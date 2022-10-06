التهابُ السحايا الجرثومي عندَ حديثي الولادة

التهاب السحايا البكتيري هو التهاب في طبقات الأنسجة التي تغطّي الدماغ والحبل الشوكي (السحايا) تنجم عن بكتيريا.

يكون حديثو الولادة المُصابون بالتهاب السحايا الجرثومي مُتهيّجين عادةً أو يتقيؤون أو قد يعانون من اختلاجات.

يستند التشخيصُ إلى نتائج البزل النخاعي والاختبارات الدموية.

يتوفّى جميعُ حديثي الولادة غير المعالجين بسبب العدوى.

تُعطى النساء الحوامل اللواتي لديهن نوع معيّن من البكتيريا (المجموعة B من المكوّرات العقدية streptococci) المضادات الحيوية في أثناء الولادة لمنع انتشار البكتيريا إلى حديثي الولادة.

تُعطى المضادَّات الحيويَّة وريديًا لمعالجة العدوى.

(للحصول على لمحة عامة عن التهاب السحايا، انظر مقدمة في التهاب السحايا؛ وانظر أيضًا لمحة عامّة عن حالات العدوى عند حديثي الولادة، والتهاب السحايا عندَ البالغين والتهاب السحايا في الأطفال والتهاب السحايا الفيروسي.)

يُعدُّ التهابُ السحايا النَّاجم عن الجراثيم مُهدِّدًا للحياة في أيِّ عمر، ولكنّه يُثير قلقًا خاصًا عندَ حديثي الولادة.

عادةً ما ينجم التهاب السحايا البكتيري عند حديثي الولادة عن عدوى في الدم (إنتان).تنجم العدوى بشكل أكثر شيوعًا عن البكتيريا التالية:

المكوّرات العقدية من المجموعة B

الإشريكيَّة القَولونيَّة Escherichia coli

اللِّيستَرِيَّة المُستَوحِدَة Listeria monocytogenes

كما قد يُؤدِّي عدد من البكتيريا الأخرى إلى التهاب السّحايا أيضًا.

يحدث التهابُ السحايا الجرثومي في بعض الأحيان عند حديثي الولادة عندما تدخل البكتيريا إلى الجسم من خلال جروح أو ثقوب في فروة الرأس.يمكن أن تنجمَ الجروحُ أو الوخزات عن الأدوات التي تُستَعمل في الولادة أو عن طريق المسابير الملتصقة بفروة الرأس.

أعراض التهاب السحايا البكتيري عندَ حديثي الولادة يحدث عند الأطفال الأكبر سنًا المصابين بالتهاب السحايا الجرثومي تيبس في الرقبة وصداع عادةً.يمكن في حالات نادرة أن يحدثَ تيبس الرقبة عندَ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا (وهو عرض شائع عندَ الأطفال الأكبر سنًا)، كما يكون الأطفال عاجزين عن التعبير عن انزعاجهم.عندَ حديثي الولادة، ينبغي أن يتنبه الأهل للعلامات المهمّة للمرض، التي تُشير إلى وجود مشكلة خطيرة، مثل: علامات الإنتان (مثل درجة الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا، وصعوبة التنفُّس، وإصفرار الجلد والعينين [اليرقان] ، وتوقف التنفُّس [انقطاع النفس])

النعاس غير طبيعي (الخمول)

النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات

التقيُّؤ

المزاج الصعب والتهيج (وخاصّة الطفل الذي لا يهدأ عند حمله) في بعض حديثي الولادة المُصابين بالتهاب السحايا، قد تؤدي زيادة ضغط السائل حول الدماغ إلى تبارز اليوافيخ fontanelles (مناطق ليّنة واقعة بين عظام الجمجمة).

تشخيص التهاب السحايا البكتيري عندَ حديثي الولادة البَزل الشَّوكي Spinal tap

اختبارات الدم

اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)

تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ أحيانًا يُشخص الطبيب التهاب السحايا البكتيري عن طريق أخذ عَيِّنَة من السَّائِل الشوكي بواسطة إجراء يُطلق عليه اسم البزل الشوكي.يُحلل هذا السائل، وفي حال العثور على أي بكتيريا في العينة، فيجري فحصها وتنميتها مخبريًا (زرع بكتيري) لتحديد نوعها.يأخذ الأطباء عينة من الدم لاستنباتها وتحليلها كما قد يجري الأطباء اختبار PCR على عينة من السائل الشوكي.يتحرى اختبار PCR المادة الجينية للبكتيريا ويمكن الأطباء من تحديد نوع البكتيريا بسرعة. قد يقوم الطبيبُ بإجراء اختبار تصوير مثل:تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي من الدماغ للتأكد من أمان إجراء البزل النخاعي.

مآل التهاب السحايا البكتيري عندَ حديثي الولادة يؤدي التهابُ السحايا إلى وفاة جميع المواليد في حال عدم العلاج. مع العلاج، يتراوح خطر الوفاة بين 5 إلى 20%.ومن بين الأطفال حديثي الولادة الذين يبقون على قيد الحياة، فإن حوالى 20-50٪ يعانون من مشاكل خطيرة في الدماغ والأعصاب، مثل تراكم السوائل الزائدة في المساحات المفتوحة العادية داخل الدماغ (مَوَه الرَّأس hydrocephalus)، ونقص السمع، والإعاقة الذهنية.

الوقاية من التهاب السحايا البكتيري عندَ حديثي الولادة في أثناء الحمل، يَجرِي فحصُ النساء للتَّحرِّي عن المكوّرات العقدية من المجموعة ب في السبيل التناسلي.يمكن إعطاءُ النساء الحوامل المصابات بهذه الجراثيم المضادَّات الحيوية في وقت الولادة لمنع مرورها إلى حديث الولادة.