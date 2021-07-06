يحدث الانصِمام بالسَّائِلِ السَّلَوِي عندما يدخل القليل من السَّائِل السلوي الذي يحتوي على خلايا أو أنسجة من الجنين إلى مجرى الدَّم عند المرأة ويؤدي إلى حدوث ردَّة فعلٍ خطيرة عندها.(السائل السَّلوي أو الأمنيويسي هو السَّائِل الذي يحيط بالجنين في الرحم.)يمكن أن تتسبَّب ردَّة الفعل في تضرُّر الرئتين والقلب وتُسبِّبَ نزفًا شديدًا.

يُعدُّ الانصِمام بالسَّائِلِ السَّلَوِيّ من الحالات شديدة النُّدرة.يحدث عادةً في مرحلة متأخرة من الحمل، ولكنَّه قد يحدث عند إجراء الإجهاض في الثلث الأول أو الثاني من الحمل.

عوامل الخطر تتعرض الكثير من النساء لخلايا وأنسجة الجنين في أثناء المخاض والولادة، وتكون الحالات التي تزيد من الخطر أكثر شُيُوعًا بكثير من الانصمام بالسائل السلوي.وبالتالي، من غير الواضح لماذا يحدث انصمام السائل السلوي لدى بعض النساء وليس لدى بعضهن الآخر. يزداد الخطر عندما: تكون الولادة قيصرية أو يَجرِي استعمال ملقط.

تكون المرأة كبيرة السن.

وجود أكثر من جنين في الرَّحم (الولادات المتعددة).

حدوث انفصال المشيمة منذ فترةٍ قريبةٍ جدًّا (انفصال المشيمة placental abruption) أو إذا كانت المشيمة في المكان الخطأ (المشيمة المنزاحة placenta previa).

تعرُّض المرأة لإصابة في البطن أو لتمزُّقٌ في عنق الرحم.

تمزُّق الرحم.

وجود كميَّة كبيرة من السائل المحيط بالجنين (مَوَهُ السَّلَى).

بَدء المخاض بطريقة اصطناعي (تحريض).

الأعراض يمكن أن يُسببَ السائلُ أو النسيج ردَّة فعلٍ خطيرة عند المرأة.عادةً ما تحدث ردة الفعل في أثناء المخاض والولادة أو بعد ذلك بقليل.قد تعاني المرأة من تسرعٌ ضربات القلب، واضطراب النظم القلبي، وانخفاضٌ في ضغط الدَّم، وصعوبةٌ في التنفُّس.ويمكن أن يحدث عندها توقُّفٌ في التنفُّس (فشل تنفُّسي) أو أن يتوقَّف قلبها (تَوَقُّفُ القَلب).تحدث الوفاة عند حوالى 20 % من النساء المصابات بالانصمام بالسائل السَّلوي. يُعدُّ التخثُّر المنتثر داخل الأوعية disseminated intravascular coagulation من المُضَاعَفات الشائعة.في هذا الاضطراب، تتشكَّل جلطات دمويَّة صغيرة في مجرى الدَّم، ممَّا يؤدي إلى نزف واسع النطاق مع خسارة الكثير من الدَّم.ينبغي طلب الرعاية الإسعافيَّة.

التشخيص تقييم الطبيب من الضروري تشخيص حالة الانصمام بالسائل السلوي ومعالجتها مباشرةً. يُشخص الأطباء انصمام السائل السلوي بناءً على الأعراض، وخصوصًا عندما تكون لدى المرأة الأعراض التالية: توقف مفاجئ للقلب

صعوبة مفاجئة في التنفُّس

ضغط الدم المُنخفض

حدوث نزف شديد غير مضبوط