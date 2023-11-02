اللقاحات الموصى بها للسفر الدولي*,†
العدوى
المناطق التي يُنصَح فيها باللقاح
ملاحظات
أفريقيا، الهند، الباكستان، النيبال، غوام، جنوب شرق آسيا، غينيا الجديدة، الصين، المكسيك، أمريكا الجنوبية والوسطى، الجزر في مناطق المحيطات الكاريبي، والهندي، والهادئ، ومناطق محدودة من أوروبا
يوصى بجرعة واحدة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ويكونون أكثر عرضة لخطر التعرض لفيروس شيكونغونيا.
انظر أيضًا لقاح تشيكونغونيا
في جميع أنحاء العالم
يوصى بإعطاء لقاح كوفيد-19 المحدَّث للأشخاص في عمر 6 أشهر أو أكبر؛ وينبغي إعطاء جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المحدَّث بعد 4 أشهر على الأقل من الجرعة المحدَّثة السابقة للأشخاص ≥ 65 عامًا الذين تلقوا جرعة واحدة من أي لقاح كوفيد-19 مُحدَّث (مودرنا، أو فايزر- بايوتنك، أو نوفافاكس)
انظر أيضًا لقاح كوفيد-19
جميع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط
يَجرِي إِعطاءُ جرعتين على الأقلّ بفاصل 6 أشهر.‡
انظر أيضاً لقاح التهاب الكبد A.
في جميع أنحاء العالم النامي (التهاب الكبد B شائعٌ بشكلٍ خاص في الصين)
يُنصَح بهذا اللقاح للمسافرين بإقامة طويلة، وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحّية.‡
انظر أيضًا لقاح التهاب الكبد B.
في جميع أنحاء العالم
الموسمية في نصف الكرة الشمالي: من شهر سبتمبر إلى مايو
الموسمية في نصف الكرة الجنوبي: من شهر أبريل إلى سبتمبر
في المناطق المدارية، تنتقل الأنفلونزا على مدار السنة.
في بعض الأحيان تكون لقاحات الأنفلونزا في نصف الكرة الشمالي مختلفة قليلًا عن لقاحات الأنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي.
التهاب الدماغ الياباني
المناطق الريفية في معظم أنحاء آسيا وجنوبي آسيا، لاسيَّما في المناطق التي تستزرع الأرز والخنازير
يَجرِي إِعطاءُ جرعتين على الأقل بفاصل 28 يومًا.يمكن للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 عامًا الحصول على الجرعة الثانية في وقت قصير نسبيًا كأن يكون 7 أيام بعد الجرعة الأولى.ينبغي إعطاء الجرعة الأخيرة قبل أسبوع على الأقل من السفر.
لا يُنصَح بهذا اللقاح للنساء الحوامل.
لا ينصح بهذا اللقاح عادةً للأشخاص الذين سيمضون أقل من شهر في المناطق الموبوءة.
شمالي جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، من مالي إلى إثيوبيا (حزام التهاب السَّحايا)
في جميع أنحاء العالم، وخاصَّة في ظروف المعيشة المزدحمة (مثل المَهاجِع)
تعدّ جرعة واحدة من اللقاح رباعي التكافؤ فعّالة.
يكون خطرُ العدوى في حزام التهاب السحايا أعلى خلال موسم الجفاف (ديسمبر حتى يونيو).
وهذا اللقاحُ مطلوب لدخول المملكة العربية السعودية في أثناء الحج أو العمرة.
انظر أيضًا لقاح المكورات السحائية.
جميع البلدان، بما فيها الولاياتُ المتَّحدة
يُنصَح بهذا اللقاح للمسافرين المعرَّضين لخطر لدغات الحيوانات، بما في ذلك المخيِّمون في المناطق الريفية، والأطباء البيطريّون، والناس الذين يعيشون في المناطق النائية، والعمال الميدانيون.
وهو لا يلغي الحاجةَ إلى اللقاحات الإضافية بعد لدغة الحيوان (للحماية الإضافية).
يَجرِي إِعطاءُ هذا اللقاح في أثناء الحمل فقط إذا كان خطر الإصابة مرتفعًا.
انظر أيضًا الوقاية من داء الكلب.
في جميع أنحاء العالم النامي، وخاصَّة في جنوبي آسيا (بما في ذلك الهند)
ويتوفَّر شكلان من اللقاح.
شكل بحقنة واحدة: يحمي لمدة سنتين، ويُعتقد أنَّه أكثر أمانًا للنساء الحوامل من شكل الحبوب من اللقاح.
شكل الحبوب أو الأقراص: تُؤخَذ حبة واحدة كلّ يوم حتى 4 حبات إجمالًا.وهذا الشكل يحمي لمدة 5 سنوات، ولكنَّه غير آمن للنساء الحوامل.
انظر أيضًا الوقاية من الحمّى التيفية.
أمريكا الجنوبية الاستوائية، وأفريقيا الاستوائية
هذا المرضُ نادر الحدوث، ولكنّ العديد من البلدان تحتاج إلى إثبات التطعيم للدخول.§
هذا اللقاح غيرُ آمن للنساء الحوامل.
ينطوي هذا اللقاح على خطر مرتفع من الآثار الجانبية لدى كبار السن.§
يمكن لجرعة واحدة أن تمنح الوقاية مدى الحياة لمعظم المسافرين.
انظر أيضًا الوقاية من الحمى الصفراء.
* بالإضافة إلى التطعيمات المذكورة، يجب أن يكونَ المسافرون على اطلاع على لقاحاتهم الروتينية ، بما في ذلك الإنفلونزا والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والكزاز والدفتيريا (الخُناق) وشلل الأطفال ومرض المكوَّرات الرئوية والحُماق (جدري الماء).
† تخضع جميعُ التوصيات للتغيير.للحصول على أحدث التوصيات، يمكن استشارة مَراكز مُكافَحة الأَمرَاض والوقاية منها (www.cdc.gov أو 800-CDC-INFO [800-232-4636]).(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)
‡ كما يتوفَّر لقاحٌ مشتركٌ بين لقاح التهاب الكبد A والتهاب الكبد B، وهو ما يُعطيه الأطباء على شكل ثلاث أو أربع جرعات.(انظر أيضًا لقاح التهاب الكبد B و لقاح التهاب الكبد B.).
§ بالنسبة للمسافرين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، قد ينظر الأطباء في إكمال قسم التنازل من البطاقة الصفراء (الشهادة الدولية للتطعيم)، بدلًا من إعطاء لقاح الحمّى الصفراء.وينبغي لهؤلاء المسافرين أن يكونوا حذرين بشكل خاص فيما يتعلق بتدابير الحماية الشخصية ضد الحشرات.