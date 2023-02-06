يمكن ألَّا تظهر عند بعض النِّساء أيَّ أعراض، ما عدا أن الدورات الطمثية تصبح أقل غزارة أو غير منتظمة، أو تتوقف (انقطاع الحيض).بينما تصاب نساء أُخريات بالعقم أو تظهر لديهن نفس الأعراض التي ترتبط بانقطاع الحيض الطَّبيعي (الذي يحدث في عمر 51 عامًا تقريبًا)، مثل الهبَّات الساخنة، أو التعرُّق الليلي، أو تقلبات المزاج.

قد يكون لدى النِّساء أعراض الاضطراب الذي سبب انقطاع الحيض قبل الأوان.فعلى سبيل المثال، إذا كانت مُتلازمة تيرنر هي السبب، فقد يعانين من مشاكل إدراكية أو جسدية.

إذا كان انقطاع الطمث قبل الأوان ناجمًا عن عملية مناعة ذاتية، فقد يكون لدى النساء اضطرابات مناعة ذاتية أخرى أيضًا.مثل التهاب الغدة الدرقية، والبهاق، والوهن العضلي الوبيل، وداء أديسون (قصور الغدة الكظرية).يُمكن لداء أديسون أن يكون مهددًا للحياة.

قد يؤدي نقص الإِستروجين إلى انخفاض كثافة العظام (هشاشة العظام) وتَرَقُّقِ وجفاف بطانة المهبل (ضمور مِهبلي).قد يزداد خطر حالات أخرى (مثل الاكتئاب، والقلق، وداء باركنسون، والخرف، ودَاء الشِّريَان التاجي).