لمحة عامة عن اضطرابات الصبغيّات والجينات

(انظر أيضًا التشوهات الصبغية تحت عوامل خطر الأمراض الجينية والعيوب الولادية.)

يمكن أن تُصيبُ شُذوذات الصبغيات أي صبغي، بما في ذلك الصبغيات الجنسية.تؤثر شُذوذات الصبغيات في

عدد الصبغيات

بُنية الصبغيات

يمكن للشذوذات الأكبر أن تكون مرئيةً تحت المجهر في اختبار يُسمَّى تحليل الصبغيات أو التنميط النووي karyotyping.يمكن التعرّف إلى التشوهات الصبغية الأصغر باستخدام اختبارات جينية متخصصة تفحص صبغيات الشخص للتحرّي عن الأجزاء الإضافية أو المفقودة.تشتمل هذه الاختبارات على تحليل المصفوفة الصبغية الميكروية (chromosomal microarray analysis) والتهجين الموضعي المتألق (fluorescent in situ hybridization).(أنظر أيضًا الجيل التالي من تقنيات السَلسَلة.)

تحدُث الشذوذات العددية عندما يكون لدى الشخص نسخة إضافية أو أكثر من كروموسوم (على سبيل المثال، تَثَلُّث صِبغِيّ إذا كانت نسخة إضافية، ورُباعُ الصِّبغِيّ إذا كانتا نسختين إضافيتين)، أو كان هناك صبغي كامل مفقود (أُحاد الصبغي) أو جزء من صبغي.يمكن أن يُؤثِّر التثلث الصبغي في أية من الكروموسومات الثلاثة والعشرين المقترنة، ولكن الأكثر شُيُوعًا هو تثلث الصبغي 21 (مُتلازمة داون) وتثلث الصبغي 13 وتثلث الصبغي 18، وهو ما يؤثر في كل من الذكور والإناث.يمكن لهذه الشذوذات أن تكون مرئية تحت المجهر عند استخدام اختبار التنميط النووي.

كلما كانت المرأة الحامل أكبر سنًا، ازادت فرصة أن يكون لدى جنينها صبغي إضافي كامل أو أن يكون هناك كرموسوم مفقود (انظر الجدول ما هي عوامل خطر إنجاب طفل مُصاب بعيوب صبغية؟).ولا ينطبق الشيء نفسه على الرجل؛فعندما يصبح الرجل أكبر سنًا، تكون فرصة أن تحمل زوجته بجنينٍ لديه شذوذ في صبغي مرتفعة بشكلٍ قليلٍ فقط.

تحدُث الشذوذات البنيوية عندما يكون جزء من الصبغي غير طبيعي.وفي بعض الأحيان، ينضم جزء من الصبغي أو كلَّه إلى صبغي آخر بشكلٍ غير صحيح (يسمى الإزفاء translocation)،وتكون أجزاء من الصبغيات مفقودة أحيَانًا (تُسمى الحالة الخبن—انظر لمحة عامة عن متلازمات الخبن الصبغي) أو متضاعفة.

تُؤدي بعضُ الشذوذات الصبغية إلى موت المُضغَة أو الجنين قبل الولادة،وتُسبب شذوذات أخرى مشاكل مثل الإعاقة الذهنية أو قصر القامة أو الاختِلاجَات أو مشاكل القلب أو الحنك المشقوق.