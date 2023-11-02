بعضُ أسباب توسُّع القصبات
عَدوى الجهاز التنفُّسي
العدوى البكتيرية، مثل تلك الناجمة عن المكوّرة العنقوديّة Staphylococcus أو الزوائف Pseudomonas.
عدوى المتفطّرات، مثل السلّ
حالات العدوى الفيروسية الناجمة عن الأنفلونزا، أو عدوى الفيروس المخلوي التنفسي، أو عدوى الفيروسات الغدانية، أو فير وس سارس-كوف-2 (المسبب لعدوى كوفيد-19)
انسداد القصبات
استنشاق جسم غريب
تضخّم العُقَد اللِّمفِية
ورم في الرئة
جراحة الرئة
السدادات المخاطية (مثلًا بسبب داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسُّسي allergic bronchopulmonary aspergillosis)
الإصابات الاستنشاقية
إصابة من الأبخرة السامة أو الغازات أو الجزيئات
استنشاق حمض المعدة وجزيئات الطعام (على سبيل المثال ، نتيجة شديدة) داء الارتجاع المعدي المريئي gastroesophageal reflux disease أو اضطراب البلع)
اضطرابات وراثية
التليُّف الكيسي
خلل الحركة الهدبية الأوليّ، بما في ذلك مُتلازمة كارتاغينر Kartagener syndrome
نقص مُضاد التريبسين ألفا1 Alpha1-antitrypsin
مُتلازمة مارفان
الشذوذات المناعية
متلازمات نقص الغلوبولين المناعي
خلل وظيفة كريّات الدم البيض
حالات عَوَز المتمِّمة Complement deficiencies
بعض اضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي ومُتلازمة شوغرن والتهاب القولون التقرّحي
حالات أخرى
عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV
التهابُ القُصَيبات المنتشر (الذي يتميَّز بالتهاب القصيبات في جميع أنحاء الرئتين والتهاب الجيوب المزمن)