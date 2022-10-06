حديثو الولادة كبار الحجم بالنسبة للعُمر الحَملي (LGA)

يُعدُّ حديثو الولادة الذين يزيد وزنهم عن وزن 90٪ من وزن حديثي الولادة من نفس عمر الحمل عند الولادة، كبيري الحجم بالنسبة لعمر الحمل.
قد يكون حجم حديثي الولادة كبيرًا نتيجة كِبَر حجم الوالدين أو إصابة الأم بداء السُّكَّري أو السِّمنة.
يأخذ الأطباء قياسات بطن الأم ويستعملون التصوير بتخطيط الصدى لمعرفة قياسات الجنين للمساعدة على تقدير وزن الجنين.
من المرجح أن يُعاني الأطفال الكبار المولودين لأمهاتٍ مصاباتٍ بداء السكّري من زيادة الوزن عندما يُصبحون بالغين.
ويكون من الضروري إجراء عمليَّة قيصريَّة في بعض الأحيان.
تتمُّ معالجة المضاعفات.
(انظر أيضًا لمحة عامَّة على المشكلات العامة عند الأطفال حديثي الولادة).
يُشير العمر الحملي إلى عمر الجنين في رحم الأم.العمر الحملي هو عدد الأسابيع بين اليوم الأول من آخر فترة حيض للأم ويوم الولادة.يجري تعديل هذا الإطار الزمني غالبًا وفقًا للمعلومات الأخرى التي يتلقاها الأطباء، بما فيها نتائج التصوير المبكر بتخطيط الصَّدى، والتي تعطي معلومات إضافية تتعلق بالعمر الحملي.يكون العمر الحملي المتوقع لولادة الطفل هو 40 أسبوعًا.
عندما يكون العمر الحملي 40 أسبوعًا، يُعدُّ وزن الذُّكور الذي يزيد عن حوالى 9 باوند و 4 أونصة (4.2 كغ) كبيرًا بالنسبة للعمر الحملي.أمَّا الإناث اللواتي يزيد وزنهنَّ عن حوالى 9 باوند و 1 أونصة (4.1 كغ) فيُعدُّنَّ كبيراتٍ بالنسبة للعمر الحملي.يستعمل الأطباء مخططات النمو المنشورة أو تطبيقات الكمبيوتر لتقييم الأطفال في الأعمار الحمليَّة الأخرى.
العَملَقة (الجسم الكبير) هو مصطلح مرتبط يستخدم لوصف الأطفال الرُّضَّع الذين يزيد وزن أحدهم عن 15 أونصة (4.5 كغ).
أسبابُ كبر حجم حديثي الولادة بالنسبة للعمر الحملي
قد يكون حديثو الولادة الكبيري الحجم من الأطفال الطبيعيين الذين يكون حجمهم كبيرًا نتيجة كِبَر حجم الأبوين بكلِّ بساطة.إلَّا أنَّ معاناة الأمِّ من بعض المشاكل قد يؤدِّي في بعض الأحيان إلى ولادة طفلٍ كبير الحجم بالنسبة إلى العمر الحَملي.
السبب الأكثر شيوعًا لحالة كِبَر حجم المولود بالنسبة للعمر الحملي هو:
وتشتمل عواملُ الخطر الأخرى لحدوث حالة حديث الولادة الكبير بالنسبة للعُمر الحَملي على:
سِمنة الأمهات
أن يكون لديها حديثي ولادة كبيري الحجم بالنِّسبة للعمر الحملي
شذوذات أو متلازمات وراثيَّة (مثل، متلازمة بيكويث-ويدمان Beckwith-Wiedemann syndrome أو متلازمة سوتوس Sotos syndrome)
زيادة مفرطة في الوزن خلال فترة الحمل (يحصل الجنين على المزيد من السُّعرات الحراريَّة مع زيادة وزن الأم)
يختلف سبب النُّمو المفرط للجنين، ولكنَّه يحدث بشكلٍ رئيسي نتيجة وفرة العناصر الغذائيَّة المصحوبة بالهرمونات عند الجنين ممَّا يُنشِّط النُّمو.فعند النساء الحوامل المصابات بداء السكري غير المضبوط بشكل جيد، تعبر كمية كبيرة من السكر (الغلوكوز) المشيمة (العضو الذي يُوفِّر الغذاء للجنين)، ممَّا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الغلوكوز في دم الجنين.تؤدي المستويات المرتفعة من الغلوكوز إلى تحفيز تحرير كميات متزايدة من هرمون الأنسولين من بنكرياس الجنين.تؤدي زيادة كمية الأنسولين إلى تسارع نموِّ الجنين، بما في ذلك جميع الأعضاء تقريبًا باستثناء الدِّماغ الذي ينمو بشكل طبيعي.
