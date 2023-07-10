في أثناء الفترة حول سنّ اليأس، قَد تكون الأعراض خفيفةً، أو مُتوسِّطة، أو شَديدةً، أو قد لا توجد أية أعراض.وقَد تستمرُّ لمدَّة تتراوَح بين 6 أشهر إلى حَوالى 10 سَنوات، وفي بعض الأحيان لمدَّةٍ أطوَل.

يمكن في بعض الأحيان أن تنجم الأَعرَاض التي يُعتقد أنها بسبب انقطاع الطمث عن مشاكل طبية أخرى.إذا حدثت الأَعراض ولم يتزامن توقيتها مع سنّ اليأس، أو إذا لم تتحسن الأعراض مع تدابير السيطرة على أعراض سن اليأس، فينبغي على المرأة مناقشة الأسباب الأخرى المحتملة مع اختصاصي الرعاية الصحية.

قَد يكون عدم انتظام الطمث العرضَ الأوَّل للفترة حول سنّ اليأس،وعادةً يحدُث الطمث بشكلٍ أكثر ومن ثمَّ يحدث بشكلٍ أقلّ، ولكن يبقى أيّ نموذج مُحتَملاً.قد يكون الطمث أقصر أو أطول أو خفيفاً أكثر أو غزيراً أكثر،وقد لا يحدُث لأشهُر، ثُمَّ يُصبِحُ مُنتظَماً من جديد.بالنسبة إلى بعض النساء، تكون الدورات الطمثية منتظمة إلى حين بلوغ سنّ اليأس.

تحدُث الهبات الساخنة عند نسبةٍ تتراوح بين 75 إلى 85% من النِّسَاء،عادةً ما تبدأ الهبات الساخنة قبل توقف الدورات الطمثية.وهي تستمرّ لمدَّة 7 سنوات ونصف في المتوسط تقريبًا، ولكن يمكن أن تستمرَّ لأكثر من 10 سنوات.تُظهِرُ الأبحاث أنَّ النساء من ذوات البشرة السوداء، يُعانينَ من الهبَّات الساخنة، بشكلٍ مُتكرِّرٍ وعلى مدى فترةٍ زمنيةٍ أطول، في المتوسط، مقارنة مع النساء الآسيويات، أو الهسبانيات، أو ذوات البشرة البيضاء.ومع مُرور الزمن، تُصبح الهبات الساخنة خفيفةً أكثر وأقلّ تكراراً عادةً.

لا يُعرَف سبب الهبَّات السَّاخِنة،ولكنها قد تنطوي على إعادة ضبط ناظم حرارة الدِّماغ (الوطاء hypothalamus) الذي يضبط درجة حرارة الجسم،ونتيجة لذلك، يُمكن أن تُؤدِّي زيادات صغيرة جدًا في درجة الحرارة إلى أن تشعر المرأة بالحرّ.قد تكون الهبات الساخنة مرتبطةً بالتقلُّبات في مستويات الهرمون،

في أثناء الهبَّة الساخنة، تتوسَّع أوعية الدَّم قُرب سطح الجلد،ونتيجة لذلك، يزداد تدفق الدم ممَّا يُؤدِّي إلى أن يُصبِح الجلد، خُصوصًا على الرأس والعُنق، بلونٍ أحمر ودافئ (يتبيَّغ)،وتشعر النساء بالدفء أو الحرارة، وقد يكون تعرقهنَّ غزيراً.تُسمَّى الهبات الساخنة بنوبات الحرارة أحيانًا، وذلك لأنَّ الوجه يُمكن أن يُصبِح أحمر اللون.

تستمرُّ الهبَّة الساخنة لفترةٍ تتراوح بين 30 ثانيةً إلى 5 دقائق، وقد تتبعها قشعريرة.التعرُّق الليليّ هُو هبَّات ساخنة تحدُث في الليل.

قد تحدث أعراض أخرى في الفترة حول سنّ اليأس أو فترة سن اليأس.قد تُسهِمُ التغيُّرات في مستويات الهرمون والتي تحدُث في هذا الوقت في المشاكل الآتية:

إيلام الثدي (ألم عند الجس)

تقلُّب المَزاج

تفاقُم نوباتُ الشقيقة التي تحدُث قبل الطمث مباشرةً أو في أثناء الطمث أو بعده مباشرةً (نوبات الشقيقة المُرافِقَة للطمث menstrual migraines)

كما قد يحدث أيضً الاكتئاب والتهيُّج والقلق والعصبيَّة ومشاكل النَّوم (بما فيها الأرَق) وضعف التركيز والصُّدَاع والتَّعب.تظهر هذه الأعراض عند العديد من النساء في أثناء الفترة حول سنّ اليأس.على الرغم من أن هذه الأَعرَاض قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى (مثل الشيخوخة بحد ذاتها أو أحد الأمراض)، إلا أنها غالبًا ما تتفاقم بسبب التقلبات الهرمونية وتراجع مستوى هرمون الإستروجين في أثناء الفترة حول سنّ اليأس.

قد يُؤدِّي التعرُّق الليلي إلى اضطرابات في النَّوم، ممَّا يُسهِمُ في التَّعب والتهيُّج وضعف التركيز وتغيُّرات المزاج،وفي مثل هذه الحالات، قد ترتبِطُ هذه الأَعرَاض بسنّ اليأس بشكلٍ غير مُباشر (من خلال التعرُّق الليليّ)،ولكن في أثناء سنّ اليأس، تشيع اضطرابات النوم حتى عند النساء اللواتي لا يُعانين من الهبات الساخنة.قد تُسهم الشدَّة في منتصف العمر (مثل مشاكل تربية المراهقين والقلق حول الشيخوخة ورعاية الآباء المُسنِّين والتغيُّرات في العلاقة الزوجيَّة) في اضطرابات النوم،ولذلك تبدُو العلاقة بين كل من التعب، والتهيُّج، وضعف التركيز، وتغيُّرات المزاج من جهة، وانقطاع الطمث (سن اليأس) من جهة أخرى أقلّ وُضوحاً.