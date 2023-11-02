الأَسبَاب والملامح الجسديَّة لألم البطن المزمن
السبب*
الخصائص المشتركة†
الاختبارات‡
اضطرابات في السبيل الهضمي
عدم نموُّ الأطفال بالشَّكل الطبيعي (ضَعف النُّمو)
تطبُّل البطن المترافق غالبًا مع إسهال أو كتل برازيَّة فاتحة اللون ذات رائحة غير طبيعيَّة وقد تبدو زيتية
تفاقم الأعراض عند تناول الأطعمة المحتوية على منتجات القمح (المُحتوية على الغلوتين)
اختبارات الدَّم لقياس مستويات الأجسام المُضادَّة المُنتَجة عند تناول الأشخاص المُصابون بالدَّاء البطني (الزُلاقي) للأطعمة المُحتوية على الغلوتين
اختزاع في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة
التهاب المرارة، إن كان مزمنًا
ألم معصي متكرِّر في الجزء العلوي الأيمن من البطن
استعمال التصوير بتخطيط الصَّدى للتَّحرِّي عن الحَصيَات المراريَّة
لا تُسبِّبُ الإصابة حدوث أيِّ إزعاج عادةً، إلَّا أنَّه قد يحدث انزعاجٌ من المعص عند حدوث انسدادٍ جزئي
ظهور دم في البراز في بعض الأحيان (قد يكون الدَّم مرئيًّا أو يُكتَشف خلال الفحص الطبِّي)
نقص الوَزن
اختبارات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب للقولون بعد شرب عامل التباين (CT colonography)
الإمساك
يصعُبُ خروج البراز القاسي مع حدوث نقصٍ في عدد مرَّات التبرُّز
ألم ماعص في أسفل البطن تنخفض شدَّته بعد التَّبرُّز
ألم في أثناء التَّبرُّز في بعض الأحيان
فَحص الطَّبيب فقط، بما في ذلك مراجعة شاملة للنظام الغذائي
نوبات متكرِّرة من الألم الشديد مع الحُمَّى ونَقص الشَّهية ونَقص الوَزن والإسهال
تنظير القولون
تصوير المعدة أو الأمعاء الدقيقة (التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو التصوير المقطعي المحوسَب للأمعاء)
داء الارتجاع المَعدي المَريئي (المُرتبط أحيانًا بفتق الحجاب الحاجز)
حرقة الفؤاد (ألم حارق يبدأ في الجزء العلوي من البطن ويمتدُّ نحو الأعلى ليصلَ إلى الحلق، مع الشُّعور بطعم الحمض في الفم في بعض الأحيان)
ألم في الصدر في بعض الأحيان
سعال أو بحَّة في الصوت أو كليهما في بعض الأحيان
تفاقم الأعراض عند الاستلقاء في بعض الأحيان
انخفاض شدَّة الأعراض مع استعمال مضادَّات الحموضة
يقتصرُ التدبير غالبًا على فَحص الطَّبيب بالإضافة إلى محاولة المعالجة باستعمال الأدوية لتثبيط إنتاج الحمض (يكون السبب على الأرجح هو داء الارتجاع المَعدي المَريئي إذا خفَّت الأعراض)
القيام أحيانًا بإجراء تنظيرٍ هضميٍّ علويٍّ (فحص المريء والمعدة باستعمال أنبوب مشاهدة مرن) أو التَّصوير بالأشعَّة السينيَّة للجزء العلوي من السبيل الهضمي بعد تناول الباريوم عن طريق الفم (ابتلاع الباريوم) أو التَّحرِّي عن وجود ارتجاع للحمض من خلال استعمال مسبار درجة الحموضة.
