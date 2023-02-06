نزف الرحم غير الطبيعي عند النساء في سن الإنجاب هو نزفٌ من الرحم لا يتبع النمط الطبيعي للدورات الطمثية.أي أنه يحدث بشكلٍ متكرِّر أو غير منتظم أو يستمرّ لفترةً أطول أو يكون أغزر من فترات الطمث الطبيعية

ينجم النوع الأكثر شيوعًا من النزف غير الطبيعي عن مشاكل تتداخل مع إطلاق البويضة (الإباضة).

لتشخيص النزف غير الطبيعي في الرحم، يسأل الأطباءُ النساءَ أسئلة حول نمط النزف (التاريخ الطمثي) ويقومون بفحص الحوض، وتخطيط الصدى، واختبارات دموية.

قد تُجرى خزعة لبطانة الرحم.

يستنِدُ العلاجُ إلى السبب، وقد يشمل الهرمونات أو الأدوية الأخرى، مثل حبوب منع الحمل المشتركة، أو إجراء، مثل تنظير الرحم والتوسيع والتجريف (D و C)

إذا اكتشفت الخزعة وجود خلايا شاذَّة، فإنَّ المعالجة تنطوي على استعمال جرعاتٍ مرتفعة من البروجستين وأحيَانًا استئصال الرَّحم.

(انظر أيضًا النزف المهبلي.)

يعد نزف الرحم غير الطبيعي مشكلة شائعة لدى النساء في سن الإنجاب.يحدث بشكل شائع في بداية ونهاية سنوات الإنجاب: تحدث 20٪ من الحالات عند الفتيات المراهقات، وتحدث أكثر من 50٪ عند النساء اللواتي تزيد أعمارهنَّ عن 45 عامًا.

يُعد خلل الإباضة السبب الأكثر شيوعًا للنزف غير الطبيعي عند النساء في سن الإنجاب.أي أن المبيضين لا يطلقان البويضة أو لا يطلقان البويضة بانتظام.وبالتالي، تنخفض فرصة حدوث حمل.ولكن، نتيجة لاحتمال تحرير المبيضين لبويضةٍ من حينٍ لآخر، فيجب على أولئك النساء استعمال وسائلِ منع الحمل إذا لم تكن لديهنَّ رغبة في حدوث حمل.في معظم الحالات لا يكون سبب اضطراب وظيفة المبايض معروفًا.

يحدث نزف الرَّحم غير الطبيعي عادة عند استمرار ارتفاع مستوى الإِسترُوجين بدلًا من أن ينخفض كما هيَ الحالُ عادةً بعد تحرُّر البويضة وعدم حدوث تخصيب.لا يتوازن مستوىالإِسترُوجين المرتفع بالمستوى المناسب من البروجسترون.عند النساء اللواتي لديهن هذا النمط من النزف غير الطبيعي، لا يَجرِي تحرير البويضات وقد يستمرُّ ازدياد سماكة بطانة الرَّحم (بطانة الرحم) (بدلًا من تفكُّكها و سقوطها كما يحدث عادةً في فترة الحيض).وتُسمَّى هذه السَّماكة غير الطبيعية بفَرطُ تَنَسُّجِ بِطانَةِ الرَّحِم endometrial hyperplasia.تنسلخ البطانة السميكة بشكل غير كامل وغير منتظم بشكلٍ دوري، ممَّا يُسبِّب النزف.يكون النزف غير منتظم، وطويل الأمد، وفي بعض الأحيان يكون غزيرًا وقد يستمر لأيام عديدة.يُسمى هذا النوع من نزف الرحم غير الطبيعي بنزف الرحم اللا إباضي.

أمَّا عند النِّساء الأخريات، فيتم إطلاق البويضة ولكن يستمر إنتاج البروجسترون لفترة أطول من المعتاد.ونتيجةً لذلك، تتساقط بطانة الرحم المتسمكة بشكل غير منتظم.يُسمَّى هذا النمط غير الطبيعي من النزف الرحمي بخلل الإباضة.عند النساء المصابات بالبدانة، قد يحدث هذا النوع عندما تكون مستويات الإستروجين مرتفعة.ونتيجةً لذلك، تتناوب فترات من غياب الطمث مع فترات من النزف المطول.