أعرَاض كبر حجم حديث الولادة بالنسبة للعمر الحملي
ترتبط أعراض حديثي الولادة كبيري الحجم بالنسبة للعمر الحملي بشكلٍ رئيسيٍّ بأيِّ مضاعفات تحدث.
المُضَاعَفات
وتشتمل المُضَاعَفاتُ الشائعة لحديثي الولادة كبيري الحجم بالنسبة للعمر الحملي على ما يلي:
إصابات الولادة: تنطوي الإصابات الشَّائعة على تمطيط الأعصاب في الكتف (إصابات الضفيرة العضدية) والكسور.
صعوبة الولادة: قد تكونالولادة المهبليَّة صعبةً، ولاسيَّما إذا كان الجنين في وضعيَّة المجيء المقعدي؛ وذلك عندما يكون رأس الجنين كبيرًا بالمقارنة مع حوض الأم.تُعدُّ الولادة القيصريَّة من الخيارات الشَّائعة لتوليد حديثي الولادة كبيري الحجم بالنسبة للعمر الحملي.
قيمة منخفضة لمقياس أبغار: مقياس أبغار هو تصنيف لحالة الطفل في الدقائق الأولى من الحياة.يميل حديثو الولادة كبيرو الحجم بالنسبة للعمر الحملي إلى أن يكون لديهم نتائج أقل في مقياس أبغار، وهم أكثر ميلاً لأن يحتاجوا إلى المساعدة عند الولادة.
الاختناق في الفترة المحيطة بالولادة: هذا الاختلاط هو انخفاضٌ في جريان الدَّم إلى الطفل قبل الولادة أو خلالها أو بعدها مباشرة.قد ينجم هذا الاختلاط عن مشكلةٍ في المشيمة قبل الولادة أو في أثنائها أو عن صعوبة ولادة الطفل كبير الحجم بالنسبة للعمر الحملي للأسباب المذكورة أعلاه.
شفط العقي: قد يطرح حديثو الولادة كبيرو الحجم بالنسبة للعمر الحملي العقي (مادة برازيَّة خضراء داكنة يجري إنتاجها في أمعاء الجنين قبل الولادة) في السائل الأمنيوسي، ويأخذون شهيقًا قويًّا يُسبِّبُ استنشاق السَّائِل الأمينوسي المحتوي على العقي إلى الرئتين.
انخفاض مستويات السكر في الدَّم (الغلُوكُوز) (نقص سكَّر الدَّم)): يؤدِّي تعرَّض الجنين إلى مستويات مرتفعة من الغلوكوز نتيجة ضَعف ضبط داء السُّكَّري عند الأم خلال فترة الحمل إلى وجود مستويات مرتفعة من الأنسولين عنده.في وقت الولادة، تتوقف إمدادات الغلوكوز المشيمي فجأة، ويمكن أن يؤدي المستوى المرتفع للأنسولين إلى حدوث هبوط سريع في مستوى السكر في دم الطفل، ممَّا يؤدي إلى معاناته من نقص السُّكَّر في الدَّم.قد لا يُسبِّبُ نقصُ سكر الدَّم أيََ أعراض، ويمكن أن يُعاني بعض الأطفال من الخمول والوَهَن، في حين يكون بعضهم مضَّطربين ومُتهيِّجين بشكلٍ كبير.ورغم حجمهم الكبير، لا يتغذَّى حديثو الولادة المولودين لأمهات مصابات بداء السُّكَّري بشكلٍ جيِّد في الأيام القليلة الأولى غالبًا.
مشاكل الرئة: قد يتأخرُ نموُّ الرِّئة عند حديثي الولادة الذين وِلِدوا من أمَّهاتٍ مصاباتٍ بداء السُّكَّري، ويواجه الأطفال خطرًا متزايدًا للإصابة بمُتلازمة الضائقة التنفُّسيَّة أو بتسرُّع التنفس العابر عند حديثي الولادة، حتى وإن لم تكن ولادتهم مُبكِّرة.
العيوب الخِلقيَّة: يعاني الرُّضَّع الذين وِلِدوا لأمَّهاتٍ مصاباتٍ بداء السُّكَّري غير المضبوط بشكل جيد من خطرٍ متزايدٍ لحدوث عيوب خِلقيَّة، بما في ذلك العيوب التي تؤثر في: الدِّماغ والقلب والكلى والسَّبيل الهضمي و الجزء السُّفلي من العمود الفقري.
زيادة خلايا الدَّم الحمراء (كثرة الكريات الحمر): قد يكون تعداد الدَّم عند حديثي الولادة كبيري الحجم بالنسبة للعمر الحملي أعلى من المعتاد.وقد يُؤدِّي وجود الكثير من خلايا الدَّم الحمراء إلى زيادة لزوجة الدَّم بشكلٍ كبير، ممَّا قد يُبطئ جريان الدَّم.يُعاني حديثو الولادة المُصابون بكثرة الكريات الحمر من احمرار بشرتهم ومن الخمول.يمكن أن تُسهم كَثرَة الكريات الحُمر في حدوث نقص السُّكَّر في الدَّم والضائقة التنفُّسيَّة وفرط بيليروبين الدَّم.
تَشخيص حديثي الولادة كبار الحجم بالنسبة للعمر الحملي
قبل الولادة، قياس الرَّحم وتصويره بتخطيط الصَّدى.
بعدَ الولادة، تقييم العمر الحملي وحجم الطفل ووزنه
خلال فترة الحمل، يقوم الأطباء بقياس المسافة على بطن المرأة من أعلى عظم العانة إلى الجزء العلوي من الرحم (القاع).يتوافق هذا القياس الذي يُسمَّى قياس الارتفاع القاعي، بشكلٍ تقريبي مع عدد أسابيع الحمل.إذا كان القياس مرتفعًا لعدَّة الأسابيع، فقد يكون الجنين أكبر من المُتوقَّع.
يمكن استعمال تخطيط الصدى لتقييم حجم الجنين وتقدير وزنه لتأكيد تشخيص كِبَر حجم حديث الولادة بالنِّسبة لعمره الحملي.
بعدَ الولادة، يُوضَع تشخيصُ كِبَر حجم حديث الولادة بالنِّسبة لعمره الحملي من خلال تقييم العمر الحملي ووزن الطفل.
يتم تقييم كِبَر حجم حديث الولادة بالنِّسبة لعمره الحملي للتَّحرِّي عن أيِّ مضاعفات.يجري قياس سكَّر الدَّم للتحرِّي عن نقص سكَّر الدَّم، ويقوم الأطباء بفحصٍ شاملٍ للتحرِّي عن إصابات الولادة والشذوذات البنيويَّة أو الوراثيَّة.
مآل حديثي الولادة كبار الحجم بالنسبة للعمر الحملي
تزول المشاكل الأكثر شُيُوعًا عند الرُّضَّع كبيري الحجم بالنسبة للعمر الحملي (نقص سكر الدَّم وإصابات الولادة ومشاكل الرئة) خلال بضعة أيام دون أي عواقب طويلة الأمد عادةً.
وعند البالغات، تواجه الفتيات كبيرات الحجم بالنسبة للعمر الحملي خطرًا متزايدًا لإنجاب أطفالٍ كبيري الحجم بالنسبة لعمرهم الحملي.يكون جميع الرُّضَّع كبيري الحجم بالنسبة للعمر الحملي أكثر عرضةً للإصابة بالسِّمنة، وقد يكون لديهم خطرٌ كتزايدٌ للإصابة بأمراض القلب.
علاج حديثي الولادة كبار الحجم بالنسبة للعمر الحملي
معالجة المُضَاعَفات
لا توجد مُعالَجَة نوعيَّة لحديثي الولادة الكبار الحجم بالنسبة لعمر الحملي، ولكن تُعالج الحالات والمضاعفات الكامنة وفق الحاجة.
قد يُعطى حديثو الولادة المصابون بكثرة الكريات الحمرسوائلَ عن طريق الوريد.إذا كانت الإصابة بكثرة الكريات الحمر شديدة، يمكن للطبيب سحب بعض الدَّم واستبداله بالسالين (تبديل جزئي للدَّم)، ممَّا يُمدِّدُ ما تبقى من خلايا الدَّم الحمراء.
يُعالج حديثو الولادة الذين يعانون من نقص سكر الدَّم من خلال التغذية المبكرة (في غضون ساعة واحدة بعد الولادة) والمتكرِّرة، أو يُعطون الغلوكوز مع السوائل الوريدية في بعض الأحيان.
يجري علاج الضائقة التنفسية وشفط العقي باستعمال الأكسجين الإضافي أو الأجهزة الداعمة الأخرى مثل ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP - وهي تقنية تسمح لحديثي الولادة بالتنفس من تلقاء أنفسهم خلال إعطائهم الأكسجين المضغوط قليلاً) أو جهاز تنفس اصطناعي، وفقًا لشدَّة المشكلة.