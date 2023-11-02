* يُمكن أن يُؤدِّي انخفاض مُستوى البوتاسيوم (نقص بُوتاسيُوم الدَّم hypokalemia) إلى ضعفٍ في العضَلات وتشنُّجات ونفضات واضطراب في نظم القلب.