قد يؤدي استمرار هذه الدَّورة من السماكة غير الطبيعية واستمرار الانسلاخ غير المنتظم إلى احتمال تطور خلايا ما قبل سرطانيَّة، ممَّا يزيد من خطر الاصابة بسرطان بطانة الرَّحم (سرطان بطاني رحمي)، حتى عند الشَّابَّات.

كثيرًا ما يكون النزف الرحمي غير الطبيعي علامة على الفترة حول سنّ اليأس (السنوات المتعددة قبل آخر طمث وإلى عامٍ من بعده).

أعراض النزف الرحمي غير الطبيعي عند النساء اللواتي لديهن نزف رحمي غير طبيعي، يمكن أن يختلف النزف عن فترات الحيض النموذجيَّة بما يلي: يتكرَّر حدوثه بشكلٍ أكبر (بفواصل تقل عن 24 يومًا)

يتباين عدد الأيام التي يستمر فيها

يستمر لأكثر من ثمانية أيام

يحدث بين الدورات الطمثية (نزف بين الطمث)

ينطوي على خسارة المزيد من الدم (فقد أكثر من 3 أونصة من الدَّم أو استمرار فترات الطمث لثمانية أيام أو أكثر).

لا يحدث بشكل منتظم تعتمد الأَعرَاضُ على سبب النزف.قد يكون النزف غير طبيعي في أثناء الدورات الطمثية المنتظمة، أو قد يحدث نزف في أوقات لا يمكن التنبُّؤ بها.تعاني بعض النساء من أعراض مرتبطة بفترات الحيض، مثل الشعور بالإيلام في الثدي والتَّشنُّجات والتطبُّل، ولكنَّ الكثير منهنَّ لا يُعانين من أيِّ أعراض . يمكن أن يؤدِّي استمرار النَّزف إلى إصابة النِّساء بعوز الحديد وأحيَانًا بفقر الدَّم. تعتمد إمكانيَّة حدوث العقم على سبب النَّزف.

تشخيص النزف الرحميّ غير الطبيعي وصف نمط النَّزف (التاريخ الطمثي)

اختبار الحمل

تعداد الدَّم الكامل

قياس مستويات الهرمونات

إجراءات في بعض الأحيان مثل خزعة بطانة الرحم أو تنظير الرحم يُشتبه بوجود نزف الرَّحم غير الطبيعي عندما يحدث في أوقاتٍ غير منتظمة أو بكمياتٍ كبيرة. وللتأكُّد من أنَّ النَّزف غير طبيعي، يستفسر الأطباء عن نمط النَّزف (التاريخ الطمثي). لتحديد السبب، يسأل الأطباء عن الأَعرَاض الأخرى والأَسبَاب المحتملة (مثل استعمال الأدوية ووجود اضطرابات أخرى والأورام الليفيَّة والمُضَاعَفات التي حدثت خلال حالات الحمل). كما يُجرى الفَحص السَّريري. اختبارات لتحري الأسباب المحتملة للنزف الرحمي غير الطبيعي يُجري الأطباء اختبار الحمل، حتى عند المراهقات والنساء اللواتي دخلن في سن اليأس. ويمكن إجراء اختبارات أخرى للتَّحرِّي عن الأَسبَاب المحتملة للنَّزف المهبلي اعتمادًا على نتائج المراجعة والفَحص السَّريري.على سبيل المثال، يُجري الأطباء عادة اختبار تعداد الدَّم الكامل لتقدير حجم الدَّم المفقود وما إذا حدثت حالة فقر دم (بما في ذلك فقر الدم بعوز الحديد).كما يجرون أيضًا اختباراتٍ دمويَّة لتحديد سرعة تجلُّط الدَّم (للتَّحرِّي عن اضطرابات التجلُّط). يقوم الأطباء عادة بإجراء اختباراتٍ دمويَّة لقياس المستويات الهرمونية (للتَّحرِّي عن وجود إصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو باضطرابات درقيَّة أو نخامِيَّة أو غيرها من الاضطرابات التي تُعدُّ من الأسباب الشائعة للنَّزف المهبلي).تنطوي الهرمونات التي يمكن قياسها على الهرمونات الأنثوية مثل الإِسترُوجين أو البروجسترون (اللذان يساعدان على ضبط الَّدورة الشهرية) وهرمونات الغُدَّة الدرقية والبرولاكتين. قد يجري الأطباءُ اختبارًا لتحرِّي لسرطان عنق الرحم، مثل اختبار بابانيكولاو (Pap) و/أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، إذا لم تخضع النساء للاختبار مؤخرًا. كما قد يقوم الأطباء بفحص تصويري إو إجراء.على سبيل المثال، قد يجرون خزعة إذا كانت نتائج اختبارات الدَّم أو بابانيكولاو غير طبيعية، أو إذا لم يتعرفوا إلى سبب النزف. اختبارات وإجراءات التصوير يُستَعمل عادةً التصوير بتخطيط الصَّدى عن طريق المهبل (باستعمال جهاز محمول صغير يجري إدخاله من خلال المهبل لاستعراض المناطق الداخلية للرَّحم) للتَّحرِّي عن حالات النُّمو داخل الرَّحم ولمعرفة ما إذا كانت توجد سماكة في بطانة الرَّحم.يمكن أن تنجم سماكة بطانة الرَّحم عن حالات غير سرطانيَّة مثل السَّلائل أو الأورام اللِّيفيَّة أو التغيُّرات الهُرمونِيَّة.(يمكن للتغيُّرات الهُرمونِيَّة التي تُسبب نزف الرَّحم غير الطبيعي أن تؤدي إلى حدوث مثل هذه السَّماكة، ممَّا قد يُسبِّبُ تطوُّر خلايا ما قبل السَّرطان وزيادة خطر حدوث السَّرطان البِطاني الرَّحمي). ويُجرى التصوير بتخطيط الصدى بطريق المهبل إذا كان لدى النساء أيٌّ ممَّا يلي (الذي يشتمل معظم النساء اللواتي يُعانين من نزف الرَّحم غير الطبيعي): عوامل خطر السَّرطان البِطاني الرَّحمي مثل السِّمنة وداء السكّري وارتفاع ضغط الدَّم ومُتلازمة المبيض المُتعدِّد الكيسات وشعر الجسم الزَّائد (الشَّعرانيَّة) بغضِّ النظر عن العمر.

