثل الرصاص
المبيدات (التي يمكن أن يكونَ لها آثارٌ مماثلة لتلك التي للهرمونات الأنثوية أو، تؤدي إلى تقليل آثار الهرمونات الذكرية)
الفثالات Phthalates (مواد كيميائية تُستخدَم لجعل البلاستيك أكثر مرونة)
مركبات ثنائي الفينيل متعدِّد الكلور (ثنائي الفينيل متعدِّد الكلور)
غياب الحيوانات المنوية في السَّائِل المنوي
اضطراب مرور الحيوانات المنوية من الجسم
البربخان epididymides المفقودان (وهما يوفِّران الفضاء والبيئة للحيوانات المنوية حتى تنضج)، في الرجال الذين يعانون من التليّف الكيسي عادة
انسداد أو فقدان القناتين الدافقتين (أنبوبان من البربخ إلى قنوات القذف)، في الرجال الذين يعانون من التليّف الكيسي عادة
الحويصلان المنويان المفقودان (اللذان يوفِّران التغذية للحيوانات المنوية)
انسداد القناتين الدافقتين
القذف إلى الوراء أو الدفق الرجوعي (السائل المنوي يعود إلى المثانة بدلًا من الخروج من القضيب)
ضعف أو خلل الجهاز العصبي
جراحة الحوض، مثل إزالة البروستات
إزالة العُقَد اللِّمفِية في المنطقة وراء البطن (مثلما يمكن القيام به لعلاج لِمفومَة هُودجكين Hodgkin lymphoma)
خلل الانتصاب erectile dysfunction (عدم القدرة على بلوغ الانتصاب أو الحفاظ على الانتصاب الكافي للجماع الجنسي).
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اضطرابات الأوعية الدموية
داء السكري
اضطرابات الدِّماغ والأعصاب (الاضطرابات العصبيَّة)، مثل داء ألزهايمر أو داء باركنسون والتصلُّب المتعدِّد، والسَّكتة الدماغية، وضرر الأعصاب النَّاجم عن جراحة البروستات
المشاكل النفسية، مثل قلق الأداء أو الاكتئاب
بعض الأدوية، مثل بعض مضادَّات الاكتئاب وبعض الأدوية الهرمونية والأدوية المستخدَمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (بما في ذلك حاصرات بيتا)
الأدوية الترويحية (مثل الكوكايين والهيروين والأمفيتامينات)
أسباب غير معروفة (مجهول السبب)