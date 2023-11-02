بعض أسباب وملامح ألم الصدر
الأسباب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
اضطرابات القَلب
النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب) أو الذّبحة الصدرية غير المستقرة
تُهدد الحياة على الفور
ألم مفاجئ وشديد
ضيق في التنفُّس أو غثيان أحيَانًا
ألم يظهر في أثناء الجهد، ويختفي عندَ الراحة يسمّى (الذبحة الصدرية)
بعض أصوات القلب غير الطبيعية، تُسمَع من خلال سمَّاعة الطبيب
علامات تحذيرية غالبًا‡
القيام بتخطيط القلب عدَّة مرات على مدى فترة من الزمن
تحاليل الدَّم لقياس المواد التي تشير إلى وجود ضَرَر في القلب (الواسمات القلبية)
إذا كان تخطيطُ كهربائية القلب ومستويات الواسم القلبي طبيعيين، فغالبًا ما يُجرَى تصوير مقطعي محوسب لشرايين القلب أو اختبار الجهد
إذا كان تخطيط كهربيَّة القَلب أو مستويات الواسم القلبي غير طبيعيين، فهناك حاجة لإجراء قثطرة قلبيَّة
تسلُّخ الأبهر الصدري (وهو تمزّق في جدار جزء من الشريان الأبهري أو الأورطي في الصدر)
تُهدد الحياة على الفور
ألم مفاجئ وممزِّق ينتشر إلى منتصف الظهر أو يبدأ فيه
في بعض الأحيان، يكون هناك دوخة، أو سكتة الدماغية، أو ألم، أو شعور بالبرودة، أو خدر في إحدى الساقين (ممَّا يدل على عدم كفاية تدفق الدَّم إلى الساق)
وفي بعض الأحيان أيضًا، يختلف نبض أو ضغط الدَّم في أحد الأطراف عنه في الطرف الآخر
في الأشخاص الذين تكون أعمارهم فوق 55 ولهم تاريخ سوابق من ارتفاع ضغط الدم عادة
إشَارات تحذيرية‡
الأشعّة السينية للصدر
دراسة تصويرية للشريان الأبهر
التهاب التأمور أو غلاف القلب (التِهاب الغشاء حولَ القلب)
من المحتمل أن يهدِّد الحياة
ألم حادّ
سماع صوت قلبي غير طبيعي من خلال سماعة الطبيب
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
اضطرابات السبيل الهضمي
تُهدد الحياة على الفور
ألم مفاجئ شديد بعد التقيؤ مباشرة أو بعد إجراء طبي يشمل المريء (مثل التنظير الداخلي للمريء والمعدة أو تخطيط صدى القلب عبر المريء)
عدد من العلامَات التحذيرية‡
الأشعّة السينية للصدر
أشعة سينية للمريء تُجرَى بعد أن يقوم الشخص بابتلاع مادة ظليلة قابلة للذوبان في الماء (تصوير المريء)
من المحتمل أن يهدِّد الحياة
ألم شديد ومستمر
تقيُّؤ
مضض أو إيلام في الجزء العلوي من البطن
صدمة أحيَانًا
عند الأشخاص الذين يتعاطون الكحول أو الأشخاص المصابين بحصى المرارة في كثير من الأحيان
تحاليل الدَّم لقياس إنزيم (الليباز) الذي ينتجه البنكرياس
التصوير المقطعي المُحوسّب للبطن في بعض الأحيان
انِزعَاج متكرِّر وغامض
يظهر في كثير من الأحيان لدى الأشخاص المدخنين، والذين يتعاطون الكحول، أو من يفعل كليهما
لا وجود لعلامات تحذيريَّة‡
فحص الطبيب
التنظِير في بعض الأحيان
الارتِجاع المعدي المريئي (GERD)§
بشكل نمطي، ألم حارق ومتكرر
فحص الطبيب
التنظِير في بعض الأحيان
المرارة واضطرابات القناة الصفراوية (مرض القنَوات الصفراوية)§
انزعاج متكرِّر
التصوير بالموجَات فوق الصوتية للمرارة
التصوير الكبدي الصفراوي أحيانًا (HIDA)
اضطرابات البلع التي تتصف بحركة غير طبيعية (دافعة) للطعام من خلال المريء§
ألَم
عادةً يكون هناك صعوبة في البلع
إجراء صورة بالأشعة السينية للجهاز الهضمي العلوي بعدَ أخذ الباريوم عن طريق الفم (ابتلاع الباريوم) في بعض الأحيان
إجراء اختبار لتحديد ما إذا كانت التقلصات في السبيل الهضمي طبيعية أم لا (قياس ضغوط المريء esophageal manometry)
اضطرابَات الرئة
الانصمام الرئوي (انسداد أحد الشرايين في الرئتين بسبب جلطة دموية)
تُهدد الحياة على الفور
ألم حادّ بالشهيق، وضيق في التنفُّس، وتنفُّس سريع، ومعدل سريع لنبضات القلب في كثير من الأحيان
حُمى خفيفة، أو خروج الدم مع السعال، أو صدمة في بعض الأحيان
تكون احتمالية ظهوره أكثر لدى الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر الانصمام الرئوي (مثل جلطات الدَّم السابقة، أو الجراحة الحديثة، وخاصةً جراحة الساقين، أو الراحة في السرير لفترات طويلة، أو وجود جبيرة على الساق، أو كبار السن، أو التدخين، أو السرطان)
تصوير الأوعية المقطعي المحوسب أو المسح النووي للرئتين
في بعض الأحيان، يُجرَى اختبار للدَّم للكشف عن جلطات الدَّم (اختبار المثنوي-دي)
استرواح الصدر الضاغط (انخماص الرئة مع تراكم الضغط العالي للهواء في الصدر)
تُهدد الحياة على الفور
ضيق شديد في التنفُّس
انخفاض ضغط الدم، وانتفاخ أوردة الرقبة، وضعف أصوات التنفُّس على جانب واحد، حيث تُسمَع بواسطة سماعة الطبيب
يظهر بعد إصابة شديدة في الصدر فقط عادةً
فَحص الطبيب فقط عادةً
تصوير بالأشعة السينية للصدر في بعض الأحيان
من المحتمل أن يهدِّد الحياة
الحمى، والقشعريرة، والسعال، مع بلغم أصفر أو أخضر عادةً
ضِيق في التنفُّس في كثير من الأحيان
ألم عند الشهيق أحيَانًا
تسرُّع معدَّل ضربات القلب واحتقان الرئتين ، حيث يجري اكتشاف ذلك في أثناء الفحص
الأشعّة السينية للصدر
الاسترواح الصدري (انخماص الرئة)
من المحتمل أن يهدِّد الحياة
ألم حادّ مفاجئ، يظهرعلى جانب واحد من الصدر عادةً
ضِيق في التنفُّس أحيَانًا
أصوات تنفُّس ضعيفة على جانب واحد أحيَانًا، حيث يجري سماعها بواسطة سماعة الطبيب
الأشعّة السينية للصدر
التِهاب الجنبة (التهاب الغشاء حولَ الرئة)§
ألَم حاد عند التنفُّس
لدى الأشخاص المصابين مؤخرًا بالالتهاب الرئوي أو عدوى الجهاز التنفُّسي بالفيروسات عادة
السُعال في بعض الأحيان
لا وجود لعلامات تحذيريَّة‡
فَحص الطبيب فقط عادةً
اضطرابات أُخرى
ألم في جدار الصدر، بما في ذلك العضلات والأربطة والأعصاب والأضلاع (الألم العضلي الهيكلي في جدار الصدر)§
ألَم
ألم بالجس يكون أعظميًا في منطقة أو بقعة واحدة على الصدر
لا وجود لعلامات تحذيريَّة‡
فحص الطبيب فقط
الألم العضلي الليفي fibromyalgia
ألم
فحص الطبيب فقط
ألم حادّ منتشر بشكل حزام حول الصدر وغالبًا في الظهر، ولكن في جانبٍ واحد فقط
طفح جلدي مكوّن من بثور صغيرة.تكون مليئة بالقيح أحيَانًا، في منطقة مؤلمة وتظهر بعدَ الألم فقط أحيَانًا
فحص الطبيب فقط
سَرطانات الصدر أو جدار الصدر
ألم يزداد عندَ الشهيق أحيَانًا
سعال مزمن، وتاريخ من التدخين، ونَقص الوَزن، وتورُّم العُقَد اللِّمفِية في الرقبة، في بعض الأحيان
الأشعّة السينية للصدر
التصوير المقطعي المحوسب للصدر
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بألم في الصدر، يتم قياس مستوى الأكسجين في الدَّم باستخدام جهاز استشعار يوضع على أحد الأصابع (قياس التأكسج النبضي)، ويُجرَى تخطيط لكهربائية القلب وأشعة سينية للصدر.
‡ وتشمل العَلامات التحذيريَّة ما يلي:
§ ما لم يُذكَر خلاف ذلك، تكون الأسباب ليست خطيرة عادةً، على الرغم من أنها مزعجة.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG = تخطيط كهربائية القلب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.