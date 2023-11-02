* بالإضافة إلى التطعيمات المذكورة، يجب أن يكونَ المسافرون على اطلاع على لقاحاتهم الروتينية ، بما في ذلك الإنفلونزا والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والكزاز والدفتيريا (الخُناق) وشلل الأطفال ومرض المكوَّرات الرئوية والحُماق (جدري الماء).

† تخضع جميعُ التوصيات للتغيير.للحصول على أحدث التوصيات، يمكن استشارة مَراكز مُكافَحة الأَمرَاض والوقاية منها (www.cdc.gov أو 800-CDC-INFO [800-232-4636]).(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)

‡ كما يتوفَّر لقاحٌ مشتركٌ بين لقاح التهاب الكبد A والتهاب الكبد B، وهو ما يُعطيه الأطباء على شكل ثلاث أو أربع جرعات.(انظر أيضًا لقاح التهاب الكبد B و لقاح التهاب الكبد B.).