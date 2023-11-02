* تقتصر مسؤوليَّة الأَسبَاب الجسديَّة على حَوالى 10٪ من حالات ألَم البَطن المزمن.حيث تُصنَّف معظم الحالات بأنَّها ألَم بطنيٌّ وظيفيٌّ.لا يحتوي هذا الجدول جميع الأسباب الجسديَّة لألم البطن المزمن.

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

‡ يُوصي الأطبَّاء عادةً بإجراء اختبارات الدَّم والبول الأساسية مثل تعداد الدَّم الكامل، واختبارات الدَّم عند معظم الأشخاص الذين يعانون من ألَم البَطن المزمن، وذلك لتقييم وظيفة الكبد والبنكرياس، وتحليل البول.كما تُجرى اختباراتٌ أخرى وفقًا لنتائج هذه الاختبارات ونتائج الفحص السَّريري.