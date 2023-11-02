العوامل البيولوجية والذيفانات ذات الأولوية العالية بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها*
التصنيف
العامل
أ: الأولوية القُصوى
العُصَيَّة الجَمرِيَّة، تتسبَّب في الجمرة الخبيثة
ذِيفَان الوَشيقِيَّة من المطثية الوَشِيقِيَّة، يتتسبَّب في التسمم الوشيقي
اليَرسَنِيَّة الطَّاعونِيَّة، تتسبَّب في الطاعُون
الفرنسيسيلَّة التُّولاَرِيَّة، تتسبَّب في التولاريمية
فيروس الجدري، يتسبب في الجُدَرِي الكَبير variola major (الجدري التقليدي)
فيروسات الحُمَّى النزفية الفيروسية (VHF):
ب: الأولوية القصوى الثانية
أصناف البروسيلة، تتسبَّب في داء البروسيلات
ذيفان إبسيلون من المِطَثِّيَّة الحاطِمَة، يتسبب في التسمُّم الغذائيّ
أصناف السلمونيلة، تُسبب التسمم الغذائيّ؛ عدوى الإشريكية القولونية 0157:H7؛ ووالشيغيلة، تُسبب داء الشيغيلات
البيركهولدرية الرعامية، تتسبَّب في الرُّعام
البيركهولدرية الراعومية، تتسبب في الراعُوم
المُتَدَثِّرَة البَبَّغائِيَّة، تتسبَّب في الدَّاء البَبَّغائِيّ
الكُوكسِيلَّة البُورنيتِيَّة، تتسبَّب في حمى كيو
ذيفان الريسين من الخروع الشائع، يُسبِّبُ أعراضًا مختلفة استنادًا إلى نوع التعرُّض
الذيفان المعويّ من النوع باء للمكورة العنقودية، يُسبب التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية وأعراضًا أخرى استنادًا إلى نوع التعرُّض
الرِّيكِتسِيَّةُ البروفاتسيكية، تتسبَّب في حمى التِّيفوس
تتسبب الفيروسات الألفاوية Alphaviruses في التهابات الدماغ الفيروسية (مثل التِهابَات الدِّماغ الفنزويلية، والشرقية، والخيلية الغربية western equine)
ضمة الكوليرا، تسبب الكوليرا؛ خَفِيَّةُ الأَبواغ الصغيرة، تُسبب داء خفيَّات الأبواغ؛ وعوامل أخرى، تتسبب في أمراض أخرى منقولة بالماء
ج: الأولوية القصوى الثالثة
فيروس نيباه Nipah، وفيروس هانتا hantavirus، وفيروسات كورونا، وفيروسات الأنفلونزا القادرة على التسبب في النَزلَةٌ الجائِحَة pandemic influenza
العَوامِل الأخرى المترافقة مع الأمراض المعدية الناشئة
* يمكن العثور على قائمة ذات ترتيب أبجديّ لعوامل وأمراض الإرهاب البيولوجي على موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: الجهوزية والاستجابة للطوارئ.