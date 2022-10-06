حديثو الولادة كبار الحجم بالنسبة للعُمر الحَملي (LGA)

يُعدُّ حديثو الولادة الذين يزيد وزنهم عن وزن 90٪ من وزن حديثي الولادة من نفس عمر الحمل عند الولادة، كبيري الحجم بالنسبة لعمر الحمل.

قد يكون حجم حديثي الولادة كبيرًا نتيجة كِبَر حجم الوالدين أو إصابة الأم بداء السُّكَّري أو السِّمنة.

يأخذ الأطباء قياسات بطن الأم ويستعملون التصوير بتخطيط الصدى لمعرفة قياسات الجنين للمساعدة على تقدير وزن الجنين.

من المرجح أن يُعاني الأطفال الكبار المولودين لأمهاتٍ مصاباتٍ بداء السكّري من زيادة الوزن عندما يُصبحون بالغين.

ويكون من الضروري إجراء عمليَّة قيصريَّة في بعض الأحيان.

تتمُّ معالجة المضاعفات.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة على المشكلات العامة عند الأطفال حديثي الولادة).

يُشير العمر الحملي إلى عمر الجنين في رحم الأم.العمر الحملي هو عدد الأسابيع بين اليوم الأول من آخر فترة حيض للأم ويوم الولادة.يجري تعديل هذا الإطار الزمني غالبًا وفقًا للمعلومات الأخرى التي يتلقاها الأطباء، بما فيها نتائج التصوير المبكر بتخطيط الصَّدى، والتي تعطي معلومات إضافية تتعلق بالعمر الحملي.يكون العمر الحملي المتوقع لولادة الطفل هو 40 أسبوعًا.

عندما يكون العمر الحملي 40 أسبوعًا، يُعدُّ وزن الذُّكور الذي يزيد عن حوالى 9 باوند و 4 أونصة (4.2 كغ) كبيرًا بالنسبة للعمر الحملي.أمَّا الإناث اللواتي يزيد وزنهنَّ عن حوالى 9 باوند و 1 أونصة (4.1 كغ) فيُعدُّنَّ كبيراتٍ بالنسبة للعمر الحملي.يستعمل الأطباء مخططات النمو المنشورة أو تطبيقات الكمبيوتر لتقييم الأطفال في الأعمار الحمليَّة الأخرى.

العَملَقة (الجسم الكبير) هو مصطلح مرتبط يستخدم لوصف الأطفال الرُّضَّع الذين يزيد وزن أحدهم عن 15 أونصة (4.5 كغ).

أسبابُ كبر حجم حديثي الولادة بالنسبة للعمر الحملي قد يكون حديثو الولادة الكبيري الحجم من الأطفال الطبيعيين الذين يكون حجمهم كبيرًا نتيجة كِبَر حجم الأبوين بكلِّ بساطة.إلَّا أنَّ معاناة الأمِّ من بعض المشاكل قد يؤدِّي في بعض الأحيان إلى ولادة طفلٍ كبير الحجم بالنسبة إلى العمر الحَملي. السبب الأكثر شيوعًا لحالة كِبَر حجم المولود بالنسبة للعمر الحملي هو: إصابة الأم بداء السُّكَّري وتشتمل عواملُ الخطر الأخرى لحدوث حالة حديث الولادة الكبير بالنسبة للعُمر الحَملي على: سِمنة الأمهات

أن يكون لديها حديثي ولادة كبيري الحجم بالنِّسبة للعمر الحملي

شذوذات أو متلازمات وراثيَّة (مثل، متلازمة بيكويث-ويدمان Beckwith-Wiedemann syndrome أو متلازمة سوتوس Sotos syndrome)

زيادة مفرطة في الوزن خلال فترة الحمل (يحصل الجنين على المزيد من السُّعرات الحراريَّة مع زيادة وزن الأم) يختلف سبب النُّمو المفرط للجنين، ولكنَّه يحدث بشكلٍ رئيسي نتيجة وفرة العناصر الغذائيَّة المصحوبة بالهرمونات عند الجنين ممَّا يُنشِّط النُّمو.فعند النساء الحوامل المصابات بداء السكري غير المضبوط بشكل جيد، تعبر كمية كبيرة من السكر (الغلوكوز) المشيمة (العضو الذي يُوفِّر الغذاء للجنين)، ممَّا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الغلوكوز في دم الجنين.تؤدي المستويات المرتفعة من الغلوكوز إلى تحفيز تحرير كميات متزايدة من هرمون الأنسولين من بنكرياس الجنين.تؤدي زيادة كمية الأنسولين إلى تسارع نموِّ الجنين، بما في ذلك جميع الأعضاء تقريبًا باستثناء الدِّماغ الذي ينمو بشكل طبيعي.

تَشخيص حديثي الولادة كبار الحجم بالنسبة للعمر الحملي قبل الولادة، قياس الرَّحم وتصويره بتخطيط الصَّدى.

بعدَ الولادة، تقييم العمر الحملي وحجم الطفل ووزنه خلال فترة الحمل، يقوم الأطباء بقياس المسافة على بطن المرأة من أعلى عظم العانة إلى الجزء العلوي من الرحم (القاع).يتوافق هذا القياس الذي يُسمَّى قياس الارتفاع القاعي، بشكلٍ تقريبي مع عدد أسابيع الحمل.إذا كان القياس مرتفعًا لعدَّة الأسابيع، فقد يكون الجنين أكبر من المُتوقَّع. يمكن استعمال تخطيط الصدى لتقييم حجم الجنين وتقدير وزنه لتأكيد تشخيص كِبَر حجم حديث الولادة بالنِّسبة لعمره الحملي. بعدَ الولادة، يُوضَع تشخيصُ كِبَر حجم حديث الولادة بالنِّسبة لعمره الحملي من خلال تقييم العمر الحملي ووزن الطفل. يتم تقييم كِبَر حجم حديث الولادة بالنِّسبة لعمره الحملي للتَّحرِّي عن أيِّ مضاعفات.يجري قياس سكَّر الدَّم للتحرِّي عن نقص سكَّر الدَّم، ويقوم الأطباء بفحصٍ شاملٍ للتحرِّي عن إصابات الولادة والشذوذات البنيويَّة أو الوراثيَّة.

مآل حديثي الولادة كبار الحجم بالنسبة للعمر الحملي تزول المشاكل الأكثر شُيُوعًا عند الرُّضَّع كبيري الحجم بالنسبة للعمر الحملي (نقص سكر الدَّم وإصابات الولادة ومشاكل الرئة) خلال بضعة أيام دون أي عواقب طويلة الأمد عادةً. وعند البالغات، تواجه الفتيات كبيرات الحجم بالنسبة للعمر الحملي خطرًا متزايدًا لإنجاب أطفالٍ كبيري الحجم بالنسبة لعمرهم الحملي.يكون جميع الرُّضَّع كبيري الحجم بالنسبة للعمر الحملي أكثر عرضةً للإصابة بالسِّمنة، وقد يكون لديهم خطرٌ كتزايدٌ للإصابة بأمراض القلب.