بعض الأمثلة عن العُيوب الخَلقية
جهاز عضوي
أمثلة على العيوب الولادية *
ماذا يحدُث
العلاج
القلب
مُتلازمة القلب الأيسر النَّاقص التنسُّج hypoplastic left heart syndrome
عَدم اكتمال تخلُّق البُطين الأيسر، ممَّا يُؤدِّي إلى عدم القدرة على ضخّ الدَّم إلى الجسم
عمليَّات جراحية مُنفصِلة لإعادة بناء البُطين الأيسر او زراعة القلب
القِيلَة السُرِّية omphalocele وانشِقاق البطن الخلقيّ gastroschisis
ثقب أو ضعف في عضلات البطن، ممَّا يُؤدِّي إلى بروز الأعضاء الداخلية للبطن عبر العيب
جِراحة لإغلاق العيب
يحدث التواء في القدم والكاحل بحيث يتشوَّه مظهرهما أو يُصبِحان في موضعٍ غير صحيح.
التثبيت بجبيرةٍ واستخدام العلاج الطبيعيّ لتمطيط القدم والكاحل.
إجراء الجراحة في بعض الأحيان
تَنخرُب الدِّماغ porencephaly
نَسيج دماغيّ مفقود ومستُبدِل بكيساتٍ مليئةٍ بالسائل
لا تتوفَّر مُعَالجة
تَحويلة بُطينيَّة قد تُقلِّلُ الضغطَ
لا تنغلق عظام العمود الفقري (الفقرات) على الحبل الشوكي.
الجراحة لتغطية الفتحة
خصية تبقى في البطن أو الأُربِيَّة (أعلى الفخذ) بدلًا من النزول في كيس الصفن قبل الوِلادة
سينزل حَوالى النصف إلى كيس الصفن من دون معالجة في غضون 4 إلى 6 أشهر
جراحة لتحريك الخصية إلى مكانها
* هذه الأمثلة ليست سوى بعض العيوب الخلقية العديدة التي يمكن أن تؤثر في أجهزة هذه الأعضاء.