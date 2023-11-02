بعضُ أسباب الاخدرار وملامحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية†
اخدرار في كِلا الطرفين (الذراع والساق) على جانب واحد من الجسم
الاضطرابات التي تصيب الطبقة الخارجية من الدماغ (المساحة الأكبر من الدماغ)، مثل:
نقص الإحساس على الجانب المقابل للوجه والجسم من جهة الدماغ التي تأثرت بالاضطراب ونقص القدرة على تمييز الأشياء عن طريق اللَّمس
الشعور بالضُّعف ونقص التناسق عادةً، وأعراضٍ أخرى تشير إلى وجود خلل وظيفي في الجهاز العصبي
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT
الاضطرابات التي تصيب الجزءَ العلوي من جذع الدماغ، مثل:
نقص الإحساس على الجانب المقابل للوجه والجسم من الجهة التي تأثرت بالاضطراب
الرؤية المزدوجة غالبًا
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT
الاضطرابات التي تصيب الجزءَ السفلي من جذع الدماغ، مثل:
نقص الإحساس في نفس الجانب من الوجه وعلى الجانب المقابل للجسم من الجهة التي تأثرت بالاضطراب
تحدث مشاكل في الرؤية وصعوبة في المضغ والبلع والتَّحدُّث غالبًا
تصوير الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي
اخدرار في الأطراف أو الجذع في كِلا الجانبين
الاضطرابات التي تصيب كامل عرض الحبل الشوكي، مثل:
نقص الإحساس، والضُّعف عادةً، تحت مستوى معين من الجسم
عدم فقد الإحساس في الوجه
احتباس البول عادةً أو فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة (سلس البول)، أو تراجع الرغبة الجنسيَّة، بما في ذلك ضُعفُ الانتصاب عند الرجال
تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI
مُتَلاَزِمَةُ ذيل الفَرَس الناجمة عن الضغط والتي قد تكون ناجمة عن:
اخدرار بشكل رئيسي في الفخذين، والأرداف، والمثانة، والأعضاء التناسلية، و—المنطقة التي تمس سرج الفرس (منطقة السرج)
الشعور بألم في أسفل الظهر عادةً
احتباس البول في أغلب الأحيان أو فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة (سلس البول) أو تراجع الرغبة الجنسيَّة، بما في ذلك ضُعفُ الانتصاب عند الرجال
تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI
مُتلازمة الحبل المركزي (التي قد تنجم عن إصابة، أو ورم، أو تكهّف)
الخدر والضعف الذي يُصيبُ غالبًا الكتفين والذراعين
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
اعتلالات الأعصاب (خلل وظيفي متزامن في الكثير من الأعصاب المحيطيَّة في الجسم)، وهي قد تنجم عن:
اخدرار وإحساس غير طبيعي في المناطق نفسها على جانبي الجسم تقريبًا، وخصوصًا في القدمين واليدين
الضُّعف وفقدان المُنعَكَسات في بعض الأحيان
دراسات التوصيل العصبي (قياس مدى سرعة انتقال الإشارات العصبيَّة) وتَخطيط كَهرَبِيَّة العَضَل (تحفيز العضلات وتسجيل نشاطها الكهربائي)
اختبارات أخرى تختلف باختلاف الاضطراب المشتبه به
اضطرابات مُزيلة للمَيالين (اضطرابات تُسبِّبُ التهاب الأعصاب وفقدان طبقتها الخارجيَّة التي تسمّى الغِمد المَيَالِيني myelin sheath) مثل:
في كثير من الأحيان الضعف أو الخرق والأحاسيس غير الطبيعية (مثل الوخز أو الخدر)
تغيّرات في الرؤية أو الكلام في بعض الأحيان
التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي
البزل النخاعي لفحص عينة من السَّائِل الشوكي (السائل الذي يُحيط بالدماغ والحبل الشوكي)
شعور بالاخدرار في جزءٍ من الطرف أو في كامل الطرف
الاضطرابات التي تُصيب أحدَ جذور الأعصاب الشوكية مثل
ألَم
ضعف أو تراجع أو عدم وجود منعكسات في المنطقة التي يُعصِّبها جذر العصب
تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI أو التصوير المقطعي المحوسب CT
دراسات التوصيل العصبي وتَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل في بعض الأحيان
الاضطرابات التي تُصيب الضفيرة (شبكة من الألياف العصبية)، مثل:
شعور بالاخدرار أو بالألم أو بالضُّعف في منطقة كبيرة نسبيًا من الطَّرف
دراسات التوصيل العصبي وتَخطيط كَهرَبِيَّة العَضَل
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
اعتِلاَل العَصَب الأُحَادِي Mononeuropathy (خلل في وظيفة أحد الأعصاب المحيطية)، كما يحدث في:
اخدرار مع وجود ألم أو من دونه
الشُّعور بضُعف أو انخفاض أو عدم وجود منعكسات في منطقة يُعصِّبها أحدُ الأعصاب في كثير من الأحيان
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
دراسات التوصيل العصبي وتَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل في بعض الأحيان
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.