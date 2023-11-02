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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعض أسباب الهوَس

الحالة

أمثلة

اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي

أورام الدماغ

إصابة الرأس

داء هنتنغتون

التصلُّب المتعدِّد

الاختلاجات التي تؤثر في الفصّ الصدغي (نوبات بؤرية)

السكتة الدماغية

اضطرابات النسج الضام

الحمى الروماتيزمية

الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)

العدوى

الإيدز AIDS

التِهاب الدِّماغ Encephalitis بسبب حالات عدوى فيروسيَّة مُعيَّنة

الأنفلونزا

الزهري (في مرحلة متأخرة)

الاضطرابات الهُرمونِيَّة

المستويات المرتفعة لهرمونات الغُدَّة الدرقية (فرط نشاط الغُدَّة الدرقية)

الأدوية والعقاقير غير المشروعة

الأمفيتامينات Amphetamines

بعض مضادَّات الاكتئاب (بما في ذلك مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومثبطات استرداد النورأدرينيرجيك noradrenergic reuptake inhibitors [NRIs])

بروموكريبتين bromocriptine

الكوكايين

الستيرويداتُ القشريَّة

ليفودوبا levodopa

في هذه الموضوعات