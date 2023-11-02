بعض الحالات والأدوية التي يُمكن أن تُسبِّب تَليُّف الكبد
النوع
أمثلة
ملاحظات
بعض الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثيَّة
نقص مُضاد التريبسين ألفا1 Alpha1-antitrypsin
حمل مُفرط للحديد (داء تَرسُّب الأصبغَة الدَّمَوية)
تُؤثِّر هذه الاضطرابات في كيفيَّة امتصاص أو تفكيك أو استقلاب الطعام في الجسم،وإذا لم تتفكَّك الأطعمة بشكلٍ طبيعيّ، يُمكن أن تتراكَم موادّ في أعضاء مختلفة (مثل الكبد) مُسبِّبةً ضررًا.
العدوى
حالات العدوى الفيروسيَّة مثل التهاب الكبد المزمن B أو C
يمكن لبعض حالات العدوى أن تُؤثِّر في أيَّ عضوٍ من أعضاء الجسم تقريبًا، بما فيها الكبد،بينما يُؤثِّرُ بعضها، مثل التهاب الكبد، في الكبدِ بشكلٍ رئيسيّ.
اضطرابات المناعة الذاتية
يُهاجِمُ الجسم نُسجه (ردَّة فعل المناعة الذاتيَّة).
بالنسبة إلى التهاب الأقنية الصفراوية الأوَّلي والتهاب القنوات الصفراويَّة المصلب الأوَّلي، تُصبِح القنوات الصفراويَّة ملتهبةً ومتندبةً ومسدودةً.
اضطرابات تؤثِّر في التروية الدمويَّة للكبد
مُتلازمة بود -خياري Budd-Chiari syndrome (انسداد في تدفق الدَّم من الكبد)
خُثار الوريد البابي (انسداد الوريد الرئيسي القادم إلى الكبد بسبب جلطة دمويَّة)
متلازمة الانسداد الجيبانية (داء الانسِدادِ الوَريدِيِّ في الكبد؛ انسداد الأوردة الصغيرة في الكبد)
يتضخَّم الكبد عندما لا يستطيع الدَّم الخروج منه،
وعندما لا تتلقَّى خلايا الكبد كميَّة كافية من الدَّم، فإنَّها تموت لتُستَبدلَ بنسيجٍ مُتندِّب.
تنجُم متلازمة الانسداد الجيبانية (Sinusoidal obstruction syndrome) عن قلويدات البيروليزيدين في بعض الأحيان.وتوجد هذه المواد في بعض المنتجات العشبية، مثل شاي المريمية، والتي تُستَعمل لفوائدها الصحيَّة المُفترضة في بعض الأحيان.
الأدوية والمواد
الكُحول
أميُودارون Amiodarone
كلوربرومازين Chlorpromazine
الستيرويداتُ القشريَّة
إيزونيازيد isoniazid
ميثوتريكسات Methotrexate
ميثيل دوبا Methyldopa
أوكسي فينيساتين
تولبوتاميد
ينبغي أن تَعالج معظم الأدوية في الكبد.يمكن لبعضها أن يُلحق الضرر بالكبد، ويتطلب اختبارات دموية دورية للكبد في فترة استعمال الشخص لهذه الأدوية.
اضطرابات أُخرى
التليُّف الكبدي الخِلقي
يُؤدِّي التليُّف الكبدي الخِلقي إلى إلحاق الضرر بالكبد والمرارة والكلى بشكلٍ رَئيسيَ.يؤدِّي إلى حدوث تليُّفٍ في الكبد وأعراضٍ أخرى.يكون هذا الاضطراب موجودًا منذ الولادة.
بالنسبة إلى التهاب الكبد المرتبط بخلل استقلابي (MASH)، تتراكم الدهون في الكبد ويحدُث التليُّف.يميل هذا الاضطراب إلى الحدوث عند أشخاص المُتلازمة الاستقلابيَّة.