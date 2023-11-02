بعضُ أسباب وملامح تغيُّرات الشخصية والسُّلوك
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الأمراض النفسيَّة
أَعرَاض تحدث بشكل عوارض تستمرّ بضعةَ أسابيع إلى بضعة أشهر، وتشمل الهوس والاكتئاب، أو كليهما
عوارض الهوس:
عوارض الاكتئاب:
فحص الطبيب
عوارض الاكتئاب كما هو موصوف في الاضطراب ثنائي القطب (انظر آنفًا)، من دون تاريخ للهوس
فحص الطبيب
تتطوَّر الأَعرَاضُ ببطء عادة، ففي البداية يظهر تفكير غير منظَّم إلى حدٍّ ما، مع صعوبة في التعامل مع المهام الروتينية اليومية
الأَعرَاض اللاحقة:
فحص الطبيب
الأدوية
استخدام أحد الأدوية، وخاصَّة
الهياج، والهَلَع أو العدوانيَّة أحيَانًا
الهلاوِس أحيَانًا
مع استخدام الكحول على المدى الطويل:
مع استخدام الأمفيتامينات على المدى الطويل:
مع الاستخدام المفرط للأمفيتامينات أو الكوكايين على المدى القَصير:
فحص الطبيب
اختبارات للدَّم أو البول لكشف الدَّواء أحيَانًا
تخطيط كهربيَّة الدماغ أحيانًا (وهُوَ تسجيلٌ للنشاط الكهربائيّ في الدِّمَاغ)،
سحب أحد الأدوية، وخاصَّة
تخليط واضح وهذيان عادة
رُعاش أو رجفان، وصُداع، وتعرُّق، وحُمَّى، وتسرُّع معدَّل ضربات القلب أو خفقان
اختِلاجَات، وهَلاوس، واضطرابات في النوم أحيَانًا
تبدأ الأعراض بعدَ قطع الدواء أو إيقافه
فحص الطبيب
اختبارات للبول للتحري عن العقاقير أحيانًا
التأثيرات الجانبية للدواء
تختلف، حسب الدَّوِاء
الأدوية ذات التأثيرات المُضادَّة للكولين، مثل:
فحص الطبيب
وقف الدَّوِاء في بعض الأحيان لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاضُ ستزول
اضطرابات الدماغ
أَعرَاض تتفاقم ببطء
فقدان الذاكرة القصيرة الأمد، صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة، سوء المحاكمة
صعوبة في الأنشطة اليومية (مثل موازنة دفتر الشيكات أو العثور على طريق حولَ الحيّ)
المَرضَى بعمر فوق 60 سنة عادة
فحص الطبيب
CT ، MRI أو PET للدِّماغ في كثير من الأحيان
اختبارات مفصَّلة للوظيفة الذهنية تنطوي على سلسلةٍ من الأسئلة والمهام (اختبارات عصبيَّة نفسيَّة)
حالات عدوى الدماغ، مثل:
الصداع
التَّخليط الذهنِي والحمَّى عادة
ألم أو تَصلُّب عندما يحني الطبيبُ رقبةَ المَريض إلى الأمام (يكون ذلك أكثرَ شُيُوعًا في الأشخاص الذين يعانون من التهاب السَّحايا)
في التهابِ الدماغ بالهربس البَسيط، تحدث هَلاوِس للروائح الكريهة، واختِلاجَات أحيَانًا
البزل الشوكي (البزل القطني)
CT أو MRI للدِّماغ في كثير من الأحيان
زرع عيِّنات من الدَّم والبول والمواد من الحلق
إصابات الرأس (مثل مُتلازمة ما بعد الارتجاج postconcussion syndrome)
النسيان والصُّداع
عدم الاستقرار العاطفي في الأسابيع التالية لإصابةٍ كبيرة في الرأس
تصوير الدِّماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT
اختبارات حاصِل الذكاء والوظائف التنفيذية، مثل القدرة على التخطيط وحلّ المشكلات (الاختبارات العصبيَّة المعرفيَّة)
في أورام الدماغ، صُداع يتفاقم تدريجيًا، وغالبا ما يكون أسوأَ خلال الليل أو في الصباح الباكر وعندَ الاستلقاء
أمَّا في النزف، فالصُّدَاع يبدأ فجأة (يُسمَّى الصُّداع الرعدي thunderclap headache)
التَّخليط الذهنِي والنعاس في كثير من الأحيان
الاختلاجات في بعض الأحيان
تصوير الدِّماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT
ضعف أو خدر يأتي ويذهب في أجزاء مختلفة من الجسم
فقدان جزئي للرؤية أو رؤية مزدوجة في بعض الأحيان
تزداد الأَعرَاض سوءا بسبب الحرارة (مثل الحمَّام الساخن أو الطقس الحارّ) في بعض الأحيان
التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي
البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان
دراسات التوصيل العصبي (قياس مدى سرعة انتقال الإشارات العصبيَّة) وتَخطيط كَهرَبِيَّة العَضَل (تحفيز العضلات وتسجيل نشاطها الكهربائي)
ارتعاش اليدين والأصابع خلال الراحة
صلابة وصعوبة في الحركة وفي الحفاظ على التوازن
بطء الكلام وتعابير الوجه المَحدودة
فحص الطبيب
الاضطرابات الصرعيَّة (الاختِلاجَات الجزئية المعقَّدة عادة)
عوارض السُّلُوك الشاذ
التَّخليط الذهنِي والذُّهُول عادة
مضغ غير إرادي، ومَصمَصة الشفاه، وحركات لا طائل منها في الأطراف أحيَانًا
لا يحدث فقدان للوعي ولا ارتعاش عام للجسم (اختلاجات) عادة
الهلوسة للرائحة أو الطعم أحيَانًا
تصوير الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي
EEG
الأَعرَاض التي تظهر فجأة
ضعف أو شلل على جانبٍ واحد من الجسم وعدم الثبات عندَ المشي عادة
تصوير الدِّماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT
الاضطرابات الجهازية
نقص السكر في الدَّم (انخفاض مستوى سكر الدم)
ضعف، وتعرُّق، وتخليط ذهنِي
يأخذ الأشخاصُ أدوية مرض السكّري دائمًا تقريبًا
اختبارات لقياس مستوى السكَّر في الدَّم (الغلُوكُوز)
تورُّم في الساقين، ونَقص الشَّهية، والغثيان
ضعف يظهر على مدى عدَّة أسابيع عادة
اختبارات للدَّم والبول لتقييم مدى كفاءة الكلى في العمل
اصفرار لون الجلد أو بياض العينين (اليَرقان)
تورُّم السَّاقين أو البطن عادة
طفح أرجواني محمرّ بشكل نقاط صغيرة (حَبَرات)
في المَرضَى المعروف بالفعل أنَّ لديهم اضطرابًا في الكبد عادة
اختبارات للدَّم لتقييم مدى كفاءة الكبد في العمل (اختبارات الكبد)
الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)
تورُّم مؤلم في المَفاصِل عادة
طفح جلدي في كثير من الأحيان، وخاصَّة على الوجه أو المناطق المعرَّضة لأشعة الشمس
صُداع أحيَانًا
اختبارات للدَّم للتحقُّق من وجود بعض الأجسام المضادَّة
اضطرابات الغدَّة الدرقية، بما في ذلك:
في فرط نشاط الغُدَّة الدرقية عادة: خفقان، وتعرُّق مفرط، وصعوبة في تحمُّل الحرارة، وزيادة في الشهية، ونَقص وَزن، وارتعاش، وتبارز في العينين أحيَانًا
في قصور الغدَّة الدرقية عادة: تعب وإمساك وصعوبة في تحمُّل البرد، ونقص في الشَّهية، وزيادة في الوزن، وكلام بطيء، وبلادة، وانتفاخ في الوجه، وارتخاء في الأجفان، وجلد جاف وخشن وسميك، وفقدان شعر الحاجبين
اختبارات للدَّم لتقييم وظيفة الغدَّة الدرقية
نقص الفيتامين، مثل نقص الثيامين أو فيتامين B12
التَّوَهان، وضعف الذاكرة، والتهيُّج
أحاسيس غير طبيعية في اليدين والقدمين
أعراض أخرى، حسب الفيتامين الناقص
اختبارات للدَّم لقياس مستويات الفيتامينات
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ EEG = كهربية الدماغ؛ IQ = حاصل الذكاء؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي؛ PET = التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني.