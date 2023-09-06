مشاكلُ التغذية

التهوّع spitting up (التَّجشُّؤ burping up) هو عودة عفويَّة للمستحضر أو لحليب الأم المُبتَلَع من خلال الفم أو الأنف بعدَ الإرضاع.يكون هذا الأمر طبيعيًا ما لم يكن مفرطًا.يقوم جميع الرُّضَّع تقريبًا بالتجشّؤ، وذلك لأنَّ الرُّضع لا يستطيعون الجلوس منتصبين في أثناء وبعد الإرضاع.كما يكون الصِّمام (المِصرَّة) الذي يفصل المريء عن المعدة غيرَ ناضجٍ، ولا يُحافظ على محتويات المعدة في مكانها.يتفاقم التَّجشُّؤ عندما يرضع الرضيع بسرعةٍ كبيرة أو عندَ ابتلاعه هواءً.يتوقف التَّجشُّؤ عندما يصبح الرضيع بسنٍّ يتراوح بين 7-12 شهرًا عادةً.

ويمكن التقليل من ذلك كما يلي

إطعام الرُّضَّع قبلَ أن يشعروا بالجوع الشديد

ينبغي تجشئتهم كل 4 إلى 5 دقائق في أثناء تغذيتهم

وضعه في وضعية عمودية أو قائمة في أثناء التغذية وبعدها

التأكد من إخراج حلمة الزجاجة لبضع قطرات فقط بالضغط أو عندما تكون الزجاجة مقلوبة رأسًا على عقب

يُسمَّى التَّجشُّؤ الذي يبدو أنَّه يُسبِّبُ انِزعَاج الرُّضَّع أو يتداخل في التغذية والنمو أو يستمرُّ حتى مرحلة الطفولة المبكرة بالارتجاع المَعِدِي المَريئِيّ، وقد يحتاج إلى رعاية طبيَّة؛فمن الضروري أن يحصلَ الرضيع على رعايةٍ طبيَّة إذا كانت المادةُ التي يبصقها خضراء (تُشير إلى الصفراء) أو دموية أو مُسبِّبة لأيِّ سعال أو اختناق على الفور.