تطبُّل ومغص وتمرير الغاز (تكوُّن الغازات) والإسهال بعد تناول مشتقَّات الحليب
إجراء اختبار التنفُّس للكشف عن الهيدروجين في بعض الأحيان، والذي يكشف اللاكتوز غير المهضوم
اتِّباع نظام غذائي خالي من الأطعمة المحتوية على اللاكتوز ( نِظامٌ غِذائِيٌّ استِبعَادِيّ) لتحديد ما إذا كانت تلك الأطعمة تؤدي إلى ظهور الأَعرَاض
ألم مستمر في الجزء العلوي من البطن، والذي يشعُّ إلى الظهر غالبًا
نقص الوَزن
اليرقان أحيانًا
التصوير المقطعي المحوسب CT
التصوير بالرنين المغناطيسي/ تصوير البنكرياس والقنوات الصَّفراوِيَّة بالرَّنين المغناطيسيّ (MRI/MRCP)
التهاب البنكرياس إن كان مزمنًا أو ترافقه إصابة بكيسَةٌ كاذِبَةٌ بَنكِرياسِيَّة
نوبات من الألم الشديد في الجزء العلوي الأوسط من البطن
الإسهال وظهور الدهون في البراز في بعض الأحيان
عند الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد عادةً
اختبارات دمويَّة لقياس مستويات إنزيم ينتجه البنكرياس
اختبارات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي/ تصوير البنكرياس والقنوات الصَّفراوِيَّة بالرَّنين المغناطيسيّ (MRI/MRCP)
اختبارات البراز للتحري عن التهاب البنكرياس المزمن
حالات العَدوَى الطُّفَيليَّة (وخصوصًا داء الجيارديَّات)
السفر منذ فترة قريبة إلى البلدان النامية أو شرب الماء من الجداول أو البحيرات أو مخالطة الأشخاص المصابين بالعدوى
المغص والتَّطبُّل والإسهال
فحص البراز للتَّحرِّي عن الطفيليَّات أو عن بيوضها
تخفيف ألم المعدة من خلال تناول الطعام واستعمال مضادَّات الحموضة
يمكنها إيقاظ الأشخاص خلال الليل
يمكن أن تكون ناجمةً عن استعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة
التنظير الدَّاخلي والحصول على خزعة للتحرِّي عن بكتيريا الملويَّة البَوابيَّة Helicobacter (H.) pylori (بكتيريا التي يمكن أن تُسبِّبَ قرحة هضميَّة)
إجراء اختبار التَّنفُّس أو اختبار للبراز للتَّحرِّي عن بكتيريا الملويَّة البَوابيَّة H. pylori في بعض الأحيان
حدوث تندُّب في الأنسجة المُحيطة بالأمعاء (التصاقات) عند الأشخاص الذين أُجريَت لهم جراحة في البطن
انزعاج ماغص يرافقه غثيان وأحيَانًا قيء
السلسلة العلوية من الجهاز الهضمي (تصوير بالأشعَّة السِّينية للمعدة والأمعاء الدقيقة بعد شرب الباريوم السائل) وأشعة سينية أخرى للأمعاء الدقيقة
التصوير المقطعيّ المُحوسَب
عسر هضم أو ألم خفيف
ملاحظة وجود كميَّات صغيرة من الدَّم في البراز (يمكن اكتشافها فقط في أثناء فَحص الطَّبيب) في كثيرٍ من الأحيان
عند كبار السِّن عادةً
التنظير الدَّاخلي للمريء والمَعدة
ألم ماغص مع نوبات منفصلة متعدِّدة من الإسهال المُدمَّى
عند الشباب عادةً
التَّنظير السيني أو تنظير القولون
خزعة من المستقيم أو القولون
اضطرابات السبيل البولي والكلية
تكرُّر حالات عدوى السبيل البولي
عند الأطفال عادةً
التَّصويرُ الوَريدِيُّ للجِهازِ البَولِيّ أو التَّصوير المقطعيِّ المُحوسَب
التصوير بتخطيط الصدى
شعور الأشخاص الذين تشكَّلت لديهم حُصيَّات بألمٍ يأتي ويذهب في الجانب (الخاصرة) في كثيرٍ من الأحيان
أحيَانًا الحُمى
بول داكن أو دموي
تحليل البول
التَّصوير المقطعيِّ المُحوسَب أو التَّصويرُ الوَريدِيُّ للجِهازِ البَولِيّ
اضطرابات الجهاز التَّناسلي (عند النساء)
شعور بالانِزعَاج بشكلٍ رئيسي قبل أو خلال فترات الحيض
تنظير البطن
انزعاج مُبهَم في أسفل البطن
تصوير الحوض بتخطيط الصدى
التَّطبُّل
اكتشاف وجود كتلة في الحوض خلال فَحص الطَّبيب في بعض الأحيان
تصوير الحوض بتخطيط الصدى
اضطرابات جهازيَّة
هجمات متكررة من ألم البطن والقيء الشديدين
ضَعف العضلات واختِلاجَات واضطرابات نفسيَّة (مثل التَّهيُّج أو التململ الشديد).
