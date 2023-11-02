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الأدوية المُستخدَمة في مُعالَجة حالات العدوى الفطرية الخطيرة

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية

أمفوتريسين B

معظم حالات العَدوى الفطريَّة

قشعريرة وحُمَّى وصُداع وتقيُّؤ وانخفاض مستوى البوتاسيوم* في الدم والفشل الكلويّ وفقر الدَّم

أنيدولافنغين Anidulafungin

كاسبوفنغين caspofungin

ميكافنجين micafungin

عَدوى الرَّشاشيَّة Aspergillus وعَدوى المبيضات candidal

الغثيان، والإسهال، والصداع، والتهاب الكبد، والتهاب الأوردة، والطفح الجلدي

فلوكونازول fluconazole

عَدوى المبيضات وغيرها من حالات العَدوَى الفطريَّة، بما في ذلك عَدوى الفُطار الكُروانيّ وعدوى المُستخفيات cryptococcal

غَثيان وطفح جلديّ والتهاب الكبد

فلوسيتوزين flucytosine†

عدوى المبيضات وعدوى المُستخفيات

غثيان وتقيُّؤ وضرر في نقيّ العظام

إيزافوكونازول (يُسمَّى أيضًا إيزافوكونازونيوم)

الرشاشيات والفُطار العفنيّ mucormycosis

غَثيان وتقيُّؤ والتهاب الكبد

إيتراكونازول itraconazole

عَدوى الجلد الفطريَّة وداء النَّوسَجات، والفُطار البرعميّ، والفُطار الكروانيّ، وداء الشعريات المُبوَّغة، وداء الرشاشيات.

غَثيان وإسهَال والتهاب الكبد وطفح جلديّ وصُدَاع ودَوخة وانخفاض مستوى البوتاسيوم * في الدَّم وارتفاع ضغط الدَّم وتراكم السوائل (وذمة)، وفشل القلب

بوساكونازول posaconazole

الرشاشيات والفُطار العفنيّ mucormycosis

غَثيان وتقيُّؤ وطفح جلديّ و التهاب الكبد

ريزافنغين

عدوى المبيضات

الحساسية لضوء الشمس، ونتائج اختبار الكبد غير الطبيعية، وردود الفعل المرتبطة بالتسريب (احمرار الوجه، والإحساس بالدفء، والشرى، والغثيان، وضيق الصدر)

فوريكونازول voriconazole

داء الرشاشيات وعدوى المبيضات، وداء المغزلاويَّات وداء البَوغانات

الاضطرابات المؤقَّتة في الرؤية (مثل تغيُّم الرؤية وتغيُّرات في رؤية الألوان والحساسية للضوء) والغثيان والتقيُّؤ والطفح الجلديّ والتهاب الكبد

* يُمكن أن يُؤدِّي انخفاض مُستوى البوتاسيوم (نقص بُوتاسيُوم الدَّم hypokalemia) إلى ضعفٍ في العضَلات وتشنُّجات ونفضات واضطراب في نظم القلب.

† عادة ما يستخدم فلوسيتوزين مع أمفوتيريسين B لحالات المبيضة الخطيرة وحالات العدوى بالمُستخفيات.

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