العمر 45 عامًا أو أكثر (أو في عمر أصغر إذا كان لديهن عوامل خطر)

النَّزف الذي يستمرُّ رغم المعالجة بالهرمونات.

الحوض أو الأعضاء التناسلية التي يتعذَّر فحصها بشكلٍ كافٍ أفي ثناء الفَحص السَّريري.

نتائج تشير إلى وجود شذوذات في المَبيضين أو الرحم اعتمادًا على الفَحص السَّريري يمكن للتصوير بتخطيط الصدى عن طريق المهبل اكتشاف معظم السَّلائل، والأورام الليفيَّة، والتشوهات في المبايض، والمناطق السميكة في بطانة الرَّحم (والتي قد تكون في مرحلة ما قبل السَّرطان).إذا كشف التصوير بتخطيط الصدى عن طريق المهبل وجود مناطق سميكة، فيمكن عندها إجراء اختباراتٍ أخرى للتَّحرِّي عن سلائل صغيرة أو عن كتلٍ أخرى.يمكن إجراء أحد الاختبارين التَّاليين أو كليهما: تصوير الرَّحم بتخطيط الصَّدى (التصوير بتخطيط الصدى بعد حقن محلول الملح النظامي في الرَّحم)

تَنظيرُ الرَّحِم (إدخال أنبوب استعراض من خلال المهبل لاستعراض الرَّحم) قد يُجرى كلا الاختبارين في عيادة الطبيب.ويمكن إجراء تنظير الرَّحم في المستشفى كإجراءٍ للمرضى الخارجيين عند تعذُّر إجرائه في عيادة الطبيب. كما يُجرى الاختزاع البطاني الرَّحميعادة للتَّحرِّي عن التغيُّرات السَّابقة للسرطان وعن السَّرطان عند النساء اللواتي يُعانينَ من أيٍّ ممَّا يلي: العمر 45 عامًا أو أكبر بالإضافة إلى واحد أو أكثر من عوامل الخطر للسَّرطان البِطاني الرَّحمي (انظُر في الأعلى).

العمر تحت 45 عامًا بالإضافة إلى عدد من عوامل خطر للسَّرطان البِطاني الرَّحمي.

النَّزف المستمر أو الذي يعاود الحدوث رغم استعمال العلاج.

سماكة بطانة الرَّحم (المُكتَشفة عن طريق التصوير بتخطيط الصدى عن طريق المهبل).

نتائج غير حاسمة خلال التصوير بتخطيط الصدى عن طريق المهبل.