* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

† بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بألم في الصدر، يتم قياس مستوى الأكسجين في الدَّم باستخدام جهاز استشعار يوضع على أحد الأصابع (قياس التأكسج النبضي)، ويُجرَى تخطيط لكهربائية القلب وأشعة سينية للصدر.

‡ وتشمل العَلامات التحذيريَّة ما يلي: علامات حيوية غير طبيعية (يكون معدل ضربات القلب بطيئًا أو سريعًا بشكل غير طبيعي، والتنفُّس سريعًا، مع انخفاض ضغط الدَّم بشكل غير طبيعي)

علامات انخفاض تدفق الدَّم (مثل التَّخليط الذهنِي، والشحوب أو لون الجلد الرمادي، والتعرق المفرط)

ضِيق في التنفُّس

أصوات تنفُّسية غير طبيعية

نفخات جديدة في القلب

§ ما لم يُذكَر خلاف ذلك، تكون الأسباب ليست خطيرة عادةً، على الرغم من أنها مزعجة.