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بعض الأمثلة عن العُيوب الخَلقية

جهاز عضوي

أمثلة على العيوب الولادية *

ماذا يحدُث

العلاج

القلب

مُتلازمة القلب الأيسر النَّاقص التنسُّج hypoplastic left heart syndrome

عَدم اكتمال تخلُّق البُطين الأيسر، ممَّا يُؤدِّي إلى عدم القدرة على ضخّ الدَّم إلى الجسم

عمليَّات جراحية مُنفصِلة لإعادة بناء البُطين الأيسر او زراعة القلب

السَّبيل الهضميّ

القِيلَة السُرِّية omphalocele وانشِقاق البطن الخلقيّ gastroschisis

ثقب أو ضعف في عضلات البطن، ممَّا يُؤدِّي إلى بروز الأعضاء الداخلية للبطن عبر العيب

جِراحة لإغلاق العيب

عضلي هيكلي

حنف القدم Clubfoot

يحدث التواء في القدم والكاحل بحيث يتشوَّه مظهرهما أو يُصبِحان في موضعٍ غير صحيح.

التثبيت بجبيرةٍ واستخدام العلاج الطبيعيّ لتمطيط القدم والكاحل.

إجراء الجراحة في بعض الأحيان

عَصبيّ

تَنخرُب الدِّماغ porencephaly

نَسيج دماغيّ مفقود ومستُبدِل بكيساتٍ مليئةٍ بالسائل

لا تتوفَّر مُعَالجة

تَحويلة بُطينيَّة قد تُقلِّلُ الضغطَ

السنسنةُ المشقوقة

لا تنغلق عظام العمود الفقري (الفقرات) على الحبل الشوكي.

الجراحة لتغطية الفتحة

مُتعلِّق بالأعضاء التناسُليَّة

خُصيَةٌ غَير نَازِلَة

خصية تبقى في البطن أو الأُربِيَّة (أعلى الفخذ) بدلًا من النزول في كيس الصفن قبل الوِلادة

سينزل حَوالى النصف إلى كيس الصفن من دون معالجة في غضون 4 إلى 6 أشهر

جراحة لتحريك الخصية إلى مكانها

* هذه الأمثلة ليست سوى بعض العيوب الخلقية العديدة التي يمكن أن تؤثر في أجهزة هذه الأعضاء.

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