في بعض أنواع البورفيرية، ظهور نَفَطات جلديَّة عند التَّعرُّض لأشعَّة الشمس.
إجراء اختبارات بوليَّة ودمويَّة للتحرِّي عن مواد (بُرفيرِينات) تُنتَج خلال الهجمات
استخدام القنب الهندي (الماريجوانا) (متلازمة التقيؤ المفرط التالي لاستخدام الكانابينُويد)
أعراض مستمرة للغثيان، والقيء، وعسر الهضم
يحدُث عادةً بعد الاستعمال طويل الأمد للقنب
الشعور بالراحة بعد الاستحمام بالماء الساخن أو اختفاء الأعراض بعد توقف الأشخاص عن استخدام الماريجوانا
فحص الطبيب
اختبار البول للتحري عن العقاقير
أفراد الأسرة المُصابون بالاضطراب
نوبات من ألَم البَطن تستمرُّ من 48 - 72 ساعة وتترافق مع حمَّى غالبًا
تبدأ خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة
الاختباراتُ الجينية
أعراض لا تظهرُ إلَّا بعد تناول أطعمة معيَّنة مثل المأكولات البحريَّة
النِّظام الغذائي الاستبعادي
الغلوبولين المناعي (أ) المرتبط بالالتهاب الوعائي (سابقاً - فرفرية هينوخ شونلاين)
طفح أرجواني مُحمَر من النقاط الصغيرة (نمشات) أو لطخات أكبر(فرفريَّة) على الذراعين والساقين والأرداف وأعلى القدمين
مفاصل موجِعَة أو مُتورِّمة أو مؤلمة عند اللمس
غثيان وقيء وإسهال
اكتشاف الدَّم في البراز خلال الفحص المخبري
اختزاع الجلد المصاب
ألم بطني ماغص
تغيُّرات ذهنيَّة مثل انخفاض مدى الانتباه attention span والتَّخليط الذهنِي وتغيير السُّلُوك
نَقص الشَّهية والقيء والإمساك
وجع المَفاصِل
تقتصر الإصابة على العمال المُعرَّضين للرَّصاص عادةً
كما يُصابُ الأطفال الصغار الذين يعيشون في منازل مضى قد يكون استُعملَ فيها الطلاء الدَّاخل في تركيبه الرَّصاص (المحظور منذ عام 1978) أو أنابيب الرصاص
اختبارات الدَّم لقياس مستوى الرصاص
نوبات شديدة من ألَم البَطن تستمرُّ أكثر من يوم
ألم مُتكرِّر في أماكن أخرى غير البطن، مثل الظهر أو الصدر أو الذراعين أو الساقين
عند الأطفال من العرق الأسود والمنتمون إلى أُسرٍ مصابةٍ بهذا الاضطراب
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن وجود خلايا دم حمراء على شكل المنجل وعن الهيمُوغلُوبين المَعيب الذي يُميِّز مرض الخلايا المنجليَّة
* تقتصر مسؤوليَّة الأَسبَاب الجسديَّة على حَوالى 10٪ من حالات ألَم البَطن المزمن.حيث تُصنَّف معظم الحالات بأنَّها ألَم بطنيٌّ وظيفيٌّ.لا يحتوي هذا الجدول جميع الأسباب الجسديَّة لألم البطن المزمن.
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
‡ يُوصي الأطبَّاء عادةً بإجراء اختبارات الدَّم والبول الأساسية مثل تعداد الدَّم الكامل، واختبارات الدَّم عند معظم الأشخاص الذين يعانون من ألَم البَطن المزمن، وذلك لتقييم وظيفة الكبد والبنكرياس، وتحليل البول.كما تُجرى اختباراتٌ أخرى وفقًا لنتائج هذه الاختبارات ونتائج الفحص السَّريري.
CT= التصوير المقطعي المحوسب؛ MRCP= تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالرنين المغناطيسي؛ MRI= التصوير بالرنين المغناطيسي، NSAIDs= مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة.