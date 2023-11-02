أدوية يجري استخدامها لمُعالَجة الاكتئاب
الدواء
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
■مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)■
سيتالوبرام citalopram
إسيتالوبرام escitalopram
فلوكسيتين fluoxetine
فلوفوكسامين fluvoxamine
باروكسيتين paroxetine
سيرترالين sertraline
فيلازودون vilazodone
خَلل الوظيفة الجنسية (تأخُّر هزة الجماع بشكلٍ رئيسيّ ولكن أيضًا ضعف الشهوة الجنسية وعسر الانتصاب عند بعض الأشخاص)، والغثيان والإسهَال والصُّدَاع ونقص الوزن (على المدى القصير)، واكتساب الوزن (على المدى الطويل) ومُتلازمة الانقِطَاع* والنسيان وتبلُّد العواطف وسُهولة التكدُّم
تُعدُّ مُثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة أكثر أصناف مُضادَّات الاكتئاب شُيُوعًا من ناحية الاستخدَام،وهي أيضًا فعالة مع اضطراب القلق المُعمَّم واضطراب الوسواس القهريّ واضطراب الهَلَع واضطراب الرُّهاب واضطراب الكَرَب التالي للرَّضح واضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث والنُّهَام.
تكُون السُّمِيَّة بسبب الجرعة المُفرِطة أقلّ خطورة من السميَّة عند أخذ جرعة مفرِطة من مُضادَّات الاكتئاب الأخرى.
مثبطات استرداد النورإبينفرين والدوبامين
بوبروبيون bupropion
الصُّداع والهياج ومُتلازمة الانقِطَاع* وارتفاع ضغط الدَّم عند عددٍ قليلٍ من الأشخاص والاختِلاجَات في حالاتٍ نادرةٍ
يكون دواء بوبروبيون مفيدًا عند المصابين بالاكتئاب الذين يُعانون أيضًا من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو اضطراب تعاطي الكوكايين والذين يُحاولون التوقُّف عن التدخين.لا يُسبِّبُ بوبروبيون العجزَ الجنسي.
مُحوِّلات السيروتونين (حاصِرات 5-HT2)
ميرتازابين mirtazapine
النعاس واكتساب الوزن
لا يُسبِّبُ ميرتازابين الغثيان أو خَلَل الوظيفَة الجنسيَّةّ.
ترازودون Trazodone
النُّعاس لفترةٍ طويلةٍ وانتصاب مؤلم ومستمرّ (القُسَاح priapism) وانخفاض شديد في ضغط الدَّم عندما يقف الشخص
غالبا ما يجري إعطاء ترازودون في وقت النوم بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من الاكتئاب والأرَق معًا.
مثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينفرين
ديسفينلافاكسين Desvenlafaxine
دولوكزيتين Duloxetine
ليفوميلناسيبران levomilnacipran
فينلافاكسين venlafaxine
الغثيان وجفاف الفم ومُتلازمة الانقِطاع*، وإذا جرى أخذه بجرعاتٍ عالية، زيادة في ضغط الدَّم
يمكن الوِقاية من معظم التأثيرات الجانبية أو التقليل منها إلى الحدّ الأدنَى عندما يجري استخدام جرعات منخفضة وعند تغيير الجرعات ببطءٍ.
مضادَّات الاكتئاب مُتغايرة الحلقات (بما فيها تُلاثية الحلقات)
النعاس واكتساب الوزن وزيادة معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدَّم عند النهوض (انخفاض ضغط الدَّم الانتصابي)، وجفاف الفم والتَّخليط الذهنِي وتغيُّم الرؤية والإمساك وصعوبة البدء بالتبوُّل وتأخر هزة الجماع و*متلازمة الانقطاع
الاختلاجات مع استخدام كلوميبرامين و مابروتيلين
لا يصِفُ الأطباءُ هذه الأدوية للأشخاص من البالغين الأكبر سنًا عادةً، وذلك لأنَّ تأثيراتها الجانبية تكون واضحة أكثر عند هذه الشريحة من الأشخاص عادةً.
يُمكن أن تُؤدِّي الجرعة المفرطة إلى سُمِيَّة خطيرة قد تُهدِّد حياة المريض.
مثبطات أوكسيداز أحاديّ الأمين (MAOIs)
الأرَق والغثيان واكتساب الوزن وخَلَل الوظيفَة الجنسيَّةّ (ضعف الشهوة الجنسية وتأخُّر هزَّة الجماع وخلل الانتصاب)، والإحساس بالوخز والدوخة وانخفاض ضغط الدَّم (خُصوصًا عند النهوض) و*مُتلازِمة الانقطاع
ينبغي على المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية أن يمتنعوا عن تناول عدد من المواد الغذائية وأن يتجنَّبوا استخدام أدوية مُعيَّنة وذلك لتجنُّب تفاعلات دوائية خطيرة تنطوي على ارتفاعٍ مفاجئ وشديدٍ في ضغط الدّم مع صُداعٍ شديدٍ نابضٍ (نوبة فرط الضغط hypertensive crisis).
يتوفَّر دواء سيليجيلين على شكل لُصَاقة patch،ومع استخدام اللصاقة، لا يحتاج الأشخاص إلى تجنُّب مواد غذائية مُعيَّنة إلا إذا كانت اللصاقة تحتوي على جرعة عالية.
المُنبِّهَات النفسية
العصبية والارتعاش والأرَق وجفاف الفم
يجري استخدام هذه الأدوية مع مُضادَّات الاكتئاب عادةً.وإذا استُخدِمت وحدها، ستكون غير فعَّالة مثل مضادَّات الاكتئاب عادةً.
مُضادّ اكتئاب ذُو مفعولٍ ميلاتونينيّ
أغوميلاتين agomelatine
الصُّدَاع والغثيان والإسهَال
التأثيرات الجانبية لدواء أغوميلاتين أقلّ من مُعظم مُضادَّات الاكتئاب،فهُو لا يُسبب النعاس في أثناء النهار أو الأرَق أو اكتساب الوزن أو خَلَل الوظيفَة الجنسيَّةّ.
قد يزيد دواء أغوميلاتين من مستويات أنزيمات الكبد،وينبغي قياس هذه المستويات قبل البدء بالمُعالَجة وبشكل منتظم فيما بعد.
كيتامين وإيسكيتامين
الكيتامين Ketamine
الدوخة وارتفاع ضغط الدم وشعور بالانفِصَال
الكيتامين هو مادة مخدرة.
يُستَخدم الكيتامين بجرعات أقل (دون الحد الذي يسبب التخدير) مع توليفة من مضادَّات اكتئاب أخرى تُؤخذ عن طريق الفم من أجل مُعالجة الاكتئاب المقاوم للمعالجة.
يمكن إعطاء الكيتامين عن طريق الوريد، أو عن طريق الفم، أو كبخاخ أنفي.
إسكيتامين Esketamine
الدوخة وارتفاع ضغط الدم وشعور بالانفِصَال
يرتبط الإسكيتامين esketamine بالكيتامين المُخدِّر،
ويُستَخدم مع توليفة من مضادَّات اكتئاب أخرى تُؤخذ عن طريق الفم من أجل مُعالجة الاكتئاب المقاوم للمعالجة.
يتوفَّر الإسكيتامين على شكل رذاذ أنفي
*تتكوَّن مُتلازمة الانقطاع من الدَّوخة والقلق والهيجان والتعب والغثيان والقشعريرة وآلام العضلات التي تحدث عندما يجري التوقف عن أخذ دواء فجأةً.