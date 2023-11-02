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بعضُ أسباب توسُّع القصبات

  1. عَدوى الجهاز التنفُّسي

  2. انسداد القصبات

  3. الإصابات الاستنشاقية

  4. اضطرابات وراثية

  5. الشذوذات المناعية

  6. حالات أخرى

في هذه الموضوعات