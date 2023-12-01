المشاكل الصحية المزمنة عندَ الأطفال

تضع الأمراضُ المزمنة لدى الأطفال أعباءً نفسية، ومالية، وانفعالية، وبدنية كبيرة جدًا على كاهل الآباء.وفي بعض الأحيان، يصبح الآباءُ أقرب إلى بعضهم بعضًا من خلال العمل معًا للتغلب على هذهِ الأعباء،ولكن، في كثير من الأحيان، يُمكن أن تُؤدِّي هذه الأعباء إلى توتُّر العلاقة بينهم.قد يشعر الآباء بالذنب تجاه المرض، خُصوصًا إذا كان وراثيًا، أو إن كان ناجمًا عن مُضَاعَفات في أثناءِ الحمل أو كان سببه حادثًا (مثل اصطدام السيارات)، أو سلوك أحد الوالدين (مثل التدخين).بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الرعاية الطبية ذات كلفة كبيرة، ويمكن أن تتسبب في غياب الآباء عن العمل،وفي بعض الأحيان، يتحمل أحد الوالدين عبء الرعاية، مما يُمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاعر الاستياء عند الوالد الذي يقدم الرعاية أو إلى مشاعر العزلة عند الآخر.قد يشعر الآباء بالغضبِ من اختصاصيي الرعاية الصحية أو من أنفسهم أو من بعضهم بعضًا أو من الطفل.كما قد يكونون أيضًا في حالة إنكار لشدّة الحالة عند الطفل،ويُمكن أن تجعل الضائقة الانفعالية، الناجمة عن تقديم الرعاية، من الصعب أيضًا تشكيل صلة عميقة مع الطفلِ الذي لديه إعاقة أو المريض بشدَّة.

يكون لدى الآباء الذين يقضون الكثير من الوقت مع طفلٍ مصاب بمرض مزمن وقت أقلّ لتكريسه للأطفال الآخرين في العائلة غالبًا.وقد يشعر الأشقاء بالاستياء من الاهتمام الزائد الذي يتلقاه الطفل، ثم يشعرون بالذنب لأنهم شعروا بهذا الطريقة.قد يشعر الطفلُ الذي يعاني من المرض بالذنب حول تسببه بالضرر للعائلة وتكبيدها الأعباءَ.قد يكون الأهل متساهلين جدًا مع الطفل، أو قد يفرضون الانضباط بشكلٍ غير مترابط، خصوصًا إذا كانت الأعراض تظهر وتختفي.

على الرغم من أن مرض الطفل يُسبب الشدة للعائلة بأكملها دائمًا، إلا أن هناك خطوات كثيرة يمكن أن يتخذها أحد الوالدين للمُساعدة على تقليل التأثير.ينبغي على الآباء تعلم أكبر قدر ممكن حول الحالة الطبية الذي أصاب طفلهم من مصادر موثوق بها، مثل أطباء الأطفال والمَصادر الطبية الموثوقة.ليست المعلومات التي يجري الحصول عليها من بعض مصادر الإنترنت دقيقة دائمًا، ولذلك ينبغي على الآباءِ الرجوع إلى الأطباءِ للتحقق من المعلومات التي يقرؤونها.يستطيعُ الأطباء إحالة الوالدين إلى مجموعة دعم أو إلى عائلة أخرى واجهت مشكلات مشابهة من قبل غالبًا، ويمكنها تقديم المعلومات والدعم العاطفي.