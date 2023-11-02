بعض أسباب الهوَس
الحالة
أمثلة
اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي
الاختلاجات التي تؤثر في الفصّ الصدغي (نوبات بؤرية)
اضطرابات النسج الضام
الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)
العدوى
الإيدز AIDS
التِهاب الدِّماغ Encephalitis بسبب حالات عدوى فيروسيَّة مُعيَّنة
الزهري (في مرحلة متأخرة)
الاضطرابات الهُرمونِيَّة
المستويات المرتفعة لهرمونات الغُدَّة الدرقية (فرط نشاط الغُدَّة الدرقية)
الأدوية والعقاقير غير المشروعة
الأمفيتامينات Amphetamines
بعض مضادَّات الاكتئاب (بما في ذلك مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومثبطات استرداد النورأدرينيرجيك noradrenergic reuptake inhibitors [NRIs])
بروموكريبتين bromocriptine
الكوكايين
الستيرويداتُ القشريَّة
ليفودوبا